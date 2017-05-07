В Крыму приступили к формированию нового состава Общественной палаты. Через месяц истекает трехлетний срок ее полномочий. 2 мая 12 членов нового состава (одну его треть) утвердил глава подконтрольного России крымского правительства Сергей Аксенов. До июня должны быть утверждены еще 24 члена, то есть две трети общего состава – от крымского парламента и общественных организаций. Крым.Реалии выясняли, кто в течение трех ближайших лет будет визировать решения крымских чиновников от имени общественности.

Большинство членов Общественной палаты Крыма являются либо общественниками, лояльными к властям, либо представителями «Единой России»

Общественная палата была создана в Крыму после его российской аннексии. Согласно «закону» об Общественной палате, она формирует общественное мнение и доводит его до сведения органов власти, обеспечивает общественное обсуждение наиболее важных решений власти, обеспечивает организационную и информационную поддержку общественных советов, созданных при местных органах власти. То есть призвана стать площадкой для широкого обсуждения проектов решений подконтрольных России крымских властей, общественного контроля чиновников и разработки рекомендаций для них. Однако практика ее трехлетней деятельности показала, что назвать палату полноценным институтом гражданского общества сложно. Во-первых, потому что ее состав утверждается подконтрольными России парламентом и правительством, а большинство членов Общественной палаты являются либо общественниками, лояльными к властям, либо представителями «Единой России».

Изменится ли эта практика в новом составе, станет известно в июне, когда завершится процесс его формирования. Пока же расскажем о тех, кто представит ее по квоте главы подконтрольного России крымского правительства.

Общественники Аксенова

Распоряжение Сергея Аксенова о назначении 12 членов Общественной палаты было подписано 2 мая. Но о существенном обновлении состава этого органа речь не идет, скорее о переназначении уже существующего. В документе 8 из 12 человек – представители нынешней Общественной палаты. Новых членов будущего состава в списке Аксенова всего четверо.

Бочкарев был одним из свидетелей обвинения по делу политзаключенного Олега Сенцова

Впервые будет работать в Общественной палате Крыма Александр Бочкарев. В распоряжении Аксенова он фигурирует как член президиума Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России» и глава общественного совета Симферополя. Известен Бочкарев также как полковник украинской милиции в отставке и экс-депутат Симферопольского горсовета. Во время событий «крымской весны» он возглавлял сводный полк «крымской самообороны». После российской аннексии Крыма вошел в ряды партии «Единая Россия», став членом политсовета ее крымской организации. Бочкарев был одним из свидетелей обвинения по делу политзаключенного Олега Сенцова.

Еще одним новым членом Общественной палаты стал Лев Григорьев, представленный как глава общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов подконтрольного России правительства Крыма. До российской аннексии Крыма Григорьев работал начальником отдела экологической пропаганды Крымского природного заповедника, затем был членом правления известной на полуострове организации «Экология и мир» и сопредседателем «Крымского социально-экологического союза». В 2014 году представлял Музей природы Крымского природного заповедника (Алушта) и был одним из подписантов обращения к коллективам музейных учреждений Украины с призывом к ним принять результаты «референдума» в 2014 году и продолжать сотрудничество.

В будущий состав Общественной палаты Крыма Аксенов включил Наталью Резниченко – доктора медицинских наук, профессора кафедры акушерства и гинекологии Медицинской академии имени Георгиевского. Она также является членом «Единой России» и экспертом крымского регионального отделения Общероссийского народного фронта – общественного движения, возглавляемого президентом России Владимиром Путиным.

Коллега Резниченко по Общероссийскому народному фронту Инна Шишова решением Аксенова тоже стала новым членом будущего состава Общественной палаты Крыма. О ней известно минимум информации. Она входит в состав общественного совета при Министерстве внутренней политики, информации и связи подконтрольного России крымского правительства. Также в прошлом году она сыграла роль «эффектной дамы» в клипе о русских эмигрантах в Париже, который снимали местные энтузиасты.

Новые-старые члены

Остальные восемь членов нынешнего состава Общественной палаты Крыма перекочуют в новый. Таким образом, в нем остаются ныне действующий глава палаты Григорий Иоффе, представленный в распоряжении Аксенова как пенсионер, а также Анатолий Петров – директор автономной некоммерческой организации «ЖКХ Контроль Республики Крым», которая учреждена Министерством ЖКХ подконтрольного России правительства Крыма.

Представители крымского парламента и правительства, которых должны контролировать члены Общественной палаты, сами выбирают и назначают ее состав. То есть имеют возможность отсеивать неугодных

На второй срок остается крымский политолог Денис Батурин. В прошлом он возглавлял на полуострове государственное информационное агенство, а затем создал две общественные организации, которые помогали представителям различных режимов в Крыму прийти к власти, а затем получали от них бюджетные гранты. Сейчас Батурин занимается предпринимательской деятельностью. В выданном ему российской налоговой свидетельстве предпринимателя значится, что он торгует продуктами питания и табачными изделиями.

Останутся в составе Общественной палаты ныне действующая председатель ее комиссии по вопросам общественной экспертизы нормативно-правовых актов Ирина Стрельникова, крымские общественники Ольга Собещанская и Вячеслав Мартынов, заместитель председателя профсоюза Крымского федерального университета и руководитель общественного проекта «Крым.Территория здоровья» Анастасия Игнатович и пенсионер Вооруженных сил Украины, экс-депутат крымского парламента Александр Сибилев.

«В таких органах люди, которые будут говорить правду, не нужны»

Согласно «закону» об Общественной палате, еще 12 членов будущего состава должны быть представлены по квоте подконтрольного России крымского парламента. А те, в свою очередь, доукомплектуют еще треть представителей общественности. Таким образом, представители крымского парламента и правительства, которых должны контролировать члены Общественной палаты, сами выбирают и назначают ее состав. То есть имеют возможность отсеивать неугодных.

Это полностью бесполезный фейковый орган. Его задача – подмахивать власти

Глава общественной организации «Чистый берег.Крым», бывший советник экс-заместителя главы подконтрольного России крымского Совмина Владимир Гарначук утверждает, что именно по этой причине не намерен выдвигать свою кандидатуру в члены Общественной палаты Крыма. «Начальники сами назначают себе общественников по своим квотам. Какой смысл участвовать в этой Общественной палате? Это полностью бесполезный фейковый орган. Его задача – подмахивать власти. Поэтому я не желаю участвовать в этой компании», – заявил он в комментарии Крым.Реалии.

Другой крымский общественник, организатор ряда акций в защиту прав крымчан Илья Большедворов тоже говорит, что Общественную палату Крыма формируют из людей, лояльных к нынешней власти: «Я считаю, что бесполезно подавать свою кандидатуру туда, потому что в таких органах люди, которые будут говорить правду о том, что происходит, и мешать им осваивать бюджетные деньги, не нужны. Туда людей назначают по принципу: кто больше хвалебных эпитетов в адрес власти скажет. В Общественной палате Крыма на сегодня находятся те люди, которые на общественное мнение крымчан никак не влияют. И говорить о том, что это какой-то эффективный инструмент контроля власти в Крыму – это слишком преувеличивать его значимость».

Единственной площадкой для общественного диалога и активности остался только Фейсбук

По мнению крымских общественников, влиять на общественно-политическую ситуацию в Крыму возможно и без участия в Общественной палате Крыма. Хотя и признаются, что ресурсы у них для этого очень ограничены. «Группа в Фейсбуке «Доска позора чиновников Крыма», которая уже набрала больше 3 тысяч участников, является по факту одним из самых эффективных механизмов влияния на крымскую власть. Потому что как только там начинают публиковать какие-то факты и документы, свидетельствующие о злоупотреблениях чиновников, во многих случаях происходит отмена тех или иных чиновничьих решений. Поэтому общественность может влиять на ситуацию, но у нее не осталось легальных представителей в органах власти, депутатов, СМИ, которые могли бы доносить их точку зрения. Поэтому теперь единственной площадкой для общественного диалога и активности остался только Фейсбук», – говорит Владимир Гарначук.

В прошлом году деятельность Общественной палаты обошлась крымскому бюджету в 18,3 миллиона рублей.