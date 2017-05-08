Не свою победу на заемных танках собираются отпраздновать в ОРДЛО. Как и в прошлом году, 9 мая может стать поводом создать картинку для российских СМИ. Какую военную технику вывезли на главную улицу оккупированного Донецка? Корреспонденты «Донбасс.Реалии» вместе с экспертами изучили видеозаписи репетиций парада и нашли очередные доказательства участия России в конфликте на Донбассе. Как оказалось, даже в таких мелочах боевики не могут обойтись собственными силами.

​



БТРы, танки и гаубицы. Всю эту технику вывезли на репетицию парада 9 мая в оккупированном Донецке. Вокруг – толпа людей. Среди них и молодой учитель химии из Донецка Даниил.



«Честно? Гордость за республику», – не сдерживает эмоций житель Донецка.



На видео репетиции парада – прокол российской пропаганды



Чтобы узнать, какую военную технику вывели на главную улицу оккупированного Донецка, корреспонденты «Донбасс.Реалии» вместе с экспертами изучили видеозаписи репетиций парада.



Сразу заметен первый прокол российской пропаганды, которая утверждает, что боевики на Донбассе воюют на технике, которую или нашли в законсервированных шахтах, или отобрали у украинских бойцов. Рассмотрев ближе бронетранспортеры, которые на репетиции парада выпустили первыми, все становится понятно.





«Обнаружена модель новой модификации БТР-80, которая начала свою историю с 2012 года. Для нее характерен новейший прицел, который заметно выступает, а также комплектация брони для системы охлаждения двигателя», – говорит представитель сообщества «Информнапалм» Михаил Макарук.



Сообщество «Информнапалм» занимается поиском доказательств присутствия российских войск на востоке Украины. За три года войны на востоке Украины они обнаружили уже более сорока новейших разработок российского военпрома.



На эксклюзивном видео репетиции парада, которое удалось получить журналистам программы «Донбасс.Реалии», видны особенности модифицированного БТР-80. Он никогда не был на вооружении украинской армии. Его отличительная черта – новый российский прицел ТКН-4ГА-01.



Впрочем, это оборудование не впервые попадает в объектив камеры на Донбассе. На прошлогоднем параде именно на этой модификации БТР-80 ехал покойный боевик «Моторола».



«Эта российская техника убивает наших граждан» – СНБО



Одну из таких машин, подбитую во время боев на Донбассе, удалось доставить в Киев. В столице Украины можно было увидеть новый прицел на сгоревшем бронетранспортере. В начале 2015 года БТР стал экспонатом выставки, на которой были представлены свидетельства участия России в конфликте на востоке Украины.





«Здесь вы видите оружие, бронетехнику, которая подбита или захвачена нашими военными на востоке нашей страны. Эта российская техника убивает наших граждан», – сказал тогда секретарь СНБО Александр Турчинов.



Это идеологическая составляющая – Макарук

На параде они хотят показать все лучшее и красивое для телекамер

Еще один промах, который заметил волонтер сообщества «Информапалм» – военные грузовики. Именно они будут буксовать пушки во время парада. Речь, прежде всего, о КамАЗ-5350 семейства «Мустанг».



Его выпуск начался только в 2003 году. Узнать грузовик можно по модифицированной системе подачи воздуха. Ее элементы хорошо видны на видео, которое сняли «Донбасс.Реалии».



«Во-первых, это идеологическая составляющая. На параде они хотят показать все лучшее и красивое для телекамер. Пожалуй, и советская рухлядь, которая у них есть, не в таком красивом рекламном виде. А второе – боевики просто уже чувствуют полную вседозволенность своих действий», – говорит Михаил Макарук.

Такую модификацию КамАЗа уже неоднократно замечали во время боев на Донбассе.



На этом любительском видео, снятом 1 ноября 2014 года в Донецке, местный житель насчитал в колонне сразу два десятка таких грузовиков.



В конце мая 2014 года, когда боевые действия на Донбассе только разворачивались, жители Донецка приветствовали боевиков из группировки «Восток». Их привезли в центр города на нескольких новеньких грузовиках КамАЗ.



Но уже через несколько дней один из тех самых грузовиков расстреляли украинские военные.





Здесь также можно разглядеть поврежденный воздухозаборник, которым и отличается новый КАМАЗ.



Генштаб: «Стрела» – не трофей



В колонне во время репетиции парада появляется тяжелая артиллерия. Боевики решили похвастаться тем, что имеют в своем арсенале зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10». Это оружие для уничтожения воздушных целей действительно советского производства, и действительно есть на вооружении украинской армии. Вот только на оккупированной территории таких ЗРК никогда не было, уверяют в Генштабе. Как не было и соответствующих потерь в боях.

Вооруженными силами Украины не было потеряно ни одной единицы ЗРК «Стрела»

«Это не может быть трофеем, так как Вооруженными силами Украины не было потеряно ни одной единицы такого вида вооружения, как зенитно-ракетные комплексы «Стрела» во время проведения АТО», – говорит спикер Генштаба Вооруженных сил Украины по вопросам АТО Владислав Волошин.



На боевиках – российская форма



Но и на этом российские следы на параде боевиков не заканчиваются, ведь кроме техники 9 мая в Донецке будут маршировать и сами боевики.





Все как один – в новенькой форме.



Оказывается, это современная форма российской армии. Характерный камуфляж разработали в 2008 году. Он не встречается больше ни в одной стране мира. Официальное название: «единая маскирующая окраска». В народе ее называют просто «российский пиксель».



Эксперты по разработке военной экипировки убеждены – такую форму боевики могли централизованно получать только из Министерства обороны России.



«Любое снаряжение, которое используется в войсках, идет под тендер Министерства обороны, есть контракты... Так просто компания, которая поставляет армии России, Украины, Америки – не может продавать их на коммерческом рынке», – говорит заместитель начальника Группы разработки военной экипировки 281/Z Артем Левушевский.



Это все очень жестко контролируется. Купить массово такую продукцию – нереально.



Через три года конфликта на востоке Украины в рассказы боевиков об оружии с шахт не верят даже те, кто их поддерживает. Жители оккупированного Донецка и сами понимают, за чей счет происходит парад.



«Я думаю, это все же помощь России. У нас такое вряд ли. Во-первых, в Украине таких ресурсов не было, а в бою просто так забрать без повреждений вряд ли возможно», – говорит житель Донецка Даниил.