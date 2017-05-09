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Как-то мой сосед подошел к двери и начал в нее беспощадно бить. Бил долго, зло и настойчиво. В результате, кормовое окошкоиотворили . «Что надо?», – прозвучало из него. Мой сосед ласково попросил у охранника чаю и кипяток: «Начальник, подсоби, чифирку охота, а мы на полных голяках. И сигареток чуток. Начальник, будь человеком, а?». Охранник, естественно, возмутился: «Откуда мне взять для тебя чая? Нет у меня.» Но настойчивость – секрет успеха: «Начальник, ну спроси по соседям, а?». – «Ладно. По возможности». Все лишь ради того, чтобы хоть как-то чуть-чуть расслабиться и постараться забыться от того, что есть вокруг нас.

«Вот этому бандеровцу ничего не давать! Понял? Или больше не проси»

Охранник все-таки прошелся по камерам и принес чая и сигарет моему сокамернику, но с одним условием: «Вот этому бандеровцу ничего не давать! Понял? Или больше не проси». Конечно же, мой закаленный приятель не послушал его. Он поделился со мной всем, что у него было. Ведь в тюрьме очень важно то общее, что скрепляет: взаимопомощь, взаимовыручка и взаимопонимание, маленькие радости. Снова возвращаюсь в камеру. Мой сосед уже там. Не надо ничего говорить. Нет надобности про что-то рассказывать. Мы и так уже все знаем. Все понимаем. Он говорит: «Снова тебя будут мучить ночью? Это они так изматывают. Видел уже. Крепко ты им въелся». Я просто молчу…. За стенкой шум. Передвижения. Открывающаяся кормушка и вопросы. Мой сосед подскакивает с места и бежит к дверям. Он начинает кричать «хрюююю, хрююююю, хрююююю, кабан пришел!!!!!» – и смеется. Этот смех для обычного человека равен смеху сумасшедшего, но для меня совсем скоро он станет обыденным. Означает это все то, что кому-то из соседних камер принесли передачу. Кого-то «подогрели», а сосед просил поделиться.

Чтобы занять свое время, чтобы оно шло быстрее, мы играли в города. Это хоть как-то отвлекало. Всяко лучше, чем сидеть на ледяной шконке и думать о холоде и о своем будущем, равном погибели. По правилам данной игры, одному из игроков нужно назвать какой-либо город, а следующему назвать очередной по последней букве. Хорошо. Стартовали. Я говорю «Киев», ответ «Воронеж», я « Житомир», он «Рига», а дальше начинается самое интересное. Не имея, со своим невеселым прошлым, образования и хоть каких-то знаний, но владея напористостью, мой сокамерник начинал выдавать фразы не имеющие никакой связи с реальностью. Набор слов на похожий и существующий город. Когда я говорил, что такого города нет, мой сокамерник люто утверждает, что я не прав… И тут я понял, что проще согласиться, ведь он действительно верит в существование подобного города. Это было даже забавно. В голове возникала мысль: где и с кем я нахожусь, как я сюда попал?

В подобного рода изоляторе положено, согласно закону, удерживать заключенных не более трех дней. Меня же удерживали десять, позволяя в полной мере насладиться местным бытом и окружающим контингентом. Ну и, конечно же, насладиться отсутствием сна и питания. Мой сокамерник в скором времени покинул меня, пожелав на прощание мира, добра и благополучия. Но я не успел заскучать. Новые «поступления» в ИВС не заставляют себя ждать. Замочная скважина в очередной раз заскрипела и дверь открылась. Сжимая под рукой матрас в камеру вошел мой новый, так сказать, товарищ. Он был слегка шокирован. Вытер ноги на входе. Положил матрас и подошел здороваться. Он мне понравился. Мы разговорились. И его история оказалась весьма увлекательной.

Собрав на скорую руку вещи, он прыгнул в машину и поехал, «куда глаза глядят», лишь бы подальше от России

Сам он родом из Новосибирска. Несколько лет назад они с друзьями заехали приобрести для себя немного конопли, чтобы расслабиться после работы. Нужно было пойти на квартиру, где живет дилер. Чтобы не идти всем, пошел мой рассказчик и, конечно, приобрел наркотики для себя и своих друзей. Сев в машину, он раздал каждому по его заказу и тут нагрянула полиция, которая все время следила за ними. Из простого потребителя наркотиков, моего сокамерника сделали распространителем. Но «отделался» он на тот момент легко. На первоначальном этапе это была всего лишь подписка о невыезде из страны. По законодательству России за распространение наркотиков предполагается уголовное наказание в среднем около десяти лет лишения свободы. Собрав на скорую руку вещи, он прыгнул в машину и поехал, «куда глаза глядят», лишь бы подальше от России. А путь его лежал в Автономную Республику Крым, в Украину. Правдами и неправдами, хотя, как он говорит, все было легко, пересек границу… Приехал и обосновался в каком-то поселке. Устроился на работу строителем, чернорабочим. Припеваючи, жил от сезона к сезону. Нашел себе девушку из Белогорска, материковой части Украины. Полюбил. Она забеременела. Все было прекрасно.

«Думал сбежать от России, а она вдогонку идет, не отпускает»

И вот тут он «случайно» узнал что Крым теперь не Украина, а – «часть» России. Обескураженный, мой сокамерник рванул на вокзал, чтобы поскорее выехать к своей возлюбленной. Но на вокзале полицейский патруль решил проверить его паспортные данные, и они выяснили, что данный гражданин находится в розыске. И вот он в изоляторе временного содержания Симферополя. «Дааа, друг, думал сбежать от России, а она вдогонку идет, не отпускает. Кто бы мог подумать…из области фантастики. Смешно», – сказал он мне.

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