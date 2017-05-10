Пользователи YouTube снимали праздничные мероприятия по случаю 9 мая в Симферополе, «Хыдырлез», а также цены на продукты питания и туристические услуги.

Пользователь Николай Винтер опубликовал видео праздничного шествия в Симферополя по случаю Дня Победы. В ролике можно увидеть прохождение участников акции «Бессмертный полк» под радостные крики собравшихся.

Пользователь Ирина Павленко опубликовала видео празднования крымскотатарского праздника «Хыдырлез» в Бахчисарайском районе. В ролик попали представители власти, а также самый большой в мире чебурек, специально приготовленный по случаю мероприятия.

Пользователь ХОТ-КРЫМ опубликовал видео цен в столовой на набережной Алушты. «Это дорого или нет?» ‒ задается автор вопросом в описании к ролику. Он отмечает, что цены «доступные» и «можно экономно покушать». «Кому этот цирк нужен. Никто не приедет. Кушайте сами. Вы там держитесь﻿», ‒ возразил в комментариях один из пользователей.

Пользователь NINA DARINA опубликовала видео цен на различного рода туристические услуги в Феодосии. Например, стоимость экскурсии ‒ 400 рублей, катания на гироскутерах ‒ 200 рублей и другое. Некоторые пользователи возмутились: «В Крым? За такие деньги в Турции дешевле﻿﻿». «С моей пенсией в «ДНР» в 2600 рублей и с такими ценами как в Крыму, мне остается только мечтать. Когда мы были под Украиной, я в Крым по два раза в год ездил на своем авто, были хорошие времена!﻿» ‒ ответил другой пользователь.

Пользователь Сергей Тищенко опубликовал видео пожара в вилле «Елена» в Ялте. «Горят олигархи», ‒ иронизирует автор ролика. По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.