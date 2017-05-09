«Победная» ловкость Михалкова

Оскорбительные слова режиссера Никиты Михалкова, сравнившего престижную европейскую премию, полученную Музеем Ельцина в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге, с "Железным крестом" от вермахта", вызвали большой общественный резонанс. Почему Михалков, бывший горячий ельцинист, обильно осыпанный деньгами и наградами в 90-е годы XX века, в том числе из рук первого президента России, так возненавидел память о нем?

"Ельцин-центр" 8 мая извинился перед своими европейскими коллегами за высказывания Никиты Михалкова. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте "Ельцин-центра", который 6 мая стал первым российским лауреатом международной премии "Европейский музей года", учрежденной в 1977 году, и получил один из ее трех главных призов – имени ее основателя Кеннета Хадсона. А уже 7 мая в эфире радиостанции "Говорит Москва" Михалков заявил, что реагирует на вручение награды "Ельцин-центру", как если бы узнал, что "гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил Железный крест от вермахта". В Музее Ельцина говорят, что приносят извинения "европейским коллегам, которых публично унизил человек, имеющий паспорт России", и подчеркивают, что Михалков оскорбил не только их, но и десятки других музеев мира, побеждавших в этом конкурсе в течение 40 лет.



"Ельцин-центр" открылся в Екатеринбурге осенью 2015 года. Его основной объект – музей первого президента России Бориса Ельцина, посвященный его эпохе и политическому наследию и в целом российской истории. Впервые Никита Михалков обратил внимание на его работу в марте 2016 года, в одном из выпусков своей программы "Бесогон ТВ" в Youtube, который он целиком посвятил обличениям "антигосударственной" направленности Музея Ельцина. 9 декабря 2016 года во время парламентских слушаний в Совете Федерации Михалков заявил, что "Ельцин-центр" якобы необъективно трактует российскую историю и тем самым "разрушительно воздействует на национальное самосознание детей". 17 декабря Никита Михалков побывал в "Ельцин-центре" и сказал, что, если бы он посетил его раньше, то высказывался бы еще жестче.

Исполнительный директор "Ельцин-центра" и Музея Ельцина Александр Дроздов в беседе с Радио Свобода рассуждает об истинных побудительных мотивах действий великого в прошлом режиссера:

– Никита Михалков обрушивается на вас не в первый раз за последнее время. Почему именно вы стали объектом его столь острой неприязни, более, чем какие-то другие люди или организации?

– Я много размышлял на эту тему, но потом понял, что поводов может быть множество – от внутренней творческой, профессиональной неустроенности до выполнения прямых заданий, исходящих можно догадаться откуда. Самое прискорбное здесь то, что это свидетельствует о том, что человек утратил связь с реальностью и что занять ему себя уже нечем вовсе. Мы вообще с ним живем в разных мирах, или в двух разных Россиях. Это все – жесткая расфокусировка профессионального взгляда, и утрата вкуса. Все эти вещи говорит человек откуда-то из далекого прошлого, непонятно с какого перепугу вдруг "прозревший".

​– Как раз о прошлом. В 90-е семья Михалковых, и лично сам Никита Сергеевич были обласканы властью не меньше, чем и во все другие эпохи истории СССР и России. Он все так же получал награды. В 90-е он сам был ельцинистом! И его студия "Три Тэ" получала огромные деньги – например, на создание предвыборных роликов Ельцина, в 1996 году.

– Да, именно! У нас в музейном архиве в Екатеринбурге есть увесистый материал его переписки с Администрацией президента России и лично с Борисом Николаевичем Ельциным. Поэтому ему точно грех жаловаться на те годы! Кстати говоря, если уж, что называется, "мельчить в духе мастера" – а как тогда расценивать "Оскар", который он получил в 90-е годы? При всем его нынешнем антизападничестве и антиамериканизме? Я бы на его месте эту награду вернул! Это что же получается? Какая-то "Почетная медаль Конгресса США", или там "Пурпурное сердце"! Бросил бы в лицо Обаме!

Если серьезно: как прискорбно! Михалков – человек, имеющий большую аудиторию, искренних поклонников, я очень ценю его работы, фильмы, которые знаешь наизусть и можно по-прежнему смотреть с любого момента. Но сегодня вызывает горечь и беспокойство то, что человек, выходящий на большую аудиторию, совершено сознательно и цинично искажает реальную картину мира. Вообще для художника, который имеет авторитет, это как минимум безответственно и безнравственно. 6 мая, как раз в тот день, когда решалась судьба премии "Европейского музейного форума", у нас в Екатеринбурге на площадке "Ельцин-центра" мы проводили встречи, посвященные 9 мая, Дню Победы. Там были ветераны, мальчишки-суворовцы, поисковики, Герои России. Это ведь ужасно, если подходят эти мальчишки и говорят нашим ребятам: "Слушайте, а нам про вас рассказывали, что у вас здесь одни бандеровцы и нацисты! А вы, оказывается, нормальные люди". Честно говоря, от этого мороз по коже.

– Что касается "бандеровцев" и "нацистов" – Никита Михалков еще, мне кажется, удачно свои слова, насчет вермахта, Железного креста, подверстал прямо под очередной День Победы. Очень ловко у него вышло. Специально ждал, как вы думаете?

– Вовсе не исключаю, он человек творческий. И мог это изобразить как абсолютно спонтанное сравнение. Но это не случайное совпадение, безусловно! Это, еще раз повторяю, удивительный цинизм. Это развращение людей, которые слушают этого человека, и для которых, может быть, важно каждое его слово.

​– Все связано, может быть, с какими-то его личными неприятными воспоминаниями о прошлом, о 90-х годах, о каком-то малоизвестном позоре? Ведь Никита Михалков всегда играл роль барина-аристократа, этакого столбового дворянина, который кичится своей родословной. Может быть, ему не нравится родословная России – такая, какая у вас представлена?

– О, я думаю, что, конечно, если бы была его воля, он бы нас всех отправил на конюшню, дали бы нам плетей, не сомневаюсь! Это гнев такого холеного, но вместе с тем совсем дикого барина. Тут нужен, наверное, психиатр, антрополог, психолог. "Делом надо заниматься, дорогой, делом!" Вот что можно посоветовать Михалкову словами его же киногероя – если еще у него остался порох в пороховницах.

– Я слышал шутку, что "Михалковы вечны, они еще переживут и Владимира Путина". И мы еще будем слышать от Никиты Сергеевича рассказы о "страшных путинских временах".

– Не исключаю. Во всяком случае, автор гимна Советского Союза легко пережил своего соавтора Эль-Регистана, имя которого в первые годы после создания гимна стояло рядом с именем Сергея Михалкова. Но вот он куда-то подевался, и никто его не помнит, а помнят только одного человека – отца Никиты Сергеевича. А это не так. В наших архивах есть очень интересные материалы, которые говорят о том, что Михалков-старший был не более чем равноправным участником процесса создания гимна. Знаете, как говорят китайцы: "Мудрый человек равнодушен к окружающим. Живите, как хотите". Я бы, может, и хотел легко так жить, но приходится вступать в какие-то разговоры, объяснения. С моей точки зрения, общество зря слишком много времени уделяет Никите Михалкову и его невротическим реакциям.

Ельцин был большой, серьезный и ответственный человек – но живой человек. Конечно, были у Ельцина ошибки!

​– Наина Иосифовна Ельцина на это опять болезненно отреагировала?

– Конечно. Она в принципе, не только в последнее время, а вообще болезненно реагирует на несправедливые и, главным образом, грязные обвинения, которые предъявляются первому президенту России. Она человек очень здравомыслящий. Трудно заподозрить ее в безудержной апологетике. Она, я думаю, лучше нас с вами знает первого президента и помнит, что это был большой, серьезный и ответственный человек – но живой человек, все-таки. Конечно, были у Ельцина ошибки. Но одно дело, когда мы говорим об этом на уровне анализа, исследования. И это есть у нас в музее. Но когда раздается брань, когда сыплется эта словесная шелуха, особенно с экранов нашего телевизора, собственно, как может реагировать живой человек?! Конечно, болезненно.

– Еще раз давайте уточним. Награду "Европейский музей года" получил "Ельцин-центр", или же именно сам Музей Ельцина, который является его частью?

– Именно музей первого президента России. Да, это важно уточнить. Это был не конкурс объектов такого масштаба, как "Ельцин-центр". Мы довольно уникальны, но музей является нашим ядром. Вот он и получил этот приз, один из призов. А первый главный приз достался Музею истории рабства в Гваделупе, – рассказал Исполнительный директор "Ельцин-центра" и Музея Ельцина Александр Дроздов.