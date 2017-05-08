Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Российские издатели получили штраф за выпуск атласа с «украинским Крымом», – сообщает чешское издание Denik. «Издательство АСТ хочет в Верховном Суде Российской Федерации оспорить полученный штраф в 100 тыс. руб. Он был наложен за издание атласа с картами «с некорректным изображением российских границ, в том числе Крыма». Эти карты показывают его как часть Украины. Представители издательства говорят, что все ошибки незначительны и являются техническими. «Нет причин для привлечения к административной ответственности», – говорится в заявлении AST. Новое издание атласа подготовлено, и все неточности будут устранены, сообщили издатели. По мнению Арбитражного суда Москвы, издатель нарушил лицензионные условия, связанные с выпуском картографических материалов. «Ошибки» выявил государственный географический и картографический надзор, который случайно купил новые атласы для восьмого и девятого класса. При проверке установлено, что неточности касаются линий границ России с Финляндией, Японией, Китаем, Северной Кореей и на Крымском перешейке. «В целом, было обнаружено 60 неточностей».

«Истребитель Второй мировой извлечен из морской могилы в Керченском проливе между Крымом и Россией», – пишет британский таблоид The Sun. «Самолет Второй мировой войны, сбитый во время ужасающего конфликта, был извлечен из своей морской могилы на дне Керченского пролива. Истребитель Curtiss P-40 Warhawk провел около 70 лет под водой на морском участке между Россией и Крымом. Самолет был поставлен сталинской Красной армии из США для борьбы Советского Союза с нацистской Германией. Водолазы искали старые мины и взрывчатку в процессе строительства Керченского моста, стоимостью в 2,6 миллиарда фунтов, и обнаружили утраченную реликвию. Проржавевший самолет был поднят из воды с помощью крана и может быть использован в исторической выставке, сообщает Russia Today. Третий по массовости производства самолет Второй мировой войны, Curtiss P-40, был построен корпорацией Curtiss-Wright в Буффало, штат Нью-Йорк. Керченский мост был заказан президентом Путиным после того, как он захватил Крымский полуостров у Украины в 2014 году».

«Стивен Сигал уже не въедет в Украину», – информирует польская газета Gazeta Wyborczа. «Украинское правительство запретило американскому актеру Стивену Сигалу въезд в Украину в течение следующих пяти лет, считая актера угрозой государственной безопасности. Украинские службы, однако, не ведут речь о том, что в жизни актер столь же опасен, как в кино, и что может использовать свои таланты против государства, но о том, что Сигал издавна дружит с президентом России Владимиром Путиным, тоже приверженцем жестких мужских добродетелей и восточных боевых стилей. Путин дал Сигалу в ноябре прошлого года российское гражданство в знак признания той поддержки, которую актер оказал России после ее вторжения в Крым и на восток Украины. Сигал назвал аннексию Крыма «очень разумным шагом», потому что Россия «должна была защищать русскоязычное население и свою военно-морскую базу в Севастополе», а Путина – «вероятно, самым выдающимся из живущих лидеров современного мира». После российского вторжения Сигал поехал в Крым и вместе со своей группой принял участие в шоу мотоциклов. Посетил также российского наместника Чечни Рамзана Кадырова и белорусского президента-сатрапа Александра Лукашенко, который угощал актера морковью из собственного огорода. Украина ранее включила в черный список и других поклонников Путина, к примеру, французского актера Жерара Депардье. Также запрещен въезд в Украину и многим российским артистам и прокат многих российских фильмов. За поддержку Путина Сигала также не впустила в 2014 году Эстония».

«Кто был в Крыму, того не впустим. Под запретом также и журналисты», – сообщает чешское издание Týden. «Киев на Евровидение не впустит не только российскую исполнительницу, которая нарушила законы Украины посещением аннексированного Крыма, но и российских журналистов по той же причине. Это в Facebook написал украинский депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Конкурс начинается первым полуфиналом во вторник. «Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на Евровидение и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая Украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны», – написал Геращенко. Украина вместе с подавляющим большинством других стран мира рассматривает Крым как оккупированную Россией свою территорию. Россияне, приехавшие в Крым без согласия украинских властей, таким образом с точки зрения Киева нарушили закон. Украина отказала в участии в конкурсе российской певице Юлии Самойловой, которая в прошлом году посетила аннексированный в 2014 году Крым. Запрет на въезд на территорию страны сроком действует три года. Россия объявила, что другого артиста на Евровидении не пошлет, певица будет представлять Россию на Евровидении в следующем году».