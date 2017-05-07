6 мая исполняется пять лет со дня оппозиционной акции "Марш миллионов" на Болотной площади в Москве, послужившей основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Тогда согласованное с властями города шествие и митинг завершились столкновениями демонстрантов с полицией. Задержаны были, по разным данным, от 400 до 700 человек, в отношении многих из них были составлены протоколы об административных правонарушениях, 35 человек привлечены к уголовной ответственности. В пятую годовщину событий на Болотной площади правозащитники провели митинг на проспекте Сахарова в Москве.

К пятой годовщине событий на Болотной площади Радио Свобода подготовило фильм "Поколения протеста", в котором участники последней крупной оппозиционной акции "Он нам не Димон" 26 марта 2017 года рассуждают о митингах "За честные выборы" и "Болотном деле".

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Перед началом оппозиционного митинга на проспекте Сахарова организаторы сообщили, что полиция по указанию неизвестного человека в штатском демонтировала задник сцены, на котором было написано: "Хватит Путина! Хватит мракобесия! Хватит Кадырова! Хватит войны!". Также полицейские забрали баннер с надписью "Болотное дело - позор России". По словам организаторов, чиновники в московской мэрии сочли, что эти надписи противоречат целям митинга и отказались вернуть оформление. Активисты, посоветовавшись со сцены с пришедшими на акцию демонстрантами, решили все-таки провести митинг.

Перед участниками мероприятия выступили политики Геннадий Гудков, Вячеслав Мальцев, Сергей Митрохин, правозащитники Зоя Светова, Валерий Борщев и Сергей Шаров-Делоне, бывший фигурант "Болотного дела" Александр Марголин, гражданский активист Ильдар Дадин и другие. Звучат лозунги: "Мы здесь власть!", "Россия без Путина!", "Будьте реалистами - требуйте невозможного". Выступающие благодарили людей, которые вышли на Болотную площадь 6 мая 2012 года. Также звучали требования освободить "узников Болотной", которые до сих пор находятся в колониях и закрыть "Болотное дело".

Проспект Сахарова, 6 мая 2017 года:

Во время митинга организаторы раздавали всем пришедшим на акцию белые ленточки, которые предложили повязать на одном из мостов в районе Болотной площади, где разворачивались события пять лет назад.

По данным проекта Mob Counter, который занимается подсчетом людей на публичных мероприятиях, на митинг на проспект Сахарова пришло около 1600 человек.

По данным проекта "Белый счетчик", на митинг вышло около трех тысяч человек:

​"Марш миллионов" 6 мая 2012 года стал одним из протестных мероприятий в череде начавшихся в России зимой 2011–2012 акций "За честные выборы". Москвичи и жители других городов выходили на улицы в знак протеста против фальсификаций на выборах в Государственную думу и выборах президента России. В московской акции, по разным данным, участвовали от 7 до 120 тысяч человек.

События 6 мая 2012 сначала развивались по тому же сценарию, что и на предыдущих протестных акциях – демонстранты собрались на Калужской площади в Москве, чтобы пройти шествием по Большой Якиманке и завершить мероприятие митингом на Болотной площади. Шествие началось без происшествий, однако, когда колонны демонстрантов повернули в сторону Болотной площади, где должен был состояться митинг, началась давка. Лидеры протеста – Алексей Навальный, Сергей Удальцов – сели на асфальт возле кинотеатра "Ударник", требуя расширить проход на Болотную площадь и пропустить участников акции в зону митинга. Начались локальные столкновения с полицией. Митинг в итоге не состоялся, более 400 человек задержала полиция.

В тот же вечер Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела – по статьям "Массовые беспорядки" и "Применение насилия в отношении полиции". В конце мая 2012 года были арестованы первые подозреваемые.

Сейчас, спустя пять лет после этих событий, в деле 35 фигурантов. Большая часть из них уже полностью отбыла свои сроки в колонии (от 2,5 лет до 4) и находится на свободе. В исправительных учреждениях остаются три человека: координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, которого суд признал виновным в организации массовых беспорядков, а также Дмитрий Ишевский и Иван Непомнящих, которых обвинили в участии в беспорядках. Все выходят на свободу в 2017 году.

