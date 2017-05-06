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В этом году, по оценке представителей российского туристического бизнеса, поток отдыхающих в Крым уже уменьшился на 38%. Крымские чиновники выдвигают все новые идеи, как заманить туриста на полуостров.
Например, предлагается построить специальный курортный город на западном побережье полуострова. Там будут виллы для миллионеров, гостиницы и дома для обслуживающего персонала.
Но найдутся ли желающие вложить деньги в такой проект? И смогут ли крымчане зарабатывать на жизнь там, где курортный сезон всего 2 месяца в году?
Про мифических иностранных инвесторов в экономику аннексированного полуострова – в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».
Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.
Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.
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