Специально для Крым.Реалии

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский предложил очередной вариант решения «крымской проблемы». Политик полагает, что полуостров можно перевести в статус кондоминиума – территории совместного украинско-российского управления. При внимательном рассмотрении оказывается, что такой вариант совершенно не учитывает интересы Украины как законного владельца Крыма.

Будет очень долгая и постепенная процедура. Скорее всего, совместное управление. Присоединить легче, чем отсоединить

В интервью изданию «Собеседник» политик косвенно признал, что Кремль не сможет в одностороннем порядке удержать полуостров. Рано или поздно придется идти на компромиссы. «Будет очень долгая и постепенная процедура. Скорее всего, совместное управление. Присоединить легче, чем отсоединить», – сказал Ходорковский. Политик не уточнил, каким образом и когда Киев и Москва могут прийти к такому соглашению. Судя по лаконичности и тональности ответов, оппозиционер крайне неохотно говорил о захваченной украинской территории.

«Крымские терзания» российских демократов стали основой для политических анекдотов и грустных шуток в социальных сетях. Анализ высказываний того или иного деятеля сводится к обсуждению имперских комплексов, которыми страдает вся российская элита, невзирая на статус и партийный окрас. Каждый раз оппоненты Кремля предлагают такие способы «решения» проблемы, при которых можно не возвращать украденное.

Для бывшего владельца ЮКОСа и основателя общественного движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского тема оккупированного полуострова одна из самых болезненных. С начала аннексии он пытался отмалчиваться, затем солидаризировался с оппозиционером Алексеем Навальным: дескать, Крым – «не бутерброд»; решение проблемы займет долгие годы, но полуостров в состав Украины не вернется. Через год, сообразив, что цивилизованное сообщество не простит Кремлю наглого нарушения международного права, Ходорковский «изменил показания». Он признал, что Крым – это Украина. Но сделал это весьма своеобразно, сославшись на интервью Владимира Путина 2008 года, в котором российский президент отрицал наличие территориальных претензий к Украине. Мол, если глава государства утверждал именно так, то он, Михаил Ходорковский, согласен с президентом.

Затем политик вернулся на позиции «Крымнаша» , открыто заявив, что в случае прихода к власти в России «демократических сил», возвращать украденный полуостров они не намерены. Выступая на эстонском телевидении, он сказал, что украинцы якобы готовы пойти на «компромисс» по поводу захваченной территории. Теперь, пробежав по кругу, Михаил Ходорковский вернулся на стартовую позицию. Он вновь пытается усидеть на двух стульях: хочет сохранить имидж поборника демократических ценностей, параллельно выискивая способы легализации «отжатой» территории.

Украинскому обществу предлагают сомнительные планы по «умиротворению» агрессора и «болезненным компромиссам» с Москвой

Сам факт того, что тема аннексированного Крыма постоянно фигурирует в информационной повестке – хороший знак для Киева. Представители российской элиты вынуждены постоянно оправдываться, высказывать различные идеи мирного урегулирования, напоминая мировому сообществу о кремлевских преступлениях в Украине. Если сопоставить «крымские инициативы» остальных российских оппозиционеров с высказываниями Ходорковского, то станет очевидно, что речь идет о системной информационной политике московской элиты. Украинскому обществу, уставшему от войны на Донбассе, предлагают сомнительные планы по «умиротворению» агрессора и «болезненным компромиссам» с Москвой ради достижения мира. Обыватели, неискушенные в политических тонкостях, могут в такое поверить. Детальный анализ показывает, что за каждым «мирным планом» скрыта капитуляция Украины и фактический отказ Киева от суверенной территории.

Чисто теоретически такой договор между Киевом и Москвой возможен, но все упирается в беспринципность российской элиты

Проект совместного управления или, выражаясь научным языком, кондоминиума, – ловушка простого решения. Даже если абстрагироваться от того, что Россия – государство-агрессор, незаконно завладевшее чужим имуществом, реализация такого проекта в Крыму обернется против Украины. Во-первых, не существует унифицированного режима коллективного владения территорией. Тут не работают аналогии из гражданского права европейских стран, предполагающего возможность долевого владения имуществом. Правовым основанием для кондоминиума выступает межгосударственное соглашение. Чисто теоретически такой договор между Киевом и Москвой возможен, но все упирается в беспринципность российской элиты. Как показывает историческая практика, Кремль всегда с легкостью нарушал соглашения, подписанные с Украиной. Российский политический класс рассматривает любую уступку со стороны Киева как проявление слабости и приглашение к дальнейшей агрессии.

Второе. В политической и правовой практике кондоминиумы имели место в XIX-XX веках. Причины их появления были связаны с конфликтами западных государств за владение колониями. Классическим примером можно назвать остров Самоа, находившийся в 1878-1884 годах под властью США, Великобритании и Германии. Судан полвека находился под британско-египетским контролем. Англичане только в 1951 году официально отказались от своих прав на эту территорию. В качестве современного примера приводят карликовое государство Андорра. Формально это франко-испанский кондоминиум, но влияние Парижа или Мадрида на внутренние дела глубоко формально. Де-факто речь идет о суверенном государстве.

«Совместное владение» будет выгодно исключительно Кремлю

Третье. «Совместное владение» будет выгодно исключительно Кремлю. Так как кондоминиум предполагает формальное вхождение территории в состав обеих стран (Запад должен признать Крым российским), двойное гражданство (легализация российских «аусвайсов»); несколько официальных языков, а по факту повсеместное распространение русского в ущерб украинскому и крымскотатарскому. Нахождение войск обеих стран. При этом наиболее выгодная инфраструктура может оказаться в руках Москвы теперь уже на законных основаниях. Квотированное распределение должностей между русскими, крымскими татарами и украинцами. Тут для Кремля – огромный простор для манипуляций. Согласно «переписи» 2014 года, украинцев на полуострове оказалось 15,68%, а крымских татар – 10,57%. Хотя представители коренного народа неоднократно заявляли, что их в Крыму гораздо больше.

Идею «крымского кондоминиума» может поддержать только Кремль. Украина и ее западные партнеры будут против

Таким образом, Михаил Ходорковский предложил управлять Крымом как некой колонией. При этом территория является глубоко дотационной – все усилия Москвы сделать республику хотя бы самоокупаемой не увенчались успехом. Если украинские власти в будущем подпишут договор о «совместном управлении», то Запад снимет санкции, Киев разблокирует поставки воды, электричества, продуктов и промышленных товаров. При этом реальный контроль все равно будет в руках Москвы и ее ставленников, легализованных посредством квотного представительства. Поэтому идею «крымского кондоминиума» может поддержать только Кремль. Украина и ее западные партнеры будут против.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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