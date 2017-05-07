Полгода квот на радио: как зазвучала Украина?

Украинцы в 2017 году слышат гораздо больше песен на украинском языке на радио, чем в прошлом году, а исполнителям и группам, которые поют на украинском, стало намного легче попасть в эфир. Так оценивают эффект от языковых квот, которые начали действовать полгода назад, эксперты, чиновники и сами авторы закона о 35% украинской музыки на радио. Вместе с тем, часть экспертов считает нынешнюю долю украинских песен в эфире недостаточной, а отдельные исполнители утверждают, что большее количество украинской музыки в эфире еще не перешло в качество.



За полгода почти на 600 тысяч гривен Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал радиостанции, которые не соблюдают квот на украинский язык и украинскую музыку в эфире. Среди нарушителей – харьковское радио «Вести», одесское – «Глас», киевские – «Kiss FM» и «Радио Шансон», мариупольское – «104,4 FM», радиостанция «Ирта» (Северодонецк), александрийское ООО «ТРК Маяк» и «Европа плюс Днепр». В части случаев Нацсовет сделал предписания об исправлении нарушений лицензионных условий.



Член Нацсовета Сергей Костинский приводит карту нарушений законодательства об украинском языке в радиоэфире: больше нарушителей в центральных, восточных и южных регионах, за исключением Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время в среднем доля украинского языка на радио выросла и даже превышает ту норму, которая действует с осени 2016 года – 25% в течение первого года действия закона. Об этом свидетельствует мониторинг, который осуществляют общественные организации.



Одна из них – «Пространство свободы» – подтвердила, что в целом украинские радиостанции придерживались квот на украинскую музыку с первого дня вступления закона в силу.

Более того, появился ряд радиостанций вещающих только на украинском языке.

Квоты на музыку на украинском языке в эфире радиостанций действуют с 8 ноября 2016 года, когда вступил в силу закон об изменениях в законодательство о телевидении и радиовещании.



Он, в частности, обязывает работников радио обеспечивать не менее 25% композиций на украинском языке в течение первого года действия закона, 30% на второй год и 35% на третий год и далее. Исключение делается для радиостанций, формат которых предусматривает не менее 60% музыкального контента на языках Евросоюза: для них украинская квота останется в пределах 25%. При этом доля ведения передач на украинском языке в первый год должна составлять половину, во второй – 55%, а в третьей и последующие годы – 60% от общего времени программ в эфире всех радиостанций.

Подготовка этого закона вызвала ожесточенные споры в украинском политикуме и медийной общественности. Так, против квот высказывались представители «Оппозиционного блока» в парламенте. А теле- и радиоведущий Матвей Ганапольский даже угрожал уехать из Украины, если его заставят общаться на украинском языке в эфире.



Однако вскоре он заговорил по-украински.



О своем переходе на украинский в эфире заявил также украинский теле- и радиоведущий, крымчанин Павел Казарин.

Меня всегда раздражало, когда люди воспринимают свою русскоязычность как право не изучать украинский язык

«Для меня родным языком является русский. Однако меня, честно говоря, всегда раздражало, когда люди воспринимают свою русскоязычность как право не изучать украинский язык. Но ты не можешь критиковать других, не начав с самого себя. Поэтому я объявляю некий #KazarinChallenge – за три месяца овладеть украинским языком на уровне, достаточном для ведения прямых эфиров», – заявил Казарин.



Граждане Украины в большинстве своем комфортно чувствуют себя, воспринимая информацию на украинском языке, и восток, и юг государства не являются исключением, показывают исследования Института массовой информации Украины.

Председатель украинского парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, соавтор закона о квотах Николай Княжицкий в целом считает его эффективным шагом, но временным: он не исключает, что через несколько лет большинство украинских радиостанций будут готовить программы только на украинском языке, русский же останется на нескольких специализированных волнах.

Пока украинское общество живет в двуязычной среде

«Языковые квоты люди заметили: они стали слышать больше украинских песен. Те, кто поддерживает украинскую культуру, безусловно, положительно отнеслись к реализации этого закона. Однако пока украинское общество живет в двуязычной среде, и наша цель – постоянно увеличивать долю украинского языка. Этот закон и является шагом, который способствует этому процессу», – говорит депутат.



Следующим шагом, по словам Княжицкого, является законопроект об украинском языке на телевидении, который уже прошел в парламенте первое чтение.

Интерактивные карты радиостанций мира, отслеживаемых Радіо Свобода, показали: в последние недели по меньшей мере четверть песен на украинском языке присутствует в эфире местных украинских радиостанций – от Ужгорода до пригородов Донецка и крымского перешейка. Причем звучат и песни, написанные в девяностые, и последние композиции популярных сегодня украинских групп. Исключением являются отдельные радиоволны в Одессе, а также Крым и оккупированные районы Донбасса.



Продюсер: «Найдите хотя бы два «реальных хита», которые исчезли из радиоэфира из-за квот»



Впервые с начала независимости благодаря языку можно безошибочно узнать, что та или иная радиостанция является украинской. Причем о каких-то негативных побочных эффектах от введения квот речь не идет, утверждает в разговоре украинский продюсер и телеведущий, автор проекта «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк.

Раньше включаешь радио «Столица», слушаешь и долго думаешь: «О какой же столице идет речь?»

