Макрон: новый французский президент

Эммануэль Макрон, лидер центристского движения En Marche! (“Вперед!”), избран новым президентом Франции. По предварительным данным, во втором туре президентских выборов 7 мая за Макрона проголосовали около 65 процентов избирателей. Его соперница, лидер праворадикального Национального фронта Марин Ле Пен, набрала примерно 35 процентов голосов. Явка избирателей составила 75 процентов. Ле Пен уже признала свое поражение.

В воскресенье вечером Эммануэль Макрон выступил со своей первой речью в качестве новоизбранного главы государства.

Символично – новоизбранный президент Франции взошел на подиум у подножия Пирамиды Лувра под звуки "Оды к радости" Бетховена, гимна Европейского союза. "Спасибо, друзья мои! – сказал он тысячам ликующих зрителей, собравшихся на площади перед Лувром. – Сегодня вечером победила Франция. Нашему достижению нет равных. Я заверяю вас, что Франция будет выступить за международное сотрудничество, за безопасность, будет бороться против глобальных климатических изменений, против терроризма, за обновленное будущее. Я буду бороться за достижение объявленных нами целей со всей решимостью, – заверил Макрон. – Я готов ответить на главные вызовы". Он также добавил: "Я хотел бы обратиться к моему оппоненту, мадам Ле Пен. Я знаю, что наш народ разъединен, мне известно, как много недовольства и сомнения накопилось в нашей стране. Мой долг – прислушаться к людям. Я хотел бы способствовать общественной солидарности, бороться со всеми формами неравенства и дискриминации, обеспечивая единство и безопасность страны".

Макрон обещает привести политическую жизнь страны в соответствие моральным нормам, оградить демократию от посягательств, укрепить экономику, создать новый фундамент для единой Европы, и обеспечить безопасность всех без исключения французов.

Я готов ответить на главные вызовы

Разделение Франции, о котором говорил Эммануэль Макрон, заметно даже на карте результатов голосования. Марин Ле Пен получила больше всего голосов в социально неблагополучных районах на севере Франции, а также на юго-востоке – там находится традиционная электоральная база Национального фронта. Более трети голосов избирателей, полученных лидером радикальных националистов – небывалый успех крайне правых и серьезный вызов для нового президента, отмечают французские обозреватели. Впрочем, в этот вечер сторонникам Макрона, собравшимся в центре Парижа, у Лувра, это не мешает бурно праздновать победу своего кандидата:

Хотя Марин Ле Пен удалось на этих выборах добиться самого высокого уровня поддержки избирателей за всю почти сорокалетнюю историю ее партии, большинство обозревателей сходятся во мнении, что для Национального фронта ее проигрыш стал серьезным ударом. Не исключено, что еще до парламентских выборов в руководстве этой партии произойдут кардинальные перемены.

Национальный фронт уже обвинил французские СМИ в предвзятости при освещении предвыборной кампании. Племянница Марин Ле Пен, восходящая звезда крайне правых – Марион Марешаль-Ле Пен, заявила: “Марин провела прекрасную кампанию, но стала жертвой несправедливого ее освещения в СМИ”:

Как бы то ни было, неожиданностью результаты второго тура не стали: все опросы общественного мнения предрекали Макрону победу с отрывом по меньшей мере в 20%. Макрона, центристского и проевропейского кандидата, обещающего реформу экономики и оживление политической системы, преобразования в области образования и здравоохранения, поддержало большинство сторонников кандидатов, проигравших в первом туре. Для них оказалась неприемлемой националистическая программа Марин Ле Пен, обещавшей закрытие границ Франции, резкое ограничение иммиграции и проведение референдума по вопросу о членстве страны в Евросоюзе.

Мировые лидеры поздравили победителя французских президентских выборов. Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере:

“Поздравляю Эммануэля Макрона с крупной победой – избранием новым президентом Франции. Я с большой радостью ожидаю сотрудничества с ним”.

Глава Европейского совета Дональд Туск поздравил французский народ с тем, что он “предпочел Свободу, Равенство и Братство тирании ложных новостей”:

Президент Украины Петр Порошенко поздравил победителя французских выборов и отметил, что рассчитывает на активизацию «нормандского формата».

«Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию «нормандского формата», – написал он в своем микроблоге twitter.

Пока не известно, поздравил ли Эммануэля Макрона Владимир Путин, встречавшийся незадолго до французских выборов с его соперницей Марин Ле Пен, симпатии к которой в Кремле практически не скрывали. Напротив, в избирательном штабе Макрона жаловались на то, что российские СМИ распространяют ложные сведения об их кандидате. А накануне второго тура электронная почта штаба Макрона подверглась хакерской атаке.

На фоне скандала с предполагаемым вмешательством российских хакеров в прошлогоднюю предвыборную кампанию в США во Франции также высказывались подозрения в том, что прокремлевские хакеры попытаются нарушить и ход выборов во Франции. Все это заставило пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова выступить с заявлением о том, что Москва никоим образом не причастна к взлому электронных архивов Эммануэля Макрона.

Французский народ предпочел Свободу, Равенство и Братство тирании ложных новостей

Макрон – самый молодой президент в истории Французской республики. Уникально и то, что до сих пор он не занимал ни одной выборной должности. Макрон – выпускник престижной парижской Национальной школы администрации (ENA). Он успешно работал в бизнесе – был инвестиционным банкиром. Политический опыт Макрона, выходца из семьи среднего достатка (его родители – врачи) из города Амьен, ограничивается работой в администрации уходящего президента-социалиста Франсуа Олланда, в том числе двухлетним пребыванием на посту министра экономики. Там Макрон стал известен как автор реформы трудового законодательства, вызвавшей протесты профсоюзов и левых активистов.

Вскоре молодой политик покинул Социалистическую партию и основал собственное движение En Marche!, название которого повторяет его инициалы. Обозреватели отмечают сходство предвыборной кампании Макрона с кампанией Барака Обамы в 2008 году: ставка на молодежь, вербовка сторонников через социальные сети и выстраивание многолюдной сети активистов, занимавшихся агитацией “от двери к двери”. Технология оказалась эффективной, вдобавок Макрону помогло поражение фаворитов двух ведущих партий, социалистов и республиканцев, на праймериз: из борьбы выбыли экс-премьеры Ален Жюппе и Мануэль Вальс. Еще один экс-премьер и “политический тяжеловес”, Франсуа Фийон, оказался жертвой коррупционного скандала. В результате Макрону удалось привлечь симпатии умеренной части как левого, так и правого электората.

Эммануэль Макрон стал президентом, который не опирается на парламентское большинство: его движение En Marche! настолько молодо, что не успело поучаствовать в выборах. Однако уже 11 июня ситуация изменится: в этот день пройдут выборы в Национальное собрание Франции, которые покажут, удастся ли сторонникам Макрона показать хороший результат в острой конкуренции с традиционными левыми и правыми партиями и Национальным фронтом. После достигнутого Марин Ле Пен на президентских выборах результата НФ (точнее, партия с новым названием – Ле Пен обещает переименовать детище своего отца, тоже вышедшего во второй тур президентских выборов в 2002 году и тоже проигравшего) может превратиться в ведущую парламентскую партию Франции, создав для нового президента весьма непростую ситуацию в самом начале его пятилетнего срока.

Новоизбранным президентом движут исключительно прагматические, а не идеологические соображения, отмечает в беседе с Радио Свобода политолог Доминик Рейнье, основатель французского Фонда политических инноваций:

– Я не верю, что им движет идеология. Думаю, что он, во-первых, будет очень проевропейским президентом, и, во-вторых, очень прагматичным. Поэтому не думаю, что с точки зрения отношений с Россией или с другими государствами у него возникнут какие-либо проблемы.

Он, во-первых, будет очень проевропейским президентом, и, во-вторых, очень прагматичным

Молодость не является пороком, считает французский политолог, напротив, она сыграла на руку новоизбранному президенту. Шокирует не возраст Макрона, а те условия, в которых происходит его восхождение к власти, полагает Доминик Рейнье:

– Отсутствие политической партии, которая была бы его политической базой, – серьезная проблема. Другая – конфронтация во втором туре с кандидатом от националистов, которая означает, что люди проголосовали не за него, а против Марин Ле Пен, не за него, а за евро. Иными словами, Макрон просто сумел воспользоваться благоприятным контекстом, который не он сам создал. Именно это шокирует в данной ситуации. К власти как правило приходят совсем не таким путем.

Макрону следует теперь доказать, что он способен быстро и эффективно взять ситуацию под контроль, превратить свое движение в настоящую партию и обеспечить себе парламентское большинство. В противном случае уже после июньских парламентских выборов он может оказаться в очень затруднительном положении, – считает французский политолог.