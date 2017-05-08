Крым на пороге «грандиозного шухера»?

Специально для Крым.Реалии

После «референдума» крымские сторонники аннексии разделились на два лагеря: первые публично заявляли, что готовы жить в любых условиях, лишь бы с Россией; вторые – возмущались по поводу роста цен, повальной коррупции и административного бардака, обвиняя во всем местные «власти». Кремль и персонально руководство страны остались за пределами критики. Но в последнее время претензии звучат в их адрес тоже.

К числу фрондирующих блогеров относится и Александр Горный – активный сторонник «Крымнаша». На днях он разразился гневной публикацией, предупредив «власть», что терпение крымчан на исходе. Три года назад Кремль обещал не только рост благосостояния, но и полное обновление административного аппарата, борьбу с коррупцией, незаконными стройками и земельными махинациями. Крымчан завлекали на «референдум», заверяя, что полуостров за пару лет станет некой витриной обновленной России: современные курорты, модернизированная инфраструктура, высокооплачиваемые рабочие места и толпы состоятельных туристов.

Россиянам рассказывают об огромных суммах, которые Москва выделяет на захваченный полуостров, но при этом личное благосостояние крымчан падает

Москва изначально не планировала выполнять обещания, так как коррупция и произвол чиновников – стержневой элемент российской государственности. Но некоторые крымчане поверили в слова кремлевских «данайцев». Теперь, пишет Александр Горный, большую часть населения постигло разочарование. Верхушка крымского актива Партии регионов массово перебежала в «Единую Россию», республиканское «правительство» во главе с Сергеем Аксеновым лишь имитирует борьбу с незаконными стройками и казнокрадами. «Власти» занимаются переделом наиболее ценных коммерческих активов; начальство, погрязло в кумовстве. По телевизору россиянам рассказывают об огромных суммах, которые Москва выделяет на захваченный полуостров, но при этом личное благосостояние крымчан постоянно падает.

Крым, возмущается блогер, превратили в огромную «потемкинскую деревню». В Феодосии Аксенов с помпой вручал ключи от новых квартир для переселенцев из аварийного жилья. Люди до сих пор не въехали в квартиры, так как новый дом не пригоден для проживания. «Власти» обещали привести в порядок плато Ай-Петри к осени прошлого года, но ничего не сделали. «Глава» республики лично обещал прекратить незаконное строительство в Ялте, Коктебеле и других курортных городах. Создавали специальные комиссии, проводили многочисленные совещания, но за три года «совмин» и чиновники не местах не смогли навести порядок в строительной отрасли.

Есть ощущение, что Крым на пороге большого шухера, уж больно высок здесь стал градус недовольства

Люди уже открыто возмущаются российскими порядками. Курортный сезон под угрозой срыва, чиновники лишь констатируют, что полуостров не может конкурировать с Турцией или Египтом. Жители приморских городов и поселков рискуют остаться без средств к существованию. «У меня есть ощущение, что Крым на пороге большого шухера, уж больно высок здесь стал градус недовольства. На Крым федеральные власти просто забили, оставив его на разграбление местным жуликам и чиновникам. Крымом надо заниматься, вникать во многие вопросы, а не приезжать наездами для очередного бодрого совещания, по разделу ФЦП», – возмутился Горный.

Теперь претензии звучат уже в адрес высшего руководства страны. «Так что, Владимир Владимирович (президент Путин – КР), на носу у вас выборы, в день годовщины возвращения Крыма домой, а мы теряем доверие крымчан, которые уже не шепчутся, а довольно громко задают неудобные вопросы, на которые ответов и у вас, в том числе, нет», – отметил блогер.

Аналогичное мнение высказал российский активист, проживающий в Крыму, ​ Илья Большедворов. По его наблюдениям, протестная активность среди крымчан растет. Симферопольские активисты готовы выйти на уличные акции, но городская «администрация» отказывается их согласовать. «У нас очень многие жалуются на то, что они подают заявки в администрацию, и по надуманным предлогам им просто отказывают в согласовании», – отметил Большедворов.

Несмотря на смену флагов над административными зданиями, крымчане до сих пор не привыкли к российским порядкам

Даже беглый анализ высказываний крымчан в наиболее популярных социальных сетях показывает, что жители полуострова не скрывают своего раздражения по поводу состояния экономики, собственных доходов и работы чиновников. Несмотря на смену флагов над административными зданиями, граждане до сих пор не привыкли к российским порядкам. Их открыто возмущает цензура в СМИ, отсутствие свободы выражения собственного мнения, фактический запрет на публичную активность вообще. В этой части население Крыма осталась глубоко украинским. «Власти» непрозрачно намекают, что такая «вольница» их раздражает. Аргумент, что все, критикующие начальство, являются «провокаторами» или «сторонниками хунты», на публику уже не действует.

Когда именно может произойти «грандиозный шухер»? Динамика такова, что в течение 2017-2018 годов обстановка на полуострове будет накаляться. Уличные выступления возможны в приморских регионах, так как они больше всего пострадали от действий «команды победителей». Предстоящий курортный сезон обещает быть хуже прошлогоднего. Надежды «властей» на приезд отдыхающих на время майских праздников не оправдалась. Местные жители с тревогой ждут лета, заранее подсчитывая убытки. Тут за время нахождения в «родной гавани» скопилась критическая масса проблем: давление на бизнес, незаконная застройка, пренебрежительное отношение «властей» к населению, фактическое обезземеливание крымчан в пользу московских начальников.

В остальных регионах речь идет о перспективе пассивного протеста: в следующем году крымские избиратели могут массово проигнорировать выборы президента России. Косвенный признак, что жители полуострова недовольны лично Владимиром Путиным – отсутствие новостей о жалобах в Кремль. В первые полтора года аннексии все протесты проходили под лозунгом «мы напишем в Москву!». Жаловались почти все: предприниматели, учителя, врачи, пенсионеры. Теперь желающих искать защиты в администрации президента стало гораздо меньше. Центральная власть открыто игнорирует проблемы крымчан. Российская байка о «хорошем царе» и «плохих боярах» на полуострове уже не работает. Крымчан, желающих ловить «камни с неба», с каждым месяцем становится все меньше.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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