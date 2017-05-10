В среду в Вашингтоне вопрос Украины и Сирии должны обсудить государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ожидается, что эта встреча покажет, насколько Россия и США способны достичь взаимопонимания относительно острых конфликтов. Выступая 3 мая перед сотрудниками Госдепартамента, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что начало восстановлению отношений России и США положит совместная работа по урегулированию сирийского конфликта.



Вопрос Сирии будет основным на вашингтонских переговорах американского госсекретаря Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Предыдущая встреча в Москве в апреле не была результативной.



Как замечает американский новостной канал ABC, «США сомневаются относительно нового плана зон безопасности в Сирии под руководством России, но с другой стороны – влияние Москвы в гражданской войне в Сирии является неоспоримым и Вашингтон не может его игнорировать».



Как говорится в сообщении Государственного департамента США, руководители дипломатии двух стран обсудят «необходимость остановить насилие на востоке Украины и решить конфликт путем полного выполнения» минских договоренностей.



Накануне Рекс Тиллерсон заявил, что между США и Россией «практически нет доверия». А выступая перед американскими дипломатами, он уверял их в том, что верность союзническим обязательствам не противоречит политике нового президента Дональда Трампа «Америка на первом месте», и политика может меняться в зависимости от обстоятельств, в то время, как американские ценности остаются неизменными.

Политика меняется из-за изменения обстоятельств, но наши ценности не меняются

«Политика меняется из-за изменения обстоятельств, но наши ценности не меняются. И это не значит, что мы не поддерживаем свободу, человеческое достоинство и соответствующее отношение к людям во всем мире. Это наши ценности, но это не является нашей политикой. И в некоторых обстоятельствах мы должны выдвигать определенные условия нашей помощи в зависимости от того, как люди ведут себя с другими людьми. Мы должны этого требовать», – заявил Тиллерсон.



Однако в самом Вашингтоне к такому объяснению будущей американской внешней политики отнеслись со скептицизмом.



Бывший пресс-секретарь государственного департамента Джон Кирби, написал в Твиттере: «Отмежевание интересов от ценностей во внешней политике, это все равно, что попытка посадить срезанные цветы».



Встрече в среду предшествовал телефонный разговор неделю назад, но по словам госсекретаря, все договоренности пока на начальном этапе, и «куда мы придем», пока неизвестно. Тиллерсон отметил, что Москве и Вашингтону нужно стабилизировать отношения, которые «идут по спирали вниз».