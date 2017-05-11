Очередную годовщину победы в Крыму отпраздновали. И, конечно, отпраздновали по-российски: пышно, массово, местами весело. Казенно, но с привлечением самодеятельности. С дешевым надрывом. И при этом кощунствовали – если вспомнить судьбы тех солдат, смертями которых они клянутся.

Современная Россия во всем наследует свою советскую страну-предшественницу, и благодаря этому в ней совсем без стыда и мук совести могли бы вспомнить о тех солдатах из числа крымских татар, которые, выжив на фронте, вернулись в опустевшие дома – опустевшие не по вине фашистских оккупантов.

Было ли хоть одно официальное упоминание о крымских татарах-ветеранах? В списках партизанских командиров-партийцев, крымских татар было две трети

Чудом вернувшиеся, они должны были потерять и родину, и честное имя. Но вспомнили ли о них на этих торжествах? Действительно, было ли хоть одно официальное упоминание о крымских татарах-ветеранах? Хотя бы в списках партизанских командиров-партийцев, крымских татар из которых было две трети? Нет, думаю, не сильно вспоминали.

Та война создала «советский народ», это абсолютно верно. Тот кровавый котел, казалось, навсегда сделал их побратимами, отодвинув национальности на второй план. Но, оказалось, этого хватило всего на одно поколение.

Гражданин России, который со слезами смотрит «Летят журавли» – как сможет взглянуть в лицо грузину, по земле которого прошли российские танки?

Тот гражданин России, который со слезами смотрит «Летят журавли» или «Судьбу человека» – как он сможет взглянуть в лицо грузину, по земле которого прошли его российские танки? Что ему сказать украинцу, потерявшему сына на Донбассе? И что стало бы с его дедом, которого он так благодарит, когда б тому сказали, что Россия напала на Украину и сейчас между ними война?

В Киеве на 9 мая – музыкальное шоу. О Второй мировой вспоминают, конечно, но в большинстве случаев спокойно. Лишь иногда посещает чувство недоумения, сходное с моим: деды воевали плечом к плечу, а теперь их внуки воюют друг с другом. А на музыкальном празднике туристы из стран бывшей гитлеровской коалиции с удовольствием слушают своих и наших, украинских, белорусских, молдовских, грузинских, исполнителей. О Гитлере они не вспоминают, да им никто и не напоминает.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции