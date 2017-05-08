В День победы над нацизмом, 9 мая, в Киеве и других городах Украины запланировано шествие ветеранов под названием «Бессмертный полк». Но ведь тем, кто воевал во время Второй мировой войны, сейчас 90 и более лет – они вряд ли смогут шагать в рядах так называемого «Бессмертного полка». Не меньше вопросов возникает к активистам ветеранских организаций, деятельность которых финансирует государство.

Среди организаторов шествия так называемого «Бессмертного полка» – политики из оппозиционных левых сил, активисты пророссийских организаций, ряд ветеранских организаций. Прийти на акцию «борцов с фашизмом» призывает эксперт российской Ассоциации публичной дипломатии «Будущее страны», уроженец Киева, а ныне житель Москвы Юрий Кот.

Во время Революции Достоинства Кот был ведущим «антимайдана», пишет участник АТО, основатель общественной организации «Новый огонь» Дмитрий Резниченко.

В прошлом году в День победы над нацизмом в рядах киевского «парада ветеранов» шли в основном ветераны советской армии. Об этом они говорили журналистам, отвечая на вопрос, воевали ли они во Второй мировой войне.

«Я, сынок, не воевал, но принял эстафету от ветеранов Вооруженных сил (СССР – ред.), которые воевали. Я их эстафету принял и пронес дальше – тридцать шесть лет был в военной авиации», – признался один из участников шествия.

Среди активистов ветеранских организаций есть и те, кого раньше украинцы видели в рядах Коммунистической партии. К примеру, Киевскую городскую организацию ветеранов Украины возглавляет бывший член Компартии, народный депутат нескольких созывов от КПУ 1949 года рождения Петр Цыбенко. Задачей организации он называет выполнение законов Украины относительно социального обеспечения ветеранов.

«Самое главное требование – выполнение законодательства относительно ветеранов в полном объеме. Сегодня поколение, которое создало все то, что есть на этой земле, нищенствует, люди старшего возраста – уже на пределе», – объясняет Цыбенко.

«Бессмертный полк» псевдоветеранов

Существование подобных ветеранских организаций предусмотрено действующим законодательством Украины. Оно уравнивает в правах разные организации – и ветеранов Второй мировой войны, и ветеранов-афганцев, и ветеранов АТО. Об этом на своей странице в фейсбуке написал участник АТО, юрист Кирилл Сергеев.

К бюджетной «кормушке» допустили ветеранов, которые войны и в глаза не видели

«И казалось – «предательство», но нашел закон. Точнее, постановление Кабмина №176 от 07.03.2012 года. Именно этим постановлением на службу, которая помогает исключительно ветеранам войны, возложили обязанность производить выплаты и... просто организациям ветеранов. К бюджетной «кормушке» Кабмин допустил ряд ветеранов, которые войны и в глаза не видели», – отметил Сергеев.

Исследователь истории Украины Сергей Грабовский отмечает, что большинство военных ветеранских организаций в Украине работают еще с советских времен, и члены этих организаций находят общий язык с чиновниками – по крайней мере, в деле использования бюджетных средств. При этом в ветеранском движении немало тех, кто не имеет никакого отношения ко Второй мировой войне – зато есть те, кто в рядах НКВД «зачищал» Украину от патриотов УПА. Как отметил Грабовский, в Украине до сих пор действует законодательство, по которому так называемая «Великая отечественная война» «удлинена» до 1955 года.

Дмитрий Резниченко же уверен, что старые ветеранские кадры «делятся с чиновниками украденными из бюджета деньгами. Деньги из госбюджета оседают в карманах «ветеранов», которые искренне ненавидят Украину, хотя на камеру пытаются походить на патриотов». «Распустить их, заставить отвечать за все те бешеные миллионы гривен, которые они фактически украли – невозможно. Сейчас тем, в чьих руках закон, не надо уничтожать врагов, которые «жрут» украинский бюджет, «жрут» ветеранские деньги и выступают от имени ветеранов», – сказал боец.

В марте в Доме офицеров Украины произошла драка во время публичного отчета Госслужбы по делам ветеранов за 2016 год. Дмитрий Резниченко назвал прошлогоднюю акцию «Бессмертный полк» путинским флешмобом, профинансированным из бюджета Украины.

В качестве примера коррупционной связи между старыми ветеранскими организациями и государственными чиновниками журналисты привели ситуацию с выборами общественного совета при Министерстве обороны Украины, которые закончились скандалом.

Министр обороны Украины Степан Полторак пообещал разобраться с ситуацией, сложившейся в среде военных ветеранских организаций.

«В связи с резонансом в обществе, вызванным выборами нового состава общественного совета Министерства обороны Украины, приняли решение провести совместную тщательную проверку всех документов по организации и проведению данных выборов. По результатам проверки будут приняты решения, в соответствии с законодательством Украины. Также в Министерство юстиции Украины будет направлен соответствующий запрос относительно официального разъяснения отдельных положений и норм постановления правительства «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики», – написаал Полторак в фейсбуке.



Министерство социальной политики после встречи с ветеранскими организации 6 мая заявило о готовности провести собственную проверку организаций, претендующих на государственное финансирование.