Иди-ка ты в… кадастр

В 2014 году жители полуострова отстояли многодневные огромные очереди на получение российского паспорта. В 2014-2015 годах с тревогой и сомнениями ходили и опять же выстаивали длинные очереди в банках для возврата средств со счетов, ушедших с Крыма из-за аннексии полуострова украинских банков. Потом была вакханалия, иначе это не назовешь, с переоформлением транспорта. Сколько нервов и потраченного времени это стоило водителям – знают лишь они. Но то еще были цветочки…

Последние же два года крымчане занимаются тем, что переоформляют свое недвижимое имущество. Вот это точно кара божья для крымчан. Тут приходится не только выстаивать многодневные и многочасовые очереди, но и платить существенные деньги. Владельцы жилья не ожидали, что придется платить свои кровные за, казалось бы, услугу, которую Россия должна была провести для них с минимальными издержками средств и времени. Ведь именно так обещали вдохновители «референдума» в уже далеком 2014 году!

Очереди просто дикие. Люди приходят ночью, чтобы иметь шанс попасть на прием

Открывшиеся в городах многофункциональные центры также оказались несостоятельными. Воспользоваться услугами центров очень проблематично. Очереди там просто дикие. Люди приходят ночью, чтобы иметь шанс попасть на прием. Вот такое «облегчение» устроили власти простым крымчанам.

Набранные в кадастр кадры плохо понимают сами, чем занимаются. Отсюда частые конфликты. Люди уже не называют это все иначе, как дурдомом. Ведь прошедшие уже не один круг ада по переоформлению документов крымчане знают, с чем сравнивать, и признают, что самым проблемным для них стало оформление российских документов на недвижимость. А ведь все это можно было бы сделать проще, при желании властей. Но, видимо, облегчать жизнь крымчан Россия хочет все меньше и меньше. И жители полуострова это ощущают на себя все заметнее.

Исчезают стимулирующие выплаты для бюджетников, куда-то в космос уходят цены, много стало штрафов, все тревожнее на душе

Куда-то исчезают стимулирующие выплаты для бюджетников, куда-то в космос уходят цены, как-то много стало штрафов, как-то все тревожнее становится на душе…

Почему Россия и россияне все холоднее относятся к крымчанам? Почему Крым становится для Путина чемоданом без ручки, который и нести все тяжелее и бросить жалко? Да потому что, получив один Крым, Россия потеряла весь мир!

И оказалось, что чем дальше от «референдума», тем быстрее развенчиваются обещанные мифы и ожидания. И если в 2014 году крымнашисты триумфально восклицали, что мечты их сбываются, то теперь в быту сплошь и рядом из уст крымчан звучит недовольное бурчание о том, что их мечты разбиваются.

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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