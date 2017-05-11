Информация о смерти Артура Панова оказалась недостоверной, а теперь он объявил голодовку. Заключенный в России, украинец Артур Панов требует выдать его Украине в течение двух недель. По версии следствия, он якобы готовил теракт в ростовском театре. Но правозащитники не спешат причислять Панова к «узникам совести». Кто же он – украинец Артур Панов, о котором вдруг заговорили, –выяснили журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».





Артур Панов – самый молодой из украинских узников Кремля. Ему всего девятнадцать. Когда его задержали, он был еще несовершеннолетним.

И вот – внезапная новость: украинец якобы умер в ростовском СИЗО. Всполошились и украинский МИД, и уполномоченный по правам человека. Выяснили: это – фейк.





Вскоре появилось и доказательство – фото Артура Панова в зале суда. А вскоре – и его письмо, где украинец комментирует слухи о своей смерти.

«Пока я буду жить, все попытки Мордора и его орков как-то меня дискредитировать будут напрасными. Потому что я чувствую поддержку – за мной народ, за мной Украина», – написал парень.





Если бы не этот фейк, об Артуре Панове еще не скоро бы вспомнили. Так кто же он? Как попал в руки кремлевских следователей? И главное – за что?

В чем обвиняют Панова?

Артур Панов родился и жил в Краснодоне Луганской области. Его родной город сейчас оккупирован.

«Я живу, чтобы писать стихи, когда-то меня не будет, а мои стихи будут существовать», – это фрагмент интервью парня, еще до его заключения.

В 15 лет подросток попал в неприятности: напугал работников банка псевдоминированием и требовал деньги. На него завели уголовное дело в Краснодоне, но в тюрьму Артура не посадили, потому что он был еще несовершеннолетним.

Теперь ему грозит другая тюрьма – российская.

«Он находится под стражей по одной из популярных статей – подготовка террористического акта на территории России», – говорит председатель секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко.

Он находится под стражей по одной из популярных статей – подготовка теракта

По версии российского следствия, Панов якобы собирался взорвать ростовский театр имени Горького: приехал в Россию, собрал взрывное устройство и нашел сообщника.

«Для выполнения задуманного он начал переписку в социальной сети с жителем Ростова Смышляевым, который по своим идеологическим и политическим взглядам был противником действующей власти в России», – отмечает пресс-секретарь Ростовского окружного военного суда России Алена Катькало.

Артур Панов признал: действительно, конструировал взрывное устройство из того, что мог свободно купить в Ростове. Зачем же?

«По его версии, для того, чтобы, возможно, провести террористический акт с целью мести российским властям за те события, которые происходят в «ЛНР» – сейчас это так называется... Что касается склонения к террористической деятельности Смышляева, здесь, конечно, он резко отрицает. Обвиняет правоохранительные органы России в фальсификации этого эпизода», – рассказал «Донбасс.Реалии» адвокат Сергей Московкин.

«Cам Панов утверждает, что это был взрывпакет, который при приведении его в действие не ранил бы людей и никого бы не покалечил. Это главный момент, в котором стоит разобраться: если это пиротехническое устройство, то статьи по терроризму здесь нет», – говорит российский журналист Владислав Рязанцев.

До сих пор не известно, как Панов попал в Россию. Сначала парень утверждал, что его задержали в пункте пропуска Изварино – описывал историю, как две капли воды похожую на кейс Надежды Савченко. Потом он говорил, что сам приехал в Ростов.





«Говорит, что поехал в Киев через Ростов-на-Дону, так как не хотел ехать через линию разграничения на Донбассе и получать специальное разрешение», – добавляет Рязанцев.

Некоторые СМИ сразу причислили Панова к «узникам совести». Кто-то исправно ведет страницу в фейсбуке в его защиту.

Но вот украинские правозащитники не спешат включать Артура Панова в списки политзаключенных.

«Нужны какие-то критерии, какие-то аргументы, почему лицо является заключенным по политическим мотивам. Здесь мы их не увидели. Но это не снимает с государства Украина обязательств в отношении этого лица», – отмечает координатор «медийной инициативы за права человека» Мария Томак.

В ростовском СИЗО у Панова начались проблемы со здоровьем. Он утверждает, что его там пытались отравить. Не помогли, когда он пожаловался на больной позвоночник. Даже не дали костыли, хотя он просил. Теперь Панов объявил сухую голодовку – с требованием выдать его Украине.





«Сегодня он выглядел не лучшим образом: был бледным, с кругами под глазами», – рассказывает журналист Владислав Рязанцев.

«Мы ожидаем в ближайшие дни более развернутой информации о реальном состоянии его здоровья, мы обратились к коллегам в Москве», – отмечает Богдан Крикливенко.

Можно ли вернуть Панова в Украину?

Есть нюанс: до задержания у Панова был психиатрический диагноз. Правозащитники считают, что это шанс вернуть его домой, поэтому советуют добиваться медицинской экспертизы.

«Если определенные диагнозы подтвердятся, его могут перевести в Украину по соответствующей конвенции для лечения. У нас есть прецеденты, когда лица, имеющие проблемы с психикой, использовались российскими спецслужбами для фабрикации дел», – говорит правозащитница Мария Томак.

Адвокат Панова говорит: экспертизу уже делали – в повторной не видит смысла.

«С согласия моего подзащитного я могу озвучить результат: он был признан полностью психически здоровым», – уверяет адвокат.

В наших интересах – чтобы он оказался в Украине

Правозащитники говорят: Панова не стоит ставить в один ряд с другими украинскими политзаключенными, но все же, очевидно, его дело – снаряд в информационной войне.

«В наших интересах – чтобы он оказался в Украине и не был ресурсом для этих пропагандистских кампаний», – отмечает Мария Томак.

Артур Панов, в свою очередь, обещает не есть и не пить до тех пор, пока его не вернут в Украину.