Второй заместитель госсекретаря США Бриджит Бринк рассказала «Голосу Америки» о приоритетах Администрации президента Дональда Трампа по Украине и подчеркнула важность проведения Украиной реформ.



‒ Какова позиция новой администрации президента США в отношении Украины?

Санкции США будут оставаться в действии до полного выполнения Минских соглашений

‒ Позиция США в отношении Украины очень четкая. Ее подробно озвучивали на уровне госсекретаря, а также вице-президент Пенс и президент Трамп. Она очень проста: США уважают территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.



США также поддерживают «нормандский формат» переговоров и стремятся увидеть мир на востоке Украины, чтобы сделать возможным выполнение Минских соглашений. И санкции США будут оставаться в действии до полного выполнения Минских соглашений. В то же время, наша позиция заключается в том, что реформы, которые проводят украинское правительство и украинский народ, очень важны для будущего Украины.



Мы решительно призываем продолжать воплощать реформы, а США будут оказывать таким реформам помощь и политическую поддержку. Именно на такой результат мы все надеемся.

Украина должна ускорить борьбу с коррупцией. Это восстановит доверие украинцев к своему правительству

«Украина должна ускорить борьбу с коррупцией. Это восстановит доверие украинцев к своему правительству», ‒ ранее подчеркнула госпожа Бринк во время круглого стола Atlantic Council 5 апреля.



‒ Ожидаете ли новый импульс для Минских договоренностей, особенно учитывая результаты выборов во Франции?



‒ Я считаю, что процесс продолжается. Я убеждена, что лидеры Германии и Франции постоянно занимались этим вопросом и не только лидеры, но и чиновники разных уровней. По моему мнению, очень важно, чтобы российская сторона, как и украинская, соответственно, оставались вовлеченными в процесс.



Я думаю, мы все обеспокоены. Госсекретарь Тиллерсон дал четко понять, что он лично очень обеспокоен ростом насилия на востоке Украины. Нас очень волнует состояние безопасности гражданской инфраструктуры. И прежде всего нас беспокоят угрозы для работы наблюдателей. Как вы знаете, 23 апреля был убит американский представитель в специальной мониторинговой миссии. Это очень печальное, шокирующее и скорбное событие. Очень важно, чтобы участники «нормандского формата», и именно Россия вместе с Украиной, работали над достижением безопасности на востоке Украины.



‒ Стоит ли США играть более активную роль в партнерстве с «нормандским форматом»?



‒ Хочу только отметить, что США решительно поддерживают наших немецких и французских коллег, которые возглавляют «нормандский формат». Мы продолжаем поддерживать контакты с российским и украинским правительствами, пытаясь найти мирное решение конфликта в Украине.



Я знакома с этим процессом, так как лично работаю над этой темой вместе со многими работниками в нашем правительстве. Мы будем продолжать эти усилия. И я надеюсь, что мы увидим дальнейший прогресс на пути к этой цели.