Второй день после праздника, утро, на дороге к храму стоит бомж лет сорока с протянутой рукой. Подходят двое с такой же альтернативной социальной внешностью, добрые приятели церемонно здороваются. Слышу, как один из них спрашивает: "Чего стоишь? Пасха кончилась". Второй отвечает: "Свой крест несу. Может кто и подаст, люди-то есть, вон их сколько ходит!" – "Жди, жди, они сами уже нищие, скоро рядом встанут, конкуренцию с тобой разведут, ха-ха-ха".

А ведь он прав, подумал я, критически оценивая депрессивное состояние своего кармана из-за внезапно навязанных услуг с неотвратимой платой за гибридные развлечения президента России в Крыму, Донбассе, Сирии, да и в собственном чудесном поселении с жителями, радостно и угодливо привечающими всякий властный произвол. Похоже, что исторически мгновенно самоорганизовался общенародный "фронт" попрошаек из нищающих обывателей, предпринимателей, интеллигентствующих работников науки, культуры, просвещения, здраво- и прочего охранения авторитарного режима, смиренно просящих: "Путин, дай!" В этом публичном лохотроне кое-кому что-то иногда действительно перепадает, по формуле хитроумного метафориста Виктора Черномырдина: "Отродясь такого не было – и вот опять! Курс у нас один – правильный".

Предлагаю обсудить исторический феномен "правильного" курса с позиций отечественной виртуалистики: существует механизм реверсивного перехода динамических состояний одного и того же смысла в разных житейских ситуациях. Первоначально этот смысл проявляется как полноценно развернутый виртуал, в котором мысленный образ цели "вдруг" сцепляется с телесностью, разумом, этикой и волей – для свершения конкретного и критически нерефлексируемого социального действия позитивного или негативного регистра. После этого виртуал либо рассыпается, либо сворачивается в "точку памяти" и остается в замороженном состоянии для автоматического повторения в будущем по типу "вдруг, опять и подряд". Так формируется любая зависимость от чего-то и кого-то. Приведу типичный рассказ алкоголика: "Раньше мы после работы пили водку в скверике у памятника Ленину. Почему-то памятник убрали, большой камень вместо него оставили. Много уже лет прошло, но ничего с собой поделать не могу: как только оказываюсь возле этого камня, какая-то неведомая сила изнутри желудка понуждает меня выпить, приходится ее ублажать. Тупик депрессивный". Читатели и без меня хорошо знают, что рациональным способом редко кому удается победить иррациональную зависимость от чего-то и (или) кого-то.

Аналогичная зависимость стереотипно реализуется в российских социальных системах, что метко "припечатал" незабвенный Виктор Степанович: "Что ни делаем, получается либо КПСС, либо автомат Калашникова". Почему? В виртуалистике этот феномен объясним. Например, Конституция России 1993 года является, по уверению властей, демократическим либеральным документом, принятым для улучшения благосостояния народа. Однако "камень" Ленина, заложенный в основание этой конституции в статье 81.3, рассыпает ее на элементарные фрагменты издевательства над здравым смыслом и порядочностью. Первородным "камнем" в так называемой брежневской Конституции 1977 года была статья 6 о ведущей роли КПСС как единственной политической силы, имеющей право осуществлять власть. Основной закон законодательно отвергал даже саму идею оппозиции и альтернативных выборов. Исторический тупик был узаконен, но через 13 лет здравомыслящие политики нашли выход, и 14 марта 1990 года КПСС перестала быть руководящей и направляющей силой советского общества. Мы, действующие морские офицеры, торжественно сожгли свои конспекты по марксистско-ленинской подготовке в кострах для шашлыков, а прекрасное чувство освобождения от аморальной коммунистической зависимости до сих пор поминается в ряду лучших жизненных событий.

24 мая 1991 года вдруг выяснилось, что радовались мы преждевременно, так как управленческий смысл шестой статьи Конституции СССР (68 слов, 539 знаков) не исчез, а всего лишь скукожился и переродился в Конституции РСФСР в слово "подряд". Это слово впоследствии рассыпало демократическое содержание конституции 1993 года, сохранив стержень вневременной узурпации власти для тех, кто ею овладеет и по-новому смешает любой идеологический коктейль под свои нужды. Более того, однозначный смысл "… избран на должность" был заменен на двусмысленную формулировку "…занимать должность", что допускает назначение вместо избрания. Известно, что конституция писалась под Бориса Ельцина, и он первый же использовал антидемократические "загогулины" этого документа, когда назначил на должность надежного преемника.

Россия больна зависимостью от коррупции, по образу и подобию алкоголизма

Избранник-вывертыш по-звериному вцепился в корону распадающейся коммунистической империи. Сама же "плодотворная" идея повторно реализовалась в 2008, 2012 годах, многократно сработает и в будущем. Мощность коварной идеологемы "подряд" усилили в 2008 году поправкой о шестилетнем сроке президентства. Очередной исторический тупик для цивилизационной эволюции России узаконили: "…и вот опять!" Эта обманка лежит на поверхности и легко считывается критически мыслящими гражданами.

А что же в глубине народного "благолепия"? Там обосновались совсем безрадостные виртуалы. Россия больна зависимостью от коррупции, по образу и подобию алкоголизма. Смею утверждать, что депрессивный тренд отечественного исторического пути обусловлен логикой иррационального пессимизма, виртуально порождающей коррупционную созависимость типа "не подмажешь, не поедешь". В серии предыдущих статей я приводил избранные результаты биосоциальных исследований, осуществленных с помощью интернет-цветографической эгоскопии. Пришло время оценить базовый кластер не просто жизни, но и вообще элементарного выживания во внешней среде.

Это смысло-физиологический "крест" автоматической оценки "свой – чужой" в дилемме "хорошо – плохо", или этический крест, применительно к человеку. Мифологический Христос наобещал рабам божьим, что ополовинит людской крест, взвалит его беды на себя и тем облегчит всеобщую участь: не будет чужих, все будут своими и будут любить друг друга. Красивая сказка для сирых и убогих попрошаек. В отличие от Иисуса, российская власть умело перекладывает государственную ношу на плечи населения. В реальной жизни каждый сам несет свой аналитический крест, рядом с "добром" уживается "зло", критерию "хорошо" соответствует понятие "радость", а критерию "плохо" – "огорчение". В продолжение текста "Бракованная этика" привожу результаты испытуемых (605 человек) по сочетаниям интуитивных самооценок "огорчения", (-) и "радости", (+): 8% – инверсия (+/-), 15% – норма (-/+), 16% – избыточный оптимизм (+/+), 61% – избыточный пессимизм (-/-). На интуитивном уровне достоверно преобладает модель иррационального, избыточного пессимизма; во-вторых, проявился поучительный тренд возрастания избыточного пессимизма среди социальных групп, в процентах от числа тестируемых: в 53% из 194 младших школьников, в 64% из 33 медработников, в 65% из 17 студентов юрфака, в 69% из 142 подростков, в 71% из 24 летчиков, в 75% из 153 старшеклассников, в 79% из 42 учителей и воспитателей школы – это максимальная пессимистическая зависимость.

Видимо, не случайно обращался Некрасов к "Сеятелям" 140 лет тому назад:

…Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,

Где же вы, с полными жита кошницами?

Труд засевающих робко, крупицами,

Двиньте вперед!

Сейте разумное, доброе, вечное,

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное

Русский народ ...

Явно другое сеют в российских школах, что наглядно выявилось уличных в событиях 26 марта. Нерефлексируемый пессимизм порождает лень, бездеятельность, страх ошибиться. Призывы власти не раскачивать лодку и обещание стабильности только усиливают глубинный общественный пессимизм, увеличивают число угрюмых лиц и протянутых для подаяния рук. Когда-то Константин Сатин – слепок с пессимизма образованных россиян, герой из ночлежки "На дне", издевательски и напыщенно утверждал: "Человек – это звучит гордо"! Российская реальность другая: "Государство – это звучит гордо! А человек – это звучит подло".

Суровую максиму подтверждает идея реновации, автор которой, изворотливый кремлевский рупор, заявляет о своих благородных целях преподнести счастье полутора миллионам человек, живущим в ужасных условиях, но при этом одобряет активность глав региона, "марионеток папы Карло", которые умеют согбенно выпрашивать деньги в Минфине для выполнения социальных программ. По мнению автора статьи, глубинная управленческая цель реновации проста, как статьи 6 и 81 Конституций СССР и Российской Федерации, соответственно: понизить уровень этического иммунитета населения к повсеместной коррупции путем увеличения социального пессимизма и хаотичной несправедливости с помощью зависти, отчаяния, злобы из-за неравнозначных и неравноценных вариантов будущего переселения. Карманы мздоимцев с нетерпением ждут отмашки из Кремля.

Что следует реально противопоставить программе реновации пессимизма и коррупции? Объединительным лозунгом всех оппозиционных движений может стать массовое требование к законодательной власти: до предстоящих в 2018 году выборов президента убрать из статьи 81 конституции слово "подряд" и вернуть четырехлетний срок президентства без возможностей передачи власти, минуя всенародные демократические выборы. Это может благородно инициировать и сам президент, если его действительно заботит народное благо. Только политическая конкуренция может повысить этический иммунитет здравомыслящих людей и реанимировать радостное предвкушение успешного будущего для всех граждан России.

Георгий Юрьев, эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

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