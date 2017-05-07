В 2005 году, в 60-ую годовщину победы над нацистской Германией, в России государственное информационное агентство придумало новую акцию. В стране и за границей раздавали тысячи георгиевских лент прохожим. “Я помню! Я горжусь” стало слоганом кампании, а лента – символом памяти "великого подвига". Тогда директор медиа проектов "РИА Новости" Наталья Лосева вместе с коллегами к 9 мая придумали акцию "Повяжи георгиевскую ленту" как знак памяти о павших героях Второй мировой войны. Некоммерческая акция быстро набрала популярность. Частные компании недолго думая подхватили тренд массовым производством, дизайнеры начали шить одежду с оранжево-желтыми принтами, виниловые "ленты" стали клеить на автомобили, заведения – от закусочных до стрип-баров – использовали ленту в рекламе.

После 2014 года страны бывшего СССР стали отказываться от использования "георгиевской ленты" как символа российской пропаганды.

Украина

​

Киев утвердил новый праздник – День памяти и примирения. Его символом стал красный мак

В 2014 году активисты, поддерживающие вторжение России в Украину, и сепаратисты на Донбассе сделали цвета "георгиевской ленты" своим символом, поэтому сегодня для многих украинцев эта лента – символ российской агрессии и экспансии. Как позже призналась создатель акции, она отнеслась негативно к тому, что "ленте" нашли такое применение. "Не уверена, что такого рода политизация символов и знаков хорошо", – говорила Лосева. Два года назад Киев утвердил новый праздник – День памяти и примирения. Его символом стал красный мак.

Беларусь

В 2015 году белорусский президент Александр Лукашенко предложил альтернативу "георгиевской ленте" – ленточку в белорусских цветах с яблочным цветом. "Цветок Великой Победы" впервые предложили президенту Беларуси активисты Белорусского республиканского союза молодежи, когда лидер страны стал почетным гостем очередного съезда этой организации. Главе государства лента цветов национального флага, украшенная яблоневым цветком, понравилась, и он тут же прикрепил ее к своему пиджаку.

Кыргызстан

"Ленту" здесь считают символом агрессии Российской империи против киргизского населения в 1916 году

Здесь оранжево-черное сочетание 2015 году заменили на цвета государственного флага – красный и желтый, хотя официального запрета на "георгиевские ленты" в стране нет. "Ленту" здесь считают символом агрессии Российской империи против киргизского населения в 1916 году. Тогда киргизы восстали против массовой мобилизации для тыловых работ – в мятеже погибли более 600 человек. Красный цвет новой "ленты" олицетворяет доблесть, смелость и победу, желтый – мир и спокойствие. Официального названия у нее нет, но власти ее называют "лентой Победы".

Error rendering VK.

​Узбекистан

Молодежная организация Узбекистана "Камолот" ("Совершенство") – в этом году предложила ленточки с изображением узбекского государственного флага как альтернативу "георгиевским". Их активно раздают в вузах, колледжах Узбекистана, а также на автозаправках. С этими ленточками на узбекских телевизионных каналах выступают журналисты и дикторы.

​Казахстан

В 2015 году в Казахстане в качестве альтернативы "георгиевской ленте" предложили голубую ленту с традиционным казахским орнаментом. По словам сторонников смены цветов ленты, это "выбор между Казахстаном и Российской губернией".

Error rendering VK.

​Молдова

Члены Либеральной партии Молдовы в начале 2014 года внесли в парламент законопроект, согласно которому демонстрация или использование черно-оранжевой "георгиевской ленты" предусматривает штраф для физических лиц в размере до 2400 леев (чуть больше $200), а для юридических – 4000 леев (около $400).

Как появилась "георгиевская ленточка"

Российская императрица Екатерина Великая в 1769 году учредила орден Святого Георгия, медаль с желто-, а позже оранжево-черной лентой. В то время она считалась частью одной из высших армейских наград.

Спустя полвека, во времена правления Александра I, повсеместно начали вводиться награды на "георгиевских лентах" для нижних военных чинов, гражданских лиц и даже священнослужителей – за воинскую храбрость или оборону города. Тогда "лента" и приобрела массовую узнаваемость среди простого населения Российской империи.

После Октябрьской революции большевики упразднили многие награды и символы царской России, в том числе и "георгиевскую ленту". Но уже в 1940-х Советский Союз начал использовать черно-оранжевый окрас в форме гвардейцев-моряков, а к окончанию Второй мировой – на медалях за победу над Германией.

После окончания Второй мировой войны "ленты" стали привычным атрибутом на парадах победы.

Сегодня "георгиевскую ленту" критикуют за то, что ее предположительно использовали коллаборационисты Российской освободительной армии, так называемые "власовцы", в составе немецкого Вермахта и Комитет освобождения народов России, который поддерживали власти Третьего рейха. Одни историки утверждают, что настроенные против коммунистической власти в СССР российские военизированные формирования выдавали ордена своим солдатам на "георгиевских лентах". Другие – что у большей части сторонников КОНР сохранились медали со времен Империи, которые они попросту не снимали.