«Меня устраивает то, что сейчас существует. На кнопках в моем автомобиле – волны, где звучит значительная часть украинской музыки. Например, все радиостанции Киева – это украинские радиостанции, я, наконец-то, стал это чувствовать. А то раньше включаешь радио «Столица», слушаешь и долго думаешь: «О какой же столице идет речь?». Те, кто не согласны – пусть назовут мне хотя бы два-три «реальных хита», пострадавших из-за квот», – предлагает продюсер.



В то же время Игорь Кондратюк признает, что отдельные радиостанции с введением квот ставят недостаточно качественную украинскую музыку, хотя, по его мнению, достаточно и новых, и старых украинских композиций, чтобы наполнять эфир.



Между тем, вскоре после введения квот, немало украинцев жаловались, что некоторые радиоволны вытянули всю украинскую музыку «из нафталина», вместо того, чтобы искать и ставить современные песни.



Музыкальный критик Юрий Зеленый объясняет эту проблему непрофессионализмом музыкальных редакторов, а то и полной оторванностью их от украинской культуры.

Музыкальные редакторы на многих украинских станциях просто профнепригодны – они никогда не жили в украиноязычной музыкальной среде

«Действительно, вытаскивают, как нафталин из погреба. Объясняется это двумя причинами: первая – это то, что музыкальные редакторы на многих украинских станциях просто профнепригодны. Их профнепригодность заключается в том, что они никогда не жили в украиноязычной музыкальной среде, никогда ею не занимались, не интересовались, что там происходит. И вообще, к современной, модерновой сцене относились, в лучшем случае, как к чему-то такому провинциальному, а в худшем – как к такому, чего вообще не существует как явления. Они не знают, где искать. То есть, условно говоря, если меня сейчас спросить о современной музыке Чили, Аргентины или Перу, я тоже ничего не скажу, что там происходит. Я этим никогда не интересовался и не занимался. Другое объяснение этих нареканий – это то, что есть ряд случаев, когда руководители радиостанций просто саботируют это решение, «вытягивая» украиноязычную эстраду с привкусом советского нафталина и запуском двух-трех известных украиноязычных исполнителей, которых крутят, условно говоря, по кругу. Это откровенный саботаж и подрывная деятельность», – констатирует музыкальный критик.



Юрий Зеленый уточняет, что в целом в Украине отечественная музыка вытесняет российскую, а не западные композиции или музыку из других стран.



«К сожалению, у нас такая была ситуация еще с квотами, что у нас в эфире мало можно было услышать какой-то интересной музыки, которая не находится на волне мейнстрима, а более специализированной или имеющей истоки из каких-то других национальных стран», – признает он.



Юрий Зеленый вспоминает и о том, что украинскую нацию считают едва ли не самой певучей в мире: так, ЮНЕСКО хранит 15500 записей украинских народных песен – это крупнейшая национальная подборка народных песен в мире. В общем, исследователи говорят о существовании почти 200 тысяч украинских народных песен. Причем часть из них исполняют или перепевают на свой лад современные украинские группы.



Не квотами едиными: путь в эфир открывают талант и ... деньги



Вскоре после введения языковых квот для музыки часть украинских исполнителей признала, что они стали чаще слышать себя на разных радиоволнах.



Отдельные исполнители, в частности, Дмитрий Шуров, восприняли украинские квоты как мотивацию для творчества на украинском языке. В то же время лидер группы «Тінь сонця» Сергей Василюк, мелодии которого берут для оформления радиопрограмм и даже как визитки украинских команд, в частности, национальной футбольной сборной, признает: произведения группы после появления квот стали появляться на радио не намного чаще – их считают неформатными.



Украинские исполнители должны пробиваться в эфир не только благодаря квотам, а, прежде всего, за счет качества своей музыки и поиска радиостанций своего формата, делится секретом успеха с Радіо Свобода участник группы «ТНМК» Александр Сидоренко, известный как «Фоззи».

«Если выходит новый сингл – мы предлагаем станциям, которым он подходит по формату. Последний наш сингл взяли все радиостанции, которым мы предлагали. Но все зависит от песни: никто не будет брать для эфира что-то плохое. Надо писать песни хорошие, чтобы их принимали, даже несмотря на предрассудки относительно украинской музыки», – настаивает музыкант.



Другой украинский исполнитель, Тарас Чубай, лидер группы «Плач Иеремии» утверждает, что он много творит в последнее время, но после начала действия квот его музыка не начала активно продвигаться на радиоволны. Причина – деньги.



«Я слышу от многих, что продолжает работать старая схема. Хочешь, чтобы тебя много крутили – это до сих пор стоит денег. Да, стали немного больше ставить украинской музыки, но это все равно малый процент», – говорит Тарас Чубай, отмечая, что в развитых государствах радиостанции перечисляют гонорары исполнителю, а не наоборот.



Как наполнить эфир качественной украинской музыкой? Тарас Чубай и эксперты предлагают налоговые и другие льготы для тех, кто записывает новые диски или же становится меценатом для украинской музыки, а также – льготное предоставление доступа к концертным площадкам для украинских групп.



Между тем в украинском законодательстве о языковых квотах предусмотрены льготы для радиостанций, которые транслируют украинской музыки существенно больше, чем необходимый минимум. В частности, такие радиостанции имеют приоритетное право на получение волн и лицензий.