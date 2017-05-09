В поселке Новый Свет расположен одноименный завод шампанских вин. Населенный пункт на берегу Черного моря и завод основал в 1878 году князь Лев Голицын. Как выглядит поселок в преддвери «высокого сезона», узнавал корреспондент Крым.Реалии.