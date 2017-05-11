Кусачая собака как зеркало жизни в Севастополе

Нет ничего необычного в том, что в легендарном Севастополе на Приморском бульваре какая- то собачонка укусила девочку. Ничего сенсационного нет и в том, что девочка оказалась дочерью яркой представительницы российского МИДа Марии Захаровой. С кем не бывает. Журналисты в таких случаях шутят: вот если бы Мария Захарова укусила собаку, тогда другое дело, была бы сенсация!

Но, оказывается, собака бывает не только кусачей. Безымянное животное помогло севастопольцам увидеть то, чего раньше они не замечали, или чему не придавали значения. Причем, увидеть многое и сразу.

Начнем с того, что, рассказав о происшествии, журналисты севастопольского интернет-издания «ФорПост» попутно сообщили об отсутствии вакцины в горбольнице №5, куда доставили укушенную девочку. Вакцина была, но в другой больнице, была даже машина для ее доставки, но «бензина не оказалось». В больнице, правда, не подтвердили инсайдерскую информацию, заявив, что у них все есть. Просто гостья тогда «не приняла решения, где лечить ребенка».

Читатели севастопольского издания своими комментариями – каждый по красочному мазку – нарисовали «картину маслом» из жизни города.

Проклятие какое-то над нашим городом, слов нет... Плюс нет бензина, нет медикаментов, это просто атас, а мы еще ждем толпы туристов

«В районе Хрюкина половину ночи стаи собак бегают, лают. Наверное, кого-то могут куснуть под горячую лапу», – отозвался некто Pharaon (Севастополь). Его поддержала Iriska55 (Севастополь): «Как это кто-то не видит бродячих собак в центре города?! Преспокойненько обосновалась целая стая из 4-х, 5-ти собак прямо на пл. Лазарева... Сейчас у них свадьбы и они очень агрессивны». Александр Таврический (Севастополь): «…В центре города, блин, проклятие какое-то над нашим городом, слов нет... Плюс нет бензина, нет медикаментов, это просто атас, а мы еще ждем толпы туристов...».

Нашлись и те, то вспомнил, как летом прошлого года бродячие собаки набросились на мальчика с мамой из российской Твери. Они прогуливались у городского мемориала.

Но большинство горожан, обсуждая примечательную новость, посчитали, что дело здесь не только в бродячих собаках. «Теперь, возможно, дойдет до президента информация о том, что в городе федерального значения Севастополе полная ж..а по всем направлениям» – написала Стукалова (Севастополь). Мне, кажется, что Путин знает о проблемах Севастополя, но то, о чем пишет читательница, происходит сегодня в разных регионах России.

А вот пишет Аllusa (Севастополь): «Может, бензин и есть, но не для всех. Родственницу после перелома шейки бедра на третий день выписали из больницы, не предупредив накануне. Транспортировать можно только на носилках на спецмашине, как понимаете… А врачам дела нет, договаривайтесь и забирайте, как хотите. Скорая помощь соглашается за 2000 рублей в конце рабочего дня отвезти…». Sosedka (Севастополь): «Ветерана войны, получившего домашнюю травму, помазали зеленкой и в 2 часа ночи попросили освободить каталку в коридоре. Уговорила подождать до утра, так как бабушка уснула после обезболивающего укола».

А пока севастопольцы обсуждали новость, напоминающую историю с заметкой «Попал под лошадь» об Остапе Бендере, спикер МИД России Мария Захарова с опозданием на два часа дала пресс-конференцию об особенностях внешней политики страны.

Кто-то в Киеве пытается наказать жителей Крыма за их решение присоединиться к России

«Кто-то в Киеве пытается наказать жителей Крыма за их решение присоединиться к России», – так высокий представитель МИДа прокомментировала постройку Украиной дамбы, перекрывающей подачу днепровской воды на полуостров. Но, в то же время, Крым давно не получает воду с материка, да и нет в ней особой надобности, по словам Захаровой. «Крымчане научились обеспечивать себя водой из других источников», – уверенно заявила Мария Захарова.

Зачем же тогда переливать из пустого в порожнее? Видимо, высокий представитель российского МИДа решила лишний раз попугать крымчан внешней угрозой. Это куда лучше, чем призывать жителей Севастополя к обороне от бродячих собак. И при этом самим наказывать жителей Крыма пытками в больницах и поликлиниках. А то ведь получается смешно. Этна (Sevastopol): «Это при «хохляндии» ничего не было. А теперь у нас есть все лекарства. И бензина завались дешевого. Все бесплатно. Это происки 5-ой колонны». Кстати, острословы на местных форумах сразу заметили, что не только в случае с водой, но и в случае с дочерью Марии Захаровой не обошлось без «кое-кого из Киева»: «Собака была заброшена в составе диверсионно-разведывательной группы из Украины», – подсказал Кокоджамба (Тагил).

Но вернемся непосредственно к брифингу Марии Захаровой. «Международный суд занял принципиальную позицию и не поддержал многочисленные и хорошо известные заявления украинской стороны о якобы имеющей место так называемой агрессии, «оккупации» Крыма, как не относящиеся к сути разбирательства», – заявила Захарова.

Ну, во-первых, суд еще не вынес окончательный вердикт, а как раз и разбирается «в сути». Во-вторых, Марии Захаровой следует внимательно почитать его промежуточное решение. Суд ООН в Гааге обязал Россию воздержаться от проявлений расовой дискриминации крымских татар и этнических украинцев в аннексированном Крыму, поэтому решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа должно быть отменено.

То, что Мария Захарова на брифинге говорила «не в тему», сразу заметили читатели севастопольского «ФорПоста». Gretta (Севастополь):

Захарова прилетела в Севастополь обсудить на брифинге вопросы внешней политики. А тут пришлось столкнуться с результатами политики внутренней

«Мария Захарова прилетела в Севастополь обсудить на брифинге вопросы внешней политики. А тут пришлось столкнуться с результатами политики внутренней… И не врачи виноваты, не медики и водители «скорой» – а те, кто их в такие условия загнал, что ни медикаментов, ни бензина, ни бригад свободных...».

Досталось и местным руководителям-оккупантам: «Им отсидеть срок в Крыму – и на материк. А до проблем с городом нет дела – раздают втихаря земли города, детские лагеря, артезианские скважины, пляжи, земли заказников даром, за бесценок, сотнями гектаров неизвестно кому. Города не знают и знать не хотят», – подытожил дискуссию nord (Севастополь).

Точку в истории с дочерью Захаровой и собакой попытался поставить Skif017: «По логике и установившейся практике... теперь у «нерадивой мамаши» социальные работники должны изъять пострадавшего ребенка из семьи...». Вряд ли такое возможно, даже если бы таки произошла сенсация, и Мария Захарова покусала собаку…

Крым – оккупированная Россией часть украинской территории. И любой приезд сюда первых лиц от кремлевской политики – циничное пренебрежение нормами международного права. И все-таки, как хорошо, что они приезжают. Это ведь здесь мы услышали от российского премьера Дмитрия Медведева слова, подтверждающие их экономическую «силищу»: «Денег нет, но вы держитесь». Это здесь мы увидели военную «мощь» оккупанта, когда торпеды беспомощно плюхались в море во время показательных корабельных стрельб. При этом президент России Владимир Путин показал личное мастерство, выжимая из своего лица невозмутимость и полное безразличие к происходящему.

Приезжайте почаще в Крым и первые, и вторые, и третьи, дабы ваша глупость и несостоятельность были видны не только всему миру, но и каждому встречному-поперечному россиянину и жителю украинского Крыма.

Авторы большинства комментариев желали девочке Марьяне скорейшего выздоровления. Думаю, такое пожелание будет не лишним и для ее мамы Марии Захаровой.

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