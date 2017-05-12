Крымские чиновники, соблюдая российское законодательство, отчитались о доходах за прошлый год. Сведения о материальном положении обнародовал и глава нынешнего правительства Крыма Сергей Аксенов. Но в этот раз внимание привлекли не его доходы, а графы, заполненные супругой крымского премьера. Елена Аксенова задекларировала почти 33 миллиона российских рублей (более 15 миллионов гривен​), и теперь ее можно назвать одной из самых богатых крымчанок.

Копий документов, которые чиновники подают по месту работы, в открытом доступе нет. Таким образом, о финансовом и имущественном положении крымских чиновников можно узнать только из сведений, которые они сами обнародуют. Нет полной информации, например, об их счетах в банках или кредитных обязательствах. Отсутствуют в этих сведениях и данные о бизнес-активах членов семей чиновников.

На содержании у жены?

Согласно сведениям, которые обнародовал Сергей Аксенов, его семейство располагает тремя квартирами, рядом жилых помещений, двумя земельными участками, домом и автомобилем марки BMW. Уже много лет собственником всего имущества значится Елена Аксенова – супруга крымского премьера. А сам он живет на одну зарплату – чуть более 200 тысяч рублей (свыше 90 тысяч гривен) в месяц.

К слову, в 2015 году Аксенов своим указом лишил себя 50% зарплаты и премиальных, чтобы сэкономить расходы бюджета. Тогда его зарплата составляла 117 тысяч рублей (около 51 тыс. гривен) в месяц. В прошлом году, видимо, ситуация изменилась, и теперь глава подконтрольного России правительства Крыма получает полную зарплату с премиями.

Елена Аксенова, в свою очередь, кроме многочисленного имущества декларирует также почти 33 миллиона рублей дохода за прошлый год.

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«Мне нужен какой-то бизнес»

Ранее доходы семьи Аксеновых были куда более скромными. В декларации Аксенова за 2011 год – как кандидата в народные депутаты Украины – значится, что их общий с супругой годовой доход составлял 1 миллион гривен. По курсу того периода, это около 3 миллионов российских рублей.

Аналогичные суммы дохода Елены Аксеновой фигурируют и в сведениях о доходах Аксенова за 2014 и 2015 годы. А вот прошлый год оказался для супруги главы крымского правительства куда более удачным – ее доход, по сравнению с предыдущими, увеличился в 10 раз.

План, который у меня внутри был всегда – это как я буду жить после выхода на пенсию

Мы попытались связаться с Еленой Аксеновой, чтобы спросить, каким образом ей удалось столько заработать и что именно принесло ей такой доход. Однако она через свою помощницу передала, что не сможет пообщаться с нами в ближайшее время из-за занятости, но в будущем рассмотрит такую возможность.



Ранее Елена Аксенова рассказывала крымским журналистам, что еще со школьной скамьи хотела создать бизнес, чтобы обеспечить себя в старости. «План, который у меня внутри был всегда, – это как я буду жить после выхода на пенсию. Я понимала, что государство не в состоянии меня обеспечить. Я не шучу, буквально со школьного возраста я понимала, что мне нужен какой-то бизнес, благодаря которому я смогу существовать нормально, достойно, уважая себя. Никогда не рассматривала ни наемную работу, ни госслужбу», – заявляла она в интервью «Евпатория ТВ».



«Главная линия – все повесить на жену»

До российской аннексии Крыма семья Аксеновых зарабатывала на сдаче в аренду собственного недвижимого имущества. Кроме того, Сергей Аксенов работал в ООО «Эскада», которой владела его теща Людмила Добрыня (сейчас она является членом Общественной палаты Крыма). Фирма занималась розничной торговлей и ресторанной деятельностью. В украинском реестре она до сих пор значится как действующая, а в российском такой крымской фирмы уже нет.

Сейчас Елена Аксенова позиционирует себя как общественный деятель – возглавляет общественную организацию «Русское единство», преобразованную из бывшей политической партии Сергея Аксенова. Также она владеет несколькими крымскими предприятиями, которые работают в сфере недвижимости, торговли и производства. С ней также связывают новую сеть ресторанов, которые недавно открыли в Симферополе и на южном берегу Крыма.





В 2014 году Елене Аксеновой выдали свидетельство частного предпринимателя с видами деятельности «аренда и управление нежилым имуществом». То есть она продолжает сдавать в аренду недвижимость, как и до событий «крымской весны».​ Но даже при таком наборе бизнес-активов возможность заработка в 33 миллиона рублей сомнительна, говорят общественники.

Это желание легализовать хоть что-то из награбленного

«То, что написано в декларации Аксенова, – это желание хоть что-то легализовать из того, что входит в систему взяток, награбленного и так далее. Елена Аксенова никогда ничем не занималась, кроме того, курировала создание памятника Екатерине в Симферополе. Больше она ничем не прославилась и никакой бизнес не создала. А у Сергея Аксенова главная линия – все повесить на жену: и собственность, и землю, и рубли. А она пусть теперь отчитывается, где взяла», – говорит глава российских коммунистов в Крыму Леонид Грач.

Бывший советник экс-заместителя Аксенова, крымский общественник Владимир Гарначук уверен, что декларацию премьера должны изучить антикоррупционные ведомства.

Декларация не полная, к ней очень много вопросов должно возникнуть

«Как это и положено в традиционной коррупционной схеме, жена является основным бенефициаром в бизнесе мужа. Это и различные объекты недвижимости, в частности торговый центр «Океан» в центре Симферополя, это частные охранные предприятия и так далее. И это только малая часть доходов, которые они обязаны были декларировать. Потому что свои доли в этих компаниях Елена Аксенова не указала. Декларация не полная, к ней очень много вопросов должно возникнуть, в том числе и по поводу коррупционной составляющей», – считает он.

Судя по задекларированному доходу, семью Аксеновых теперь можно назвать одной из самых богатых в Крыму. Они перещеголяли создателей известных крымских бизнес-корпораций, которые зарабатывали свои миллионные капиталы десятилетиями.