«Я помню – я нажрусь» – этот интернет-мем уже давно стал символом происходящего в «ДНР» на 9 мая. От самого советского праздника здесь не осталось почти ничего: несколько десятков настоящих ветеранов, которым уже за 90, советский танк на улице Артема в Донецке – вот, пожалуй, и вся декорация. Зато за кулисами этого действа открывается совсем другой мир.

Здесь в очередной раз умудрились смешать людей и коней – причем, в буквальном смысле. Среди «Бессмертного полка» гордо несли табличку с Николаем II на коне, икону Христа, а также фото Гиви и Моторолы. Сами штандарты праздника украсили российскими и «республиканскими» триколорами, флагами СССР, российского флота и всевозможных местных подразделений. В очередной раз был задействован местный административный ресурс через организацию «Молодая республика» и студенческие профсоюзы. Но складывалось устойчивое ощущение, что речь идет уже не о победе над нацистской Германией, а о вселенской миссии каждого русского ненавидеть Обаму и бороться с потомками Гитлера и доктора Геббельса, коих в «ДНР» видят в сине-желтых цветах.

Среди «Бессмертного полка» несли табличку с Николаем II на коне, икону Христа, а также фото Гиви и Моторолы

Это подтверждал и тотальный маразм в виде всевозможных надписей на местных авто в этот день. Чего здесь только не встретишь: «Были в Берлине – будем и в Киеве», «Обама – чмо», «на Львов!», «Спасибо бабуле за крепкие пули», карикатуры на Меркель, портреты Сталина на заднем стекле на фоне серпа и молота, нагибающего свастику, а также дети в гимнастерках, с гармошками и в пилотках. А один особо патриотичный парень был одет во все черно-кожаное, под жилетом – футболка с портретом Мэрилина Мэнсона, а на голове – военная пилотка с красной советской звездой.

Так что «спасибо деду за победу» – самое невинное, что в этот день можно было встретить в Донецке. И речь Захарченко о том, что «победа будет за нами», смотрелась как покосившийся указатель, переживший атомный взрыв: куда может двигаться вся эта публика, было не ясным, но победа должна оставаться путеводной звездой. Как говорится, не сказал о Лондоне – и на том спасибо.

На пляже Кальмиуса высадился продуктовый десант из кильки и водки с «ополченцами»

Ну, а после официальной части упорядоченного хаоса стартовал хаос беспорядочный – в самых лучших традициях «я за тебя воевал». Уже к раннему вечеру большая часть парадной публики была в хлам пьяной и вывалилась с помидорами, хлебом и водкой в скверы парков и набережной, разбив на последней какой-то патриотично-палаточный городок. Справедливости ради, скажу, что в городке этом действительно все было тихо и мирно, – чего не скажешь о картине в 20 метрах от них. Здесь, на пляже Кальмиуса, высадился продуктовый десант из кильки и водки с «ополченцами», которые разделись до камуфляжных маек, повернули кепки козырьком назад – и, еле держась на ногах, стали в буквальном смысле бодаться на пляже, строя трехэтажные маты. Самым отвратительным было то, что главную роль в этом действии выполняли две «ополченки», больше похожие на бездомных, пока выше, на самой набережной, их коллеги наминали квашеные помидоры на недавно выкрашенных скамейках.

После того, как ко всей этой публике подошел какой-то старичок, его отвели в сторону и сказали: «Батя, победу мы уважаем». И только тогда на пляже стало хоть немного потише. А отутюженные картинки с Захарченко, Чичериной и «ночными волками» продолжили свой путь по экранам ТВ.

Венчал все это действие уже традиционный салют, под который боевики не упустили возможности не только пострелять в воздух в центре Донецка, но и развернуть минометный обстрел с окраин Макеевки. Что ж, «этот день мы приближали как могли»…

Cергей Андреев, безработный, город Макеевка

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода