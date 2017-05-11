Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
В Киеве презентовали фильм-расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Журналисты из проекта «Слідство.Інфо» вместе с коллегами из международной сети OCCRP нашли свидетелей, которых еще не опрашивали правоохранители, и обратили внимание на детали, не озвученные официальным следствием.
«Возможно, причина в некомпетентности, возможно ‒ речь идет о чем-то гораздо худшем», ‒ к таким выводам относительно официального следствия приходят авторы фильма «Убийство Павла».
Они указывают на возможную причастность к делу бывшего сотрудника Службы безопасности Украины. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, он был уволен в 2014 году.
Расследователи не выходят на заказчиков убийства и не затрагивают тему возможных мотивов, а исследуют собранные доказательства и сопоставляют их с версией следствия. В результате они приходят к выводу, что некоторые детали правоохранители упустили.
Что удалось выяснить журналистам?
Авторы фильма – журналисты Анна Бабинец, Елена Логинова, Дмитрий Гнап и Влад Лавров – начали собирать информацию в первые часы после взрыва автомобиля. Журналисты поставили перед собой цель ‒ выяснить, что происходило накануне убийства и как воплощался план. Они обошли все заведения с камерами наблюдения вокруг места, где закладывалась взрывчатка под автомобиль Павла Шеремета, с просьбой предоставить видео. Большинство владельцев камер соглашались, некоторые отказывали.
«В некоторых случаях нам сообщали об этом владельцы магазинов, кафе, магазинов, гостиниц, приходили СБУшники, все изымали, а после них приходила Нацполиция и просила видео. Они говорили, что СБУшники все изъяли и, либо не вернули вообