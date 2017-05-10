Нынешние власти Крыма убеждают мир, что после аннексии жители полуострова получили равные права, а преследования по национальному признаку называют выдумками. Находятся и примеры «счастливых украинцев» в Крыму. К примеру, на днях в интернете распространили видео, на котором жительница Севастополя Ольга Половкова на украинском языке опровергает факты притеснений украинцев в Крыму и приглашает гостей на полуостров. Кто такая Ольга Половкова и насколько правдивы ее слова – разбирались Крым.Реалии.

Автором видео с Ольгой Половковой является украинский блогер Руслан Коцаба, которого в прошлом году осудили к 3,5 годам лишения свободы за публичный призыв к бойкоту мобилизации в стране.

Изначально его обвиняли по статье 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), но суд переквалифицировал ее на другую – 114-1 УК (препятствование законным действиям ВСУ в особый период). В апелляционной инстанции блогера признали невиновным и освободили из-под стражи. Теперь он работает в украинских СМИ, которые связывают с российским капиталом, и периодически снимает репортажи в Крыму.

Видео появилось на фоне того, что совсем недавно Международный суд ООН ввел временные меры по иску «Украина против России», обязав российские власти прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке.

«Мы все – единая Русь»

На видеоролике Руслан Коцаба, гуляя по арт-бухте в Севастополе, якобы случайно встречает местную жительницу, мать четырех детей Ольгу Половкову. Блогер обращается к ней с вопросом, не забыла ли она украинский язык. Женщина отвечает ему на украинском языке. И рассказывает, что семь лет назад приехала в Севастополь из украинского города Ровно. Она утверждает, что и после аннексии полуострова продолжает общаться с местными на украинском языке.

Я всем рассказываю, что нет угнетения. То, что россияне не любят украинцев, – это неправда

«Я со своей дочкой общаюсь на украинском, потому что у меня язык не поворачивается говорить на русском. В школе она тоже разговаривает с одноклассниками на украинском языке. Абсолютно нет никакой ненависти к нам. <...> На бытовом уровне нет никакой агрессии. Я нигде не боюсь говорить на украинском языке. Очень часто в магазинах, когда я говорю на украинском языке, мне отвечают на украинском. Я даже удивляюсь», – уверяет она.

Половкова уверяет, что в Крыму нет оснований для беспокойства за украинцев: «Я всем рассказываю, что нет угнетения, нет ко мне ненависти по поводу того, что я – украинка. То, что россияне не любят украинцев, – это неправда».

В интервью Коцабе жительница Севастополя также говорит о необходимости налаживания отношений между Украиной и Россией, называя их «единой Русью»: «Люди добрые, мы очень рады будем вас видеть. И туристов, и наших соотечественников, потому что мы все – единая Русь».

Несостоявшаяся Миссис Севастополя

В этом году Ольга Половкова участвовала в конкурсе «Миссис Севастополь-2017».

Участницы боролись за право представлять Севастополь на двух всероссийских конкурсах: «Миссис Крым – Россия» и «Миссис жемчужина России».

Ольге Половковой завоевать титул «Миссис Севастополь» в этом году не удалось.

В 2014 году, сразу же после аннексии Крыма, победительница конкурса «Миссис Севастополь» Наталья Николаева представляла Россию в финале конкурса «Миссис Мира-2014» в США, заняв там четвертое место. Как писали крымские СМИ, она вышла на подиум под Андреевским флагом и зачитала письмо подконтрольного России губернатора города (на тот момент им был Сергей Меняйло – КР).

Судя по фотографиям в социальных сетях, Половкова, несмотря на статус «многодетной матери», участвует не только в конкурсах, но и в различных тусовках. И любит фотографироваться на фоне дорогих автомобилей. Теперь, после интервью о счастливой жизни украинцев в Крыму, о ней говорят и в СМИ.





Звучит ли украинский в Крыму?

Следует отметить, что слова Половковой о том, что ее дочь свободно общается на украинском языке в школе, расходятся с данными общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя». Общественники обеспокоены тем, что в 2014 году украинский язык в школах города был фактически запрещен. Изучать его можно только факультативно, но такие занятия «проводятся в неудобное для детей время и не дают полноценного образования на родном языке», отмечают общественники.

Не стал отрицать этого и директор департамента образования подконтрольного России правительства города Михаил Родиков, к которому обращались активисты. Он пояснил, что, согласно российскому законодательству, украинский язык не является государственным в Севастополе, поэтому «для полноценного преподавания в средних школах города на украинском языке нет правовых оснований».

Трудно говорить о равнозначности украинского языка в Крыму

Не согласен с утверждениями Ольги Половковой и координатор Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин. «С тем, что украинцев никто не притесняет в Крыму, я согласиться не могу, потому что это не соответствует действительности. Например, в сфере образования есть негативные проявления. Потому что украинский язык больше не изучается как обязательный язык, а только факультативно. Поэтому трудно говорить о равнозначности и равноценности украинского языка в Крыму», – говорит он.

Ранее Леонид Кузьмин направлял информационный запрос в подконтрольную России администрацию Симферополя. Он выяснил, что классы с украинским языком обучения имеются только в четырех учреждениях города: гимназии № 11 имени Тренева, симферопольской академической гимназии и школах № 26 и № 29.

За последние три года в Крыму количество классов с украинским языком обучения сократилось в 31 раз, а численность учеников, которые получают образование на украинском языке, уменьшилась в 36 раз. Такие данные приводит Крымская правозащитная группа по результатам своего мониторинга на полуострове.

Дружба на родном языке

По словам Леонида Кузьмина, крымчане действительно могут свободно общаться между собой на украинском языке – но только в быту. В органах власти и на официальных мероприятиях его не используют.

Можно ли общаться на украинском языке где-то на улице? Да, можно

«Если говорить о том, можно ли общаться на украинском языке где-то на улице, – да, можно. Мы это проверяли, последствий не было. С агрессивной реакцией окружающих мы не сталкивались, хотя я не могу с уверенностью говорить о всех случаях, потому что люди разные есть», – отмечает координатор Украинского культурного центра в Крыму.

Однако читатели Крым.Реалии периодически сообщают о том, что подвергаются моральному давлению со стороны соседей и коллег по работе из-за использования украинского языка.

Подобный пример крымчанам нередко демонстрируют и подконтрольные России чиновники, которые, с одной стороны, признали украинский язык одним из трех государственных на полуострове, а с другой – весьма пренебрежительно стараются избавиться от его присутствия. Можно вспомнить хотя бы поведение спикера подконтрольного России крымского парламента Владимира Константинова во время открытия в Симферополе бургерной, где он увидел украиноязычные надписи.

Среди посылов Ольги Половковой присутствует тезис о дружбе между Украиной и Россией, который в последние годы активно продуцируется в кремлевских СМИ.

Такой же призыв из Севастополя обнародовали на днях в СМИ, с которыми сотрудничает Коцаба, рассказывая о своих поездках в Крым. На видео (хронометраж 1.11.32) девочка по имени Адриана на украинском языке призывает «всех дружить». Она, как и Ольга Половкова, говорит, что родилась в Ровно, а затем переехала в Севастополь. Не исключено, что роль еще одной «говорящей головы» из Севастополя досталась дочери севастопольской многодетной матери-украинки.