"Болотное дело" ярко показало, что в России – полицейское государство

В Замоскворецком суде в конце апреля началось рассмотрение дела в отношении последнего на сегодняшний день обвиняемого по "Болотному делу" – Дмитрия Бученкова. По версии следствия, он участвовал в массовых беспорядках и применял насилие в отношении полицейских, в частности бил их руками и ногами, с одного сорвал шлем, а также вместе с другими демонстрантами "переворачивал и уничтожал" туалетные кабинки. Бученков, который находится под домашним арестом, вину не признает и настаивает на том, что 6 мая 2012 года был у родственников в Нижнем Новгороде, а не на Болотной площади.

Из 35 фигурантов дела 13 человек были амнистированы, оправдан не был никто. Правозащитные организации пришли к выводу, что столкновения с полицией были спровоцированы властями, а "Болотное дело" было возбуждено, чтобы запугать общество и показать, что любой человек, кто выходит на протестные акции, может сесть в тюрьму.

В пятую годовщину событий на Болотной площади правозащитники и гражданские активисты провели митинг на проспекте Сахарова. На Болотной площади московская мэрия акцию не согласовала. Один из организаторов этого мероприятия Лев Пономарев в интервью Радио Свобода рассказал о том, почему важно в этот день выйти на акцию:

– Мы хотели, конечно, шествие и митинг. Шествие – это более динамичное действие. Нам пошли на некую уступку, но не дали шествие под предлогом того, что в центре Москвы все занято подготовкой к параду, все перекопано. Нам согласовали митинг на проспекте Сахарова. Я считаю это очень важным мероприятием. Это памятный митинг – пятилетняя годовщина знаменитой акции на Болотной площади 2012 года, которая проходила перед инаугурацией Путина, и люди приходили протестовать против того, что Путин вновь стал президентом. Причины были две как минимум. Одна – то, что ожидали, что Медведев пойдет на второй срок, а он передал как бы свое президентство Путину, и второе – то, что были подтасованы выборы, многие наблюдатели это фиксировали. Десятки тысяч людей пришли тогда на Болотную площадь, и полиция спровоцировала столкновения. Около 30 человек получили реальные сроки, молодые люди. Большинство отсидели, но сейчас еще пять человек сидят по этим делам. Была гигантская фальсификация политических дел, около 200 следователей работали. И нужно лишний раз сказать о том, что это были репрессии, политические репрессии, напомнить, что мы помним и благодарим этих ребят, которые случайно попали под раздачу, и каждый из нас мог бы быть там за решеткой. Об этом надо громко и внятно сказать.

Все дело идет к террору

Вторая причина, почему эта акция важна: репрессии продолжаются, они сейчас нарастают. Все больше нападений на журналистов, на политическую оппозицию, на гражданских активистов, и это приобретает все более опасный характер. И наиболее яркий случай – с Алексеем Навальным, который почти потерял глаз, есть и другие примеры физического нападения на людей, на журналистов, на гражданских активистов. Об этом надо говорить и предупредить, что все дело идет к террору. И самое главное, что это делают провластные люди, власть даже не имеет возможности сказать, что не знает, кто это. Власть знает, кто это делает, и поэтому власть отмалчивается, не возбуждает уголовных дел.

– Митинг согласовали на проспекте Сахарова, а не на Болотной площади, как пять лет назад. Почему вы решили не настаивать на Болотной площади?

– Для меня это не важно. Проспект Сахарова вообще становится традиционным местом проведения оппозиционных акций, это место удобное, большое, и одновременно есть возможность ходить по бульварам, проводить марши. Я не вижу большой разницы в том, где проводить эту акцию, прямо скажем. Для меня отказ от Болотной площади не был принципиальным, как и для других членов оргкомитета.

– Как вы сами вспоминаете события пятилетней давности?

– Я был на Болотной площади, наблюдал все эти события, потом я был еще на процессе защитником в "Болотном деле", и я видел, что насилие применяла полиция, она шла на прямой контакт с митингующими, с людьми, которые стояли на площади. Люди, как могли, пытались защититься от полицейских. Но у нас полицейские являются настолько неприкосновенными, что даже прикосновение к ним уже подразумевает уголовный срок. Это совершенно нелепо! "Болотное дело" ярко показало, что у нас полицейское государство, и самые неприкосновенные люди у нас – полицейские, можно сфальсифицировать любое дело, связанное с нападением на полицейского, и дать реальный срок. И все это задумано и сфальсифицировано в значительной степени людьми из власти, и прежде всего Бастрыкиным. Он сделал себе дополнительную популярность, оказавшись необходимым для президента, что на него можно положиться. 200 следователей приехали тогда со всей страны, изучали видео, давили на людей, которые были задержаны. Сначала людям давали адвокатов по назначению, адвокаты уговаривали их сознаться, говорили, что, если вы сознаетесь, вы не попадете за решетку, а было все, на самом деле, ровно наоборот. И вот сейчас, если человек попадает в полицию, он должен молчать, как рыба! Должен сказать, что берет 51-ю статью (51-я статья Конституции дает право не свидетельствовать против себя и своих близких. – РС) до тех пор, пока не появится адвокат, которого наймут ему родственники, друзья или кто-то, адвокат по соглашению. А до этого момента он должен молчать, 51-я статья Конституции позволяет делать.

Молодежь растет, появляются люди, которые даже об этом "Болотном деле" и не знают, но мы видим, что это политизированные люди вполне

​– Есть мнение, что "Болотное дело" и события на Болотной площади были спровоцированы, чтобы запугать общество и показать, что любой, кто выходит на акции протеста, может сесть в тюрьму. Добились власти этой цели?

– Это было так, но на самом деле, конечно, никого не запугали. Молодежь растет, появляются люди, которые даже об этом "Болотном деле" и не знают, по сути дела, и мы видим, что это политизированные люди вполне. Они родились в начале 90-х годов, все время жили в условиях относительной свободы, по крайней мере, личной свободы, частной свободы, и у них сейчас начинают потихонечку отбирать даже эту личную свободу. Полицейское государство рано или поздно начинает наезжать на любую свободу, в том числе частную. Вот сейчас, например, появился проект закона о запрете выезда за границу, если люди официально безработные, "самозанятые", их называют. Я помню "совок", и скоро, видимо, уже в райкомах "Единой России" начнут давать разрешение на выезд, будут проверять трудовые книжки, может быть, требовать характеристики от хозяев предприятия, политически лояльный человек или нет. Впереди огромные возможности творчества у людей, которые намерены окончательно закрыть страну. И молодежь будет сопротивляться этому, я абсолютно уверен!

– Эта молодежь и вышла как раз в основном 26-го числа, месяц назад, на антикоррупционную акцию. Может ли то, что произошло 26-го числа, стать новым "Болотным делом"?

– Я занимаюсь плотно событиями 26-го числа, там очень много следователей пытаются накопать что-то. Наблюдая за тем, как идет вся эта работа, я должен сказать, что желание есть, особенно в самом начале было большое желание сделать новое "Болотное дело", но мне кажется, что у них это не получается. Потому что мало было событий, по которым они накопали видео. При этом идет такое вербальное запугивание, и мы видим, как по всей стране вылавливают школьников, которые там были, запугивают их в школах, ведут с ними профилактические беседы. Но это будет приводить к ровно обратному, должен сказать. Мы видим, как умно и дерзко школьники отвечают учителям на это запугивание. И чем больше они будут этих глупостей делать, тем больше будут получать отпор, – заключает Лев Пономарев.

Мы видим, как умно и дерзко школьники отвечают учителям на запугивание. И чем больше они будут этих глупостей делать, тем больше будут получать отпор

После акции 26 марта 2017 года по факту московских событий было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям – ст. 213 УК РФ "Хулиганство", ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь и здоровье представителя власти", ст. 318 УК РФ "Применение насилия по отношению к сотрудникам полиции". Следственный комитет сообщил, что в рамках расследования этого дела арестованы четыре человека: Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. Всего на эту акцию вышло, по разным данным, от 7 до 30 тысяч участников. В Москве было задержано рекордное количество человек – 1043, по данным "ОВД-Инфо", большая часть из них привлечена к административной ответственности.

Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода