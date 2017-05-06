Российские СМИ и сайты сообщили, будто бы в Киеве срочно переснимают презентационный ролик «Евровидения», и кадры Крыма теперь заменит Верка Сердючка и украинские девушки в мини-юбках. «Полной чушью» назвал такую информацию директор Верки Сердючки. И рассказал, какие именно съемки состоялись на днях на Крещатике.

В четверг российское онлайн-издание «Федеральное агентство новостей» сообщило, что в Киеве якобы срочно переснимают клип к «Евровидению-2017».

К такой новости подкрепили и видео: на Крещатике девушки в костюмах играют на барабанах, Верка Сердючка ездит в кабриолете, рядом девушки танцуют в вышиванках.

В самой новости издание «РИА-Фан» пишет: «Участники съемок рассказали, что новый клип будет транслироваться вместо старого, в котором использовали виды «российского» Крыма. А до начала конкурса будет снято всего несколько клипов, где будут воспевать «красоту украинских женщин», «высокую культуру Украины», а также «национальные приоритеты страны».

На днях на Крещатике действительно состоялись съемки ролика о том, как Верка Сердючка готовится к «Евровидению». Однако, о Крыме или замене старого ролика (где есть кадры оккупированного Россией Крыма) совсем речи нет. Об этом в комментарии для Радио Свобода сказал директор Верки Сердючки Андрей Уренев. Он опроверг сообщения «РИА-Фан», назвав его «полной чушью».

Это абсолютная чушь. Совершенно никакого отношения не имеет этот наш ролик, который снимает Сердючка, ни к какому другому ролику

«Это абсолютная чушь, я не понимаю, зачем нужно эту историю вот так раскручивать, и кому это нужно. Потому что совершенно никакого отношения не имеет этот наш ролик, который снимает Сердючка, ни к какому другому ролику. Это просто будет ролик, который будут показывать в прямом эфире, это будет премьера мини-фильма шестиминутного, как Верка Сердючка готовилась к «Евровидению», и как она готовит Киев. Он планировался давно, но мы просто ждали, когда каштаны расцветут, чтобы была хорошая картинка, его снимали, когда была лучшая для этого погода, поэтому мы так медлили с ним», – заявил Андрей Уренев.

Новость со ссылкой на «РИА-Фан» очень активно распространили российские медиа и онлайн-издания: российский канал «РЕН-ТВ», Kremlin Press, «Комсомольская правда», «Аргументы недели», «Дни.ру», Lenta.ru, «Царьград» и другие.

Новость перепечатали и некоторые украинские сайты: Reply.ua и «Последние новости Сум».

Четвертого мая на своей странице в Instagtram о съемке ролика на Крещатике также сообщил продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин.