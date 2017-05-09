Времена настали откровенные. Не то чтобы российская власть совсем перестала лгать, но она перестала своего вранья стесняться. И разоблачений тоже. Раньше на упреки в коррупции бурно возражала, теперь безлично отмалчивается. Показали Дмитрия Медведева, далеко не самого крутого коррупционера, с неприглядной стороны, а с власти как с гуся вода. Молчание. Тишина. "Мели, Емеля!" Прежде, услышав обвинения в уголовщине, власть оправдывалась (типа "нам и самим это невыгодно"), ныне глумливо усмехается. Алексей Навальный прямо обвинил администрацию президента России в организации нападения на него – власть отмалчивается, и понимай это как хочешь. То есть именно так и понимай – да, мы это не опровергаем, вы правильно догадались, так будет и впредь.

Нормой политического поведения становятся самодовольство и цинизм. Они кругами расходятся от президентской администрации, подавая чиновникам пример "правильного" отношения к обществу. Чиновники эти новые манеры с легкостью усваивают. Басманный суд Москвы не вынес решения по жалобе Зои Световой на нарушения при производстве обыска. Дело даже не в том, были обоснованы доводы Световой или нет, – суд просто отказался принять жалобу к рассмотрению. Судебная справедливость? Это не для вас! Забудьте.

Закон не запрещает не уважать государство и иметь антиконституционные настроения, а уж высмеивать президента России - и подавно

Прокурор на процессе по делу Руслана Соколовского, ловившего покемонов в православной церкви, обвинила подсудимого в том, что он не уважает государство. "Выражение неуважения к государству недопустимо", – заявила прокурор Екатерина Калинина. Кроме того, она обвинила Соколовского в "антиконституционных настроениях" и "высмеивании президента России". Какое все это имеет отношение к закону? Закон не запрещает не уважать государство и иметь антиконституционные настроения, а уж высмеивать президента России – и подавно. Зачем же юрист на суде обвиняет подсудимого в том, что не укладывается в рамки закона? А чтобы все уяснили себе, что закон здесь ни при чем. Судят за настроение и неуважение. Все предельно доходчиво и откровенно.

Когда вся цель политической жизни состоит в обогащении за счет воровства и коррупции, какая может быть идеология?

Мэрия Москвы, объявив программу реновации жилья, не утруждает себя ни следованием законам, ни соблюдением приличий. Мало того, что судьба сносимых пятиэтажек будет решаться незаконным голосованием, так еще голоса не принявших участие в голосовании будут считаться отданными за снос. Почему не наоборот? Да просто мэрии так удобнее, и не надо никаких объяснений. Практически прямым текстом сообщают, внаглую.

Политический цинизм, расходясь кругами, накрывает не только российских чиновников, но и тех, кто просто получает зарплату из государственного бюджета. Проявлять лояльность, фальсифицируя время от времени результаты выборов, может оказаться недостаточным. Заместитель директора владимирской школы №15 Татьяна Агеева пригрозила "изъятием из семей" и отправкой в детдома тех восьмиклассников, которые посещают митинги оппозиции. Этот случай вызвал бурную общественную реакцию и пока может считаться экзотическим. Но то, что сегодня – экзотика, завтра легко может стать нормой. Как уже становятся нормой обвинения в ложном доносе против тех, кто уличает полицию и тюремный персонал в применении пыток. Подвергся пыткам? Сиди и молчи. Будешь жаловаться – получишь срок.

Власти приходится творить зло откровенно, не заморачиваясь законами и правилами приличия

Откровенность репрессивной политики власти имеет ясные истоки. Завуалированность репрессий, объяснение их высокими целями и стратегической необходимостью требуют некоторой идеологической конструкции, с помощью которой ложь можно заворачивать в красивую обертку. Такой конструкции у власти нет. Идеологии нет. Когда цель политической жизни состоит в обогащении за счет воровства и коррупции, какая может быть идеология? Не удается им сочинить ничего подходящего. Недостаточно у них интеллектуальных способностей, да и народ на повторной мякине большевистского типа уже, пожалуй, не проведешь. А придумать что-то новое им не по силам. Поэтому приходится творить зло откровенно, не заморачиваясь законами и правилами приличия. Что, разумеется, упрощает для общества переход от смирения к бунту.

Александр Подрабинек, правозащитник и журналист, ведущий программы Радио Свобода "Дежавю"

Взгляды, изложенные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода