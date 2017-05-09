Специально для Крым.Реалии

Украина и Европейский Союз должны надеяться, что Кремль построит Керченский мост. В противном случае российский президент Владимир Путин вынужден будет пробивать «сухопутный коридор» в Крым через Мариуполь, что крайне нежелательно для Запада. Украинская армия сегодня в лучшем состоянии, нежели три года назад, поэтому кремлевский блицкриг захлебнется. На границах ЕС начнется затяжная война. Украинская экономика рухнет, и тысячи беженцев побегут в европейские страны. Брюсселю придется ломать голову над тем, что делать с украинскими атомными электростанциями.

С таким апокалиптическим прогнозом выступил эксперт Института евроатлантического сотрудничества, профессор Киево-Могилянской академии Андреас Умланд. Его размышления опубликовало англоязычное издание Kyiv Post.

По мнению эксперта, Киев и Брюссель должны надеяться на то, что российские инженеры найдут способ возвести «проклятый мост» (формулировка Умланда – КР) через Керченский пролив, не взирая на плохую геологию. В противном случае Путин будет решать проблему снабжения Крыма военными методами. «Учитывая, что к настоящему моменту украинская армия стала довольно боеспособной, такое развитие событий, вероятно, приведет к масштабной и затяжной российско-украинской войне вдоль северных берегов Азовского моря», – написал Умланд.

Он прогнозирует, что боевые действия развернутся на линии Мариуполь-Бердянск-Мелитополь. Украинская экономика не выдержит такого давления, население обнищает еще больше. Война спровоцирует, уверен немецкий политолог, массовое переселение в страны ЕС. «Может случиться, что сотни тысяч людей решат бежать от заведомо проигрышной войны и грозящей нищеты. Подобное массовое перемещение населения вдобавок к самой войне может привести к тому, что украинская экономика и, как следствие, украинское государство в целом, могут потерять свою функциональность. Такое развитие событий может еще сильнее накалить кризис хлынувших в ЕС беженцев из-за миллионов украинцев, бегущих от растущего хаоса на их родине», – отметил политолог.

Европейский эксперт уточнил, что прогноз слишком мрачный, и вероятность его реализации невелика. Но при этом он в очередной раз подчеркнул, что Украине будет спокойней, если переход через пролив таки соорудят. «Нам всем стоит надеяться, что российские геологи и инженеры найдут способ построить этот проклятый мост», – резюмировал Умланд.

В украинском сегменте Фейсбука разгорелся нешуточный скандал. Немецкого политолога упрекнули в том, что он сожалеет о боеспособности украинской армии. Дескать, он открыто признал, что возросшая мощь Вооруженных сил Украины представляет проблему для европейских политиков. Для них желательно, чтобы Путин взял Украину быстро и без лишних последствий для Запада – именно так некоторые наблюдатели расценили текст Умланда. Эксперт попытался оправдаться. В одном из комментариев он отметил, что его мысли неправильно истолковали.

Путин заинтересован в сохранении «крымского консенсуса» как основы собственного режима

«Пожалуйста, обратите внимание, что эта статья была написана для западной аудитории и опубликована в Kyiv Post. Затем ее перевели на «Обозревателе». Цель этого текста – проиллюстрировать роль ЕС в стабильном развитии Украины», – сказал Умланд. Далее он заявил, что Путин заинтересован в сохранении «крымского консенсуса» как основы собственного режима. Ему нужно успешно «осваивать» аннексированный полуостров. Ради достижения этой цели российский президент готов зайти далеко, уверен политолог.

В условиях падения популярности действующей власти и множества экономических неурядиц Кремль может быть заинтересован в «маленькой победоносной войне», но не в затяжном конфликте

На самом деле, публикация Умланда проливает свет на менталитет европейской политической и интеллектуальной элиты, которая реально опасается конфликта с Россией. При этом европейские пацифисты, желающие «умиротворить» Путина за счет Украины, не учитывают стратегические императивы Кремля. Во-первых, обеспечение Крыма – далеко не единственная причина, по которой Москва может решиться на создание «сухопутного коридора». В условиях падения популярности действующей власти и множества экономических неурядиц Кремль может быть заинтересован в «маленькой победоносной войне», но не в затяжном конфликте. Когда Умланд говорит о девальвации гривны и крахе украинской экономики, он не должен забывать, в каком состоянии находятся российские финансы. Осада укрепленного Мариуполя может стоить Москве очень дорого, как в виде прямых расходов и новых санкций, так и через опосредованные убытки: неминуемый рост курса доллара, бегство капитала, паника на бирже. Большая война с Украиной может обернуться социальными катаклизмами в самой России. Сомнительно, что их общество готово заплатить столь большую цену за «коридор» в Крым.

Наиболее удачный вариант для Москвы – если в Украине даже на короткий промежуток времени возникнет вакуум власти, как это было в феврале-марте 2014 года

Во-вторых, конечная цель Путина – не «крымский консенсус», который утратил политическую привлекательность для российского электората. Московские имперцы заинтересованы в ликвидации Украины как государства, а не просто – в признании аннексии полуострова или реализации «минских договоренностей» по выгодному им сценарию. Они планируют ослабить, а затем ликвидировать Украину посредством острого внутриполитического кризиса. Наиболее удачный вариант для Москвы – если в Украине даже на короткий промежуток времени возникнет вакуум власти, как это было в феврале-марте 2014 года. В таком случае «гибридная армия» Путина может пойти в наступление. Чем именно они будут оправдывать агрессию («коридор» в Крым или защита «русскоязычных»), значения не имеет.

Третье. Керченский мост – в первую очередь проект по «осваиванию» денег. Его отдали на откуп олигарху Аркадию Ротенбергу. В российских и зарубежных СМИ его неоднократно называли «другом Путина». Решение логистических проблем Крыма имеет важное, но второстепенное значение. Аргумент Андреаса Умланда о том, что Путин заинтересован в успешном развитии Крыма – вопрос дискуссионный. Видимо, часть европейских интеллектуалов полагает, что Москва намерена превратить «отжатую» территорию в некую витрину обновленной России. Реальные действия российского правительства и крымского «совмина» указывают на обратное.

Украинская армия и силовики – первая линия обороны Европы от московских реваншистов

Судя по доводам Умланда в статье, он переоценивает значение аннексированного полуострова для Владимира Путина и принижает роль украинских солдат. На самом деле украинская армия и силовики – первая линия обороны Европы от московских реваншистов. Если Киев проиграет, Кремль при первой возможности начнет шантажировать страны ЕС, требуя уступок в странах Балтии или выдвигая ультиматумы НАТО.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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