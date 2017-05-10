Специально для Крым.Реалии

В каких случаях преступники возвращаются на место преступления? Прежде всего, убедиться в том, что преступление совершено так «чисто», что следов не осталось. В других случаях, чтобы покаяться или извиниться. В случае с поездкой экс-мэра Москвы в Грузию можно предположить, что он приехал в гости к своему соратнику и соотечественнику Бидзине Иванишвили, с которым много лет работали в одном городе.

Грузинская общественность в шоке – по Грузии спокойно разгуливает Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной, летает на вертолете, ходит в серные бани. В общем, обычная программа для «дорогого гостя», почему-то впущенного на территорию Грузии без проблем, хотя, согласно закону «Об оккупированных территориях», он имеет статус персоны нон грата за многократный въезд в оккупированные Абхазию и «Южную Осетию». В грузинских медиа катится волна возмущения, а заместитель главы МВД Шалва Хуцишвили заявил, что «по имеющейся у него информации, в паспорте Лужкова не было никаких указаний о нарушении закона «Об оккупированных территориях», исходя из этого пограничник не мог принять какого-либо решения».

Ставить в паспорта печать несуществующего «государства» не посмел бы ни один пограничник, тем более, в паспорт главных оккупантов

Полицейский чиновник произнес довольно странную фразу: «Лужков приехал по легальным документам, в которых не было каких-либо данных о том, что им нарушено законодательство об оккупированных территориях и, соответственно, пограничник не имел формального основания принять другое решение». То есть, МВД не может читать газеты или интернет, в его штате отсутствует служба мониторинга, и они знать не знают о посещениях Лужковым оккупированных территорий и, кажется, в первый раз слышат фамилию бывшего московского градоначальника. Если бы на месте Лужкова оказался Сергей Лавров или Владимир Путин, то и в их паспортах пограничники не нашли бы отметок, их просто не существует в природе. Ставить в паспорта печать несуществующего «государства» не посмел бы ни один пограничник, тем более, в паспорт главных оккупантов.

Лужков был инициатором волны ксенофобии, поднявшейся в России с началом первой чеченской войны в 1994 году и продолжающейся до сих пор

Грузинские журналисты, возмущенные приездом Лужкова, стали припоминать ему все, что он натворил против Грузии. В начале 1990-х годов Лужкову приписывают определение «лицо кавказской национальности», которое было придумано скорее против чеченцев, но не отягощенные познаниями в антропологии россияне до сих пор называют так всех, кто не похож на «русских». Лужков был инициатором волны ксенофобии, поднявшейся в России с началом первой чеченской войны в 1994 году и продолжающейся до сих пор. Странная российская ксенофобия поделила кавказцев на две категории: приближенные к Путину хорошие «лица кавказской национальности», например, Кадыров (глава Чечни Рамзан Кадыров – КР) или Евкуров (Юнус-Бек Евкуров – глава Ингушетии с 2008 года – КР); и плохие, против которых борется ФСБ и МВД, а теперь и Росгвардия. «Лицом кавказской национальности» оказался в 2004 году Герой России, генерал-майор и доктор исторических наук, летчик-испытатель Магомед Толбоев. И били его не националисты или скинхеды, а полицейские, и били именно как «лицо кавказской национальности».

Неизвестно точно, что имел в виду Лужков под этим определением, но многие западные журналисты в своих статьях долго объясняли своим читателям, что слово «сaucasian» – это не определение белой расы, как принято на Западе, в России оно стало с подачи Лужкова презрительным штампом, обозначением изгоев для современного российского общества, зараженного национализмом. Но бурная биография Лужкова не ограничилась лозунгом для русских фашистов, он активно способствовал разделению Грузии и поддержал войну в августе 2008 года. Еще до войны, в июне 2008 года, парламент Грузии обсуждал вопрос об объявлении Лужкова персоной нон грата – за призывы признать независимость Абхазии и «Южной Осетии».

Тогда грузинские депутаты были непреклонны: «после неоднократных антигосударственных для Грузии заявлений Лужков никогда не сможет приехать в нашу страну», – говорил Иракли Кавтарадзе. «Лужков уже не первый год делает антигрузинские заявления, и уже пора за такие заявления платить соответствующую цену. Думаю, пришло время объявить господина Лужкова персоной нон-грата в Грузии», – сказал другой депутат Николоз Руруа. Чуть раньше такое же решение приняли власти Украины, когда президентом был Виктор Ющенко, за призывы «вернуть Крым России». Но как только власть поменялась, новый президент Виктор Янукович заявил, что Лужков уже не только может свободно въезжать в Украину, но и является «желанным гостем». 7 июня 2008 года Юрий Лужков опять проявил недюжинные способности в истории и заявил, что «народы Абхазии и Южной Осетии не являются родственными по отношению к Грузии». Надо полагать, что, с подачи Лужкова, абхазы и осетины теперь являются родственными к России.

На самом деле, отношение к Лужкову складывалось сразу после распада СССР, поскольку он активно поддерживал оккупацию грузинских территорий и помогал в этом процессе. В декабре 2006 года одна из центральных улиц Цхинвали переименована из Тбилисской в «Улицу Юрия Лужкова». Как говорилось в сообщении «правительства Южной Осетии», «Лужков удостоен этой чести за большой вклад в развитие интеграционных связей и связей между Цхинвали и Москвой. По словам главы марионеточного режима Эдуарда Кокойты, «таким образом он выразил благодарность властям российской столицы за доставленную в республику гуманитарную помощь». 20 июля 2006 года Лужков был в Сухуми, где заявил, что «российская столица будет строить свои взаимоотношения с Абхазией как с самостоятельным государством, независимо от позиции Тбилиси».

С того времени Юрий Лужков не прекращал отношения с марионетками из Цхинвали или Сухуми. 14 ноября 2009 года он заявил: «Абхазия – очень привлекательное место для инвестиций в туристическую и во многие другие отрасли». По его словам, работа над проектом по строительству в Пицунде крупного курортного объекта продвигается. «Закончился, можно сказать, инкубационный период, и мы готовы к началу работы», – сказал Лужков. Градоначальник Москвы также подчеркнул, что тем для делового взаимодействия у Москвы и Абхазии много. Нынешний оппонент экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, на тот момент государственный министр Гога Хаиндрава, сказал о Лужкове: «Когда мэр Москвы заявляет, что российская столица будет строить с Абхазией отношения как с самостоятельным государством, когда глава МИД России безапелляционно утверждает, что российский миротворец подорвался на установленной грузинами мине в Южной Осетии, когда министр обороны России сообщает, что проводимые вблизи Южной Осетии армейские учения, в том числе, направлены и на обеспечение помощи российским миротворцам – это уже неприкрытая политическая агрессия против Грузии».

Спустя время оказалось, что долгострой в центре Сухуми под названием «Дом Москвы» наконец через 8 лет был достроен, остальные обещания Лужкова оказались только на бумаге, что лишний раз демонстрирует «решимость» российских чиновников много наобещать и ничего не сделать. Заявлений было произнесено очень много – и во время визита в августе 2004 года, и спустя два года, и особенно после войны в 2008 году. После войны у Лужкова случился очередной «приступ оккупанта», и он начал экспансию в Цхинвали. На месте самого большого села Тамарашени, где жили преимущественного этнические грузины, на средства правительства Москвы был построен микрорайон «Московский». Но прежде всех грузин выселили, а само село Тамарашени военными бульдозерами сравняли с землей. 1 сентября 2009 года сюда приехал Юрий Лужков и открыл новостройку.

Тогда, по словам заместителя министра МИД Грузии Давида Джалагании, «название агрессором именем своей столицы части оккупированной территории» является «продолжением преступной политики России», «выраженной в нарушении международных прав». Его коллега Александр Налбандов уточнил, что «цинизм – это самая мягкая характеристика того, что делают высокопоставленные российские чиновники в отношении оккупированных территорий Абхазии и Цхинвальского региона». Однако другим планам Лужкова на оккупированных территориях не суждено было сбыться – в сентябре 2010 года его отстранили от должности «как потерявшего доверие президента России». За ним потянулся шлейф обвинений в коррупции, в том числе и создание условий для деятельности его жены Елены Батуриной, признанной самой богатой женщиной России.

Лужков заявил, что въезжал в Грузию без проблем, как «свободный человек»

На самом деле, нынешний визит Лужкова до сих пор окружен завесой тайны и вранья. О нем стало известно случайно – после нескольких фотографий людей, которые увидели Лужкова на улицах Тбилиси и разместили снимки в Фейсбуке, а также благодаря хвастовству архимандрита Серафима, который также показал в своем аккаунте фотографии с Лужковым. Потом оказалось, что Лужков летал на вертолете в монастыри Давидгареджи и ходил в тбилисские серные бани, ездил в Боржоми и Вардзиа. В эксклюзивном интервью Общественному телевидению Грузии он заявил, что въезжал в Грузию без проблем, как «свободный человек». Единственные, кто встал на защиту Лужкова – это руководство «Грузинской мечты», которое явно не хочет исполнять закон «Об оккупированных территориях». Но и не это главное – все напоминают о том, что деятельность Лужкова на посту мэра Москвы была связана с поддержкой сепаратистов, войны и оккупации, а это уже уголовная статья.

Чтобы понять, что может связывать Лужкова и основателя «Грузинской мечты» Иванишвили, достаточно привести материал из базы данных Службы безопасности группы «Мост»: «В конце 1992 замеситителем председателя совета «Российского кредита» становится Сахаров Эдуард Викторович, бывший ранее заместителем начальника финансово-хозяйственного управления московской мэрии, затем президентом АО «Пекин» (назначен на эту должность Лужковым). Приход в банк Сахарова дал Иванишвили прочные связи как в московской мэрии, так и в грузинских группировках, поскольку «Пекин» был одним из излюбленных мест криминального авторитета Отари Квантришвили. Иванишвили и Сахаров начинают активно работать над созданием фирм серии «Триада». Насколько сейчас завязаны на бизнес-проектах Иванишвили и Лужков – покажет время и уже бурно развивающиеся события в политических кругах Грузии. Скандал разгорается.

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