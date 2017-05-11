В России Верх-Исетский суд Екатеринбурга в четверг приговорил блогера Руслана Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно и обязательным работам, признав его виновным в оскорблении чувств верующих. Ему также запрещено участвовать в массовых мероприятиях и предписано удалить свои ролики.

Дело против Соколовского было возбуждено в сентябре прошлого года после того, как он выложил в интернет видеозапись, в которой он ловит покемонов в игре PokemonGo в церкви. Прокурор попросила приговорить блогера к 3,5 годам колонии общего режима.

Приговор, который судья Екатерина Шопоняк зачитывала на протяжении примерно двух часов, содержал ряд ярких утверждений. Так, по мнению суда, Соколовский "наделял Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца зомби", проявлял "демонстративное неуважение к храму, его служителям и Иисусу, который назван редким покемоном", он виновен "в переосмыслении ситуации непорочного зачатия". Соколовский оскорбил чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и "двигательной активностью лица", подавал информацию "в стиле юношеского максимализма", при этом, формируя мнение, что "в России царит мракобесие и произвол". Суд признал блогера виновным по трем статьям УК России: "Возбуждение ненависти", "Использование незаконного оборудования (шпионской ручки)" и "Нарушение права на свободу вероисповедания", причем по последней статье его вина, согласно приговору, вытекает из того, что Соколовский "отрицает существование Иисуса Христа и пророка Мухаммеда".

Несмотря на то что блогер был признан виновным сразу по нескольким статьям, суд посчитал, что Соколовский может исправиться и без реального заключения. Кроме того, было принято во внимание, что у молодого человека на попечении находится пожилая мать, он принес извинения и раньше к ответственности не привлекался. Блогер был осужден на условный срок, и суд даже разрешил вернуть ему свитер с надписью "Мразь". На данный момент я доволен тем, что на свободе Выступая перед журналистами после оглашения приговора, Соколовский рассказал, что не надеялся остаться на свободе: "По сути, я не надеялся на оправдательный приговор. У моей судьи не было ни одного оправдательного приговора за всю историю. На данный момент я доволен тем, что на свободе. У меня сейчас хотя бы есть возможность заниматься тем, что интересно для меня и полезно для общества". Блогер добавил, что собирается продолжить получение высшего образования, а выпускать новые видеоролики пока не планирует: "Буду очень спокоен и тих, так как меня могут догнать и посадить реально", – сказал Соколовский. Это еще одно наступление на свободу слова На приговор отреагировала международная организация Amnesty International. "Признав Соколовского виновным, российские власти посылают недвусмысленный сигнал всем, кто хочет оспаривать гротескный закон об "оскорблении чувств верующих". Не сомневайтесь, это не выражение набожности и не попытка в самом деле защитить свободу вероисповедания в России, особенно на фоне запрета на деятельность свидетелей Иеговы, принятого в прошлом месяце. Это еще одно наступление на свободу слова", – заявил директор Amnesty International в России Сергей Никитин. В РПЦ приговор Соколовскому считают "гуманным": "Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности", – сказал заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько). Адвокат Руслана Соколовского Алексей Бушмаков сообщил РИА "Новости", что защита будет обжаловать обвинительный приговор.



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© medialeaks.ru попечении у блогера осталась пожилая мать, принесённые Соколовским извинения и то, что раньше он к ответственности не привлекался.Источник: http://medialeaks.ru/1105yut-luchshie-tsitatyi-iz-rechi-sudi-na-oglashenii-prigovora-blogeru-sokolovskomu © medialeaks.ru



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© medialeaks.ru «Возбуждение ненависти», «Нарушение права на свободу вероисповедания» и «Использование незаконного оборудования (шпионской ручки)».Источник: http://medialeaks.ru/1105yut-luchshie-tsitatyi-iz-rechi-sudi-na-oglashenii-prigovora-blogeru-sokolovskomu © medialeaks.ru



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© medialeaks.ru УК РФ: «Возбуждение ненависти», «Нарушение права на свободу вероисповедания» и «Использование незаконного оборудования (шпионской ручки)»Источник: http://medialeaks.ru/1105yut-luchshie-tsitatyi-iz-rechi-sudi-na-oglashenii-prigovora-blogeru-sokolovskomu © medialeaks.ru

Радио Свобода вело прямую видеотрансляцию оглашения приговора.

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Ролик "Ловим покемонов в церкви" Руслан Соколовский записал в августе 2016 года, выбрав для этого один из крупнейших храмов Екатеринбурга – Храм-на-Крови. Из заключения комплексной "психолого-лингвистическо-религиоведческо-социологическо-культурологической экспертизы" следует, что оскорблением для верующих стало то, что блогер назвал Иисуса Христа "самым редким покемоном" и посетовал, что не поймал его, а также то, что в ролике звучит песня с нецензурной лексикой, стилизованная под церковное песнопение. В ролике Соколовский отмечает, что, когда он находился в церкви, ни у кого не возникло к нему претензий: "Все удалось на славу, мне никто не мешал".

Меня хотят посадить на три с половиной года по причине того, что я пошутил матерный анекдот про православие и про патриарха Кирилла. Для меня это дикость и варварство

Помимо этого ролика "Ловим покемонов в церкви", в материалах уголовного дела речь идет еще о восьми видеозаписях, выложенных на канале блогера Sokolovsky! в YouTube. По версии следствия, Соколовский опубликовал записи, которые "содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе". Кроме того, размещение этих записей в интернете расценено как "явное неуважение к обществу", совершенное "в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Защита Руслана Соколовского неоднократно заявляла, что считает эту экспертизу предвзятой.

В своем последнем слове, которое Соколовский произнес 27 апреля в Верх-Исетском суде, он заключил, что судят его за то, что он позволил себе нецензурные шутки по отношению к церкви:

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– Всем объективно понятно, что я не экстремист. Единственная причина, по которой я не признал вину, как раз состоит в том, что я не считаю себя экстремистом. Может быть, я и идиот, но ни в коем случае не экстремист. […] В свое время, когда-то давным-давно, людей сажали в лагеря и на более долгие сроки, не на три с половиной года, а на десятилетия, по причине того, что они пошутили, например, матерным анекдотом про коммунизм и про Сталина. Сейчас получается, что меня хотят посадить на три с половиной года по причине того, что я пошутил матерный анекдот про православие и про патриарха Кирилла. Для меня это дикость и варварство, я не понимаю, как такое вообще возможно. Тем не менее, как мы видим, это вполне себе возможно – обвинение именно три с половиной года для меня и запрашивает, – заключил Руслан Соколовский.

Судебное разбирательство длилось в Екатеринбурге два месяца. За это время суд допросил десятки свидетелей, которые посмотрели ролики Руслана Соколовского. Люди высказывались как против, так и в защиту блогера. За Соколовского заступился и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Руслана Соколовского арестовали в начале сентября 2016 года и отправили в следственный изолятор. Через несколько дней, на волне общественного обсуждения, ему изменили меру пресечения на домашний арест, однако спустя полтора месяца снова отправили в СИЗО – под предлогом того, что он нарушил условия меры пресечения. С февраля блогер вновь находится под домашним арестом по ходатайству следствия.

Церковь поступок блогера оценила противоречиво: в епархиальном совете Екатеринбурга заявляли, что провокации, направленные на "разрушение мира и согласия, возбуждение неприязни и вражды по религиозному признаку", должны пресекаться в строгом соответствии с законодательством, а в РПЦ шутили, что Соколовского следовало бы "посадить на кол". При этом епископ Среднеуральский Евгений Кульберг говорил о том, что диалог с блогером возможен, и отмечал, что тюремное наказание "вряд ли принесет ему пользу".

Международные правозащитные организации признали Руслана Соколовского политическим заключенным. Блог Руслана Соколовского на Youtube Sokolovsky! cоздан в июле 2014 года, и на сегодняшний день он насчитывает более 300 тысяч подписчиков.