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Политика

Жизнь за забором: как власти Самары сэкономили миллионы на ремонте домов

Мэрия Самары к чемпионату мира по футболу 2018 года планирует установить заборы высотой от двух до двух с половиной метров вдоль основных гостевых маршрутов, сообщает проект "Idel.Реалии". С помощью этих конструкций городские власти планируют скрыть неприглядные фасады обветшалых домов. Ограждения будут различаться по высоте и материалам. Как сообщили в мэрии, стоимость строительства заборов к ЧМ-2018 составит около 21 миллиона рублей. Работы по возведению заборов могут начаться уже в мае.

Корреспондент "Idel.Реалии" прогулялся по туристическому маршруту ЧМ-2018 в Самаре, сфотографировав еще не скрытые за заборами старинные здания на улицах Самарской, Галактионовской, Маяковского. Картина получилась неприглядная: многие здания разрушены или полуразрушены. Фасады некоторых домов покрашены свежей краской. Оцените и вы.

В Самаре к ЧМ-2018 планируют возвести заборы вдоль гостевых маршрутов
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Правительство Самарской области было вынуждено на 24 процента сократить расходы на строительство объектов к чемпионату мира по футболу​. Сдача крупных объектов перенесена на 2018 год.​

Существовавшая государственная программа "Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара" была прекращена 1 января 2017 года. По условиям программы к чемпионату мира по футболу 2018 за 1 миллиард 146 миллионов рублей в Самаре должны были отремонтировать старинные жилые здания. Но из-за недостатка средств в городском бюджете в порядок с 2012 года привели только 13 из 227 домов. Об этом проект "Idel.Реалии" рассказывал в декабре 2016 года.

В порядок с 2012 года привели только 13 из 227 домов

"Программа реставрации объектов культурного наследия реализуется с огромными нареканиями. Не очень хорошо отреставрированы или нуждаются в реставрации ряд зданий по улице Красноармейской, где осыпаются фасады, множество деревянных домов по улице Галактионовской, здания в глубине кварталов в районе площади Куйбышева. Я имею в виду облик Самары в целом. Сами объекты, по моим наблюдениям, находятся в плачевном состоянии, особенно деревянные дома. Одной из явных причин многие считают дороговизну реставрации, однако в свете последних событий со 109-м кварталом мне все больше начинает казаться, что историческая часть Самары будет служить объектом интересов третьих лиц (застройщиков). Судьба объектов культурного наследия вне гостевых маршрутов ЧМ-2018 – а после его проведения и вообще всех – вызывает у меня действительно искренние опасения", –​ рассказал "Idel.Реалии" архитектор Андрей Лыков.

Самарские власти придумали закрывать аварийные фасады аварийных домов тканью с рисунком, имитирующим окна и внешний декор

Минувшим летом самарские власти придумали закрывать аварийные фасады аварийных домов тканью с рисунком, имитирующим окна и внешний декор. Каждые три месяца эти имитации приходится подкрашивать: краска на полотнах на солнце выгорает. Пример: дом по Вилоновской, 24, –Галактионовской, 104, построенный в начале ХХ века как архиерейское подворье. С 1987 года он является объектом культурного наследия регионального значения. Раньше в нем располагался Институт культуры, но вот уже пятнадцать лет здание брошено на произвол судьбы.

Дом по Вилоновской, 24 / Галактионовской, 104

Дом по Вилоновской, 24 / Галактионовской, 104

Срочно требует ремонта знаменитый трехэтажный "челышовский дом" на Фрунзе, 56. Дом так называют по фамилии первого владельца – знаменитого купца, ставшего затем главой города, Михаила Челышова. "В доме одни коммунальные квартиры, в которых живут десятки людей. Ремонта не было полвека: трубы и электропроводка ветхие, потолки того и гляди упадут. Подъезды завалены мусором. В одном из подъездов крыша протекает так, что в дождь вода доходит до первого этажа", – говорит жительница дома Валентина Андреевна.

Дом 56 по улице Фрунзе

Дом 56 по улице Фрунзе

Самарские власти избирательны в реставрации старых зданий. Прекрасно отремонтирован находящийся рядом с мэрией дом 120 по улице Фрунзе. В нем родился кинорежиссер Эльдар Рязанов. Соседнее здание – по Фрунзе, 124А, где живут обычные, не именитые люди, находится в аварийном состоянии. ​

Дом 124 по улице Фрунзе

Дом 124 по улице Фрунзе

В доме одни коммунальные квартиры, в которых живут десятки людей

Мимо исторических зданий в центре Самары во время матчей мундиаля-2018 пройдет экскурсионный маршрут для туристов. "Из 400 объектов, которые включены в маршрут, только 100 зданий, может быть, будут отреставрированы. Остальные – это частная и федеральная собственность, по ней нет никакой ясности", – еще весной 2016 года заявил председатель комитета по культуре Самарской губернской думы Александр Милеев.

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