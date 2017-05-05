Международная пресса и аналитические центры объясняют, почему Кремль так настойчиво эксплуатирует тему фашизма, в частности в контексте Украины. Оказывается, что так режим Путина отвлекает внимание своих граждан от вопиющих недостатков России. Пока в Варшаве обозреватели, подводя экономические итоги в Украине за три года после Евромайдана, называют ситуацию «стабильным кризисом», интернет-издание в Брюсселе рассказывает о российском кибернетическом шпионаже и вмешательстве через интернет в избирательные процессы ключевых государств Евросоюза.

С приближением годовщины окончания Второй мировой войны, аналитический центр Atlantic Council (Вашингтон, США) размышляет над тем, почему российская пропагандистская машина так часто прибегает к давно облюбованной Москвой теме фашизма?

Еще со времен Второй мировой войны Москва пыталась сравнивать с нацистской Германией украинское движение за независимость

«Наиболее печально известные кремлевские обвинения в фашизме традиционно ориентированы на Украину. И началось это не в 2013 году, на фоне негативного освещения Россией протестов Евромайдана. Еще со времен Второй мировой войны Москва пыталась сравнивать с нацистской Германией украинское движение за независимость. На фоне этих усилий особенно подчеркивалось, что в военные годы разные лидеры движения за украинскую независимость сотрудничали с нацистами, и в то же время, «отбеливая» советскую историю, замалчивалось сотрудничество СССР с Гитлером в 1939-1941 годах», – пишет автор исследования «Почему Кремль так сосредоточен на призраке фашизма» Питер Дикинсон.

Впрочем, не только в послевоенное время и после Евромайдана украинское национальное движение или попытки освобождения из сферы российского влияния клеймились «фашизмом». Как пишет Дикинсон, в последние годы кремлевские СМИ впервые начали активно вешать на украинцев ярлык «фашисты» еще в 2004 году, когда Виктор Ющенко баллотировался на пост президента, обещая сблизить Украину с ЕС. С тех пор тема «фашистская Украина» остается постоянной чертой российской пропаганды и стала особенно популярной в 2013-2014 годах, став краеугольным камнем усилий Кремля по дискредитации Евромайдана и оправдания вторжения России в Крым и на восток Украины».

«Россия просто не имеет другого объяснения для потери еще одного друга и союзника», – резюмирует публикация в Atlantic Council.

Так почему Кремль так зациклился на фашистских фантомах? Возможно, именно из-за необходимости, а не выбора. «В борьбе идей с позиции мягкой силы, которая сейчас и определяет международное доминирование, Россия практически безоружна», – считает Дикинсон. Она не имеет внятной идеологии, как противодействовать правам и свободам, которые господствуют в демократических государствах.

«У нее нет объяснения, почему западная модель предлагает высокий уровень благосостояния, увеличение продолжительности жизни, а также лучшую защиту. Играя картами «фашизма» и пробуждая призраки Второй мировой войны, Кремль стремится отвлечь российского зрителя от этих вопиющих недостатков, претендуя на моральное величие», – пишет Питер Дикинсон.

Хотя экономический кризис в Украине не завершился, самый сложный его этап уже преодолен. Такой вывод звучит в аналитической статье на сайте OSW (Варшавского Центра восточных исследований). Эксперт этого исследовательского центра Тадеуш Ивански приходит к такому выводу ввиду того, что впервые за последние 4 года украинская экономика продемонстрировала 2-процентный рост.

Статья «Стабильный кризис: украинская экономика за три года после Евромайдана» освещает основные показатели роста и причины: «это – результат реформ, начатых в первые месяцы после Революции Достоинства» и реализации программы реабилитации под давлением западных кредиторов, в первую очередь, Международного валютного фонда и Европейского союза, – пишет Ивански. – Положительное влияние на экономику Украины также вызвала благоприятная ситуация на мировых товарных рынках и снижение цен на энергоносители, а также благоприятные погодные условия, что позволило собрать небывалый в истории урожай и достичь высокого уровня экспорта зерна».

По мнению аналитика, экономический рост также наблюдается на фоне стабильной макроэкономической ситуации, что проявляется, например, в остановке падения курса гривны, медленном восстановлении валютных резервов, хорошем сбалансировании доходов и расходной части бюджета (дефицит в размере 3% от ВВП), удержании инфляции, а также улучшении состояния банковского сектора.

Все больше внимания украинские политики уделяют предстоящим выборам – парламентским и президентским, назначенным на 2019 год, а это негативно сказывается на текущих реформах

Впрочем, в этом году, по мнению экономического аналитика, не следует ожидать большого всплеска украинской экономики. «Реальным фактором стимулирования развития экономики Украины было бы наращивание темпов реформ посредством реализации уже принятых законов и принятия последующих, таких как реформа судебной системы и прокуратуры, дальнейшей дерегуляции экономической сферы, эффективной борьбы с коррупцией».

Вместо этого, отмечает автор анализа, в последние месяцы темпы украинских реформ существенно замедлились, и, как это ни парадоксально, прежде всего, это связано с относительной стабилизацией экономической ситуации, но также увеличением внутренних политических трений.

«Все больше внимания украинские политики уделяют предстоящим выборам – парламентским и президентским, назначенным на 2019 год, а это негативно сказывается на текущих реформах», – резюмирует польский эксперт.

Тема российского кибернетического шпионажа и вмешательства в избирательные процессы ключевых государств Евросоюза снова на первых страницах европейских изданий. Брюссельский обозреватель Euobserver Эндрю Ретман, в частности, пишет, что руководитель немецких спецслужб Ханс-Георг Массен предостерегает Кремль от попыток онлайн-влияния на выборы в Германии, ожидаемые в сентябре этого года.

Это предупреждение прозвучало на фоне свидетельств того, что ГРУ – военная служба разведки России, подчиняется непосредственно президенту Владимиру Путину, похищала конфиденциальную информацию немецкого парламента в 2015 году. Как стало известно из источников внутренней немецкой разведки, тогда хакерам удалось получить доступ к большому количеству информации, связанной с депутатами Германии.

«Мы определили, что это была кампания, которую координировала Россия. Этот наш партнер пытается собирать информацию, которая может быть использована для дезинформации или как средство влияния», – цитирует издание директора внутренней разведывательной службы Германии, который добавляет, что «так или иначе, но это было политическое решение, которое, я предполагаю, было принято в Кремле».

Эти показания появились на фоне широкой кампании дезинформации, развернутой Россией в государствах Европейского союза для дискредитации невыгодных Кремлю политических лидеров и кандидатов на руководящие должности во Франции и Германии.

Как отмечает Эндрю Ретман, в открытой кампании дезинформации, направленной на немецкий электорат, Россию обвинил и глава разведслужбы Германии.

Он привел фейковые репортажи российских государственных СМИ, появившиеся в прошлом году, о якобы «изнасиловании» арабскими мигрантами российской девушки в Германии, а также о «неуклюже поддельных новостях», что, мол, отец кандидата от партии СПДА Мартина Шульца был «нацистским охранником концентрационного лагеря».

В этом контексте Эндрю Ретман обращает внимание на то, что прокремлевские СМИ и ГРУ также развернули кампанию «очернения» проевропейского кандидата на выборах французского президента Эммануэля Макрона, финальный тур которых состоится в воскресенье. «Несмотря на усилия России, социологи прогнозируют, что Макрон должен победить антиевропейского и пророссийского кандидата Марин Ле Пен, набрав больше на 20 и более процентов голосов», – пишет автор брюссельского интернет-издания.