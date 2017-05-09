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Фотогалереи

Новый Свет в ожидании «высокого сезона» (фотогалерея)

В поселке Новый Свет расположен одноименный завод шампанских вин. Населенный пункт на берегу Черного моря и завод основал в 1878 году князь Лев Голицын. Как выглядит поселок в преддвери «высокого сезона», узнавал корреспондент Крым.Реалии.

На тихой улочке Нового Света
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На тихой улочке Нового Света

Тропа Голицына пересекает ботанический заказник &laquo;Новый Свет&raquo;
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Тропа Голицына пересекает ботанический заказник «Новый Свет»

Особняк жены князя Голицына давно превращен в обычный многоквартирный дом
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Особняк жены князя Голицына давно превращен в обычный многоквартирный дом

Кафе в центре Нового Света
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Кафе в центре Нового Света

Клиентов в курортном поселке завлекают &laquo;советской&raquo; рекламой
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Клиентов в курортном поселке завлекают «советской» рекламой

Для катамаранов в Новом Свете &laquo;высокий&raquo; сезон еще не начался &nbsp;
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Для катамаранов в Новом Свете «высокий» сезон еще не начался
 

Гостевой &laquo;египетский&raquo; домик в Новом Свете
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Гостевой «египетский» домик в Новом Свете

Набережная Нового Света с видом на гору Сокол
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Набережная Нового Света с видом на гору Сокол

Гора Орел&nbsp;
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Гора Орел 

У проходной завода шампанских вин &laquo;Новый свет&raquo;
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У проходной завода шампанских вин «Новый свет»

Дом-музей князя Льва Голицына
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Дом-музей князя Льва Голицына

Тропа Голицына
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Тропа Голицына

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