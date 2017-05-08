Мэрия Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года планирует установить заборы высотой от двух до двух с половиной метров вдоль основных гостевых маршрутов, сообщает проект "Idel.Реалии". С помощью этих конструкций городские власти планируют скрыть неприглядные фасады обветшалых домов. Ограждения будут различаться по высоте и материалам. Как сообщили в мэрии, стоимость строительства заборов к ЧМ-2018 составит около 21 миллиона рублей. Работы по возведению заборов могут начаться уже в мае.

Корреспондент "Idel.Реалии" прогулялся по туристическому маршруту ЧМ-2018 в Самаре, сфотографировав еще не скрытые за заборами старинные здания на улицах Самарской, Галактионовской, Маяковского. Картина получилась неприглядная: многие здания разрушены или полуразрушены. Фасады некоторых домов покрашены свежей краской. Оцените и вы.

Правительство Самарской области было вынуждено на 24 процента сократить расходы на строительство объектов к чемпионату мира по футболу​. Сдача крупных объектов перенесена на 2018 год.​

Существовавшая государственная программа "Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара" была прекращена 1 января 2017 года. По условиям программы к чемпионату мира по футболу 2018 за 1 миллиард 146 миллионов рублей в Самаре должны были отремонтировать старинные жилые здания. Но из-за недостатка средств в городском бюджете в порядок с 2012 года привели только 13 из 227 домов. Об этом проект "Idel.Реалии" рассказывал в декабре 2016 года.

В порядок с 2012 года привели только 13 из 227 домов

"Программа реставрации объектов культурного наследия реализуется с огромными нареканиями. Не очень хорошо отреставрированы или нуждаются в реставрации ряд зданий по улице Красноармейской, где осыпаются фасады, множество деревянных домов по улице Галактионовской, здания в глубине кварталов в районе площади Куйбышева. Я имею в виду облик Самары в целом. Сами объекты, по моим наблюдениям, находятся в плачевном состоянии, особенно деревянные дома. Одной из явных причин многие считают дороговизну реставрации, однако в свете последних событий со 109-м кварталом мне все больше начинает казаться, что историческая часть Самары будет служить объектом интересов третьих лиц (застройщиков). Судьба объектов культурного наследия вне гостевых маршрутов ЧМ-2018 – а после его проведения и вообще всех – вызывает у меня действительно искренние опасения", –​ рассказал "Idel.Реалии" архитектор Андрей Лыков.

Самарские власти придумали закрывать аварийные фасады аварийных домов тканью с рисунком, имитирующим окна и внешний декор

Минувшим летом самарские власти придумали закрывать аварийные фасады аварийных домов тканью с рисунком, имитирующим окна и внешний декор. Каждые три месяца эти имитации приходится подкрашивать: краска на полотнах на солнце выгорает. Пример: дом по Вилоновской, 24, –Галактионовской, 104, построенный в начале ХХ века как архиерейское подворье. С 1987 года он является объектом культурного наследия регионального значения. Раньше в нем располагался Институт культуры, но вот уже пятнадцать лет здание брошено на произвол судьбы.

Срочно требует ремонта знаменитый трехэтажный "челышовский дом" на Фрунзе, 56. Дом так называют по фамилии первого владельца – знаменитого купца, ставшего затем главой города, Михаила Челышова. "В доме одни коммунальные квартиры, в которых живут десятки людей. Ремонта не было полвека: трубы и электропроводка ветхие, потолки того и гляди упадут. Подъезды завалены мусором. В одном из подъездов крыша протекает так, что в дождь вода доходит до первого этажа", – говорит жительница дома Валентина Андреевна.

Самарские власти избирательны в реставрации старых зданий. Прекрасно отремонтирован находящийся рядом с мэрией дом 120 по улице Фрунзе. В нем родился кинорежиссер Эльдар Рязанов. Соседнее здание – по Фрунзе, 124А, где живут обычные, не именитые люди, находится в аварийном состоянии. ​

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В доме одни коммунальные квартиры, в которых живут десятки людей

Мимо исторических зданий в центре Самары во время матчей мундиаля-2018 пройдет экскурсионный маршрут для туристов. "Из 400 объектов, которые включены в маршрут, только 100 зданий, может быть, будут отреставрированы. Остальные – это частная и федеральная собственность, по ней нет никакой ясности", – еще весной 2016 года заявил председатель комитета по культуре Самарской губернской думы Александр Милеев.