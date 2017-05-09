В поселке Новый Свет расположен одноименный завод шампанских вин. Населенный пункт на берегу Черного моря и завод основал в 1878 году князь Лев Голицын. Как выглядит поселок в преддвери «высокого сезона», узнавал корреспондент Крым.Реалии.
В поселке Новый Свет расположен одноименный завод шампанских вин. Населенный пункт на берегу Черного моря и завод основал в 1878 году князь Лев Голицын. Как выглядит поселок в преддвери «высокого сезона», узнавал корреспондент Крым.Реалии.
На тихой улочке Нового Света
Тропа Голицына пересекает ботанический заказник «Новый Свет»
Особняк жены князя Голицына давно превращен в обычный многоквартирный дом
Кафе в центре Нового Света
Клиентов в курортном поселке завлекают «советской» рекламой
Для катамаранов в Новом Свете «высокий» сезон еще не начался
Гостевой «египетский» домик в Новом Свете
Набережная Нового Света с видом на гору Сокол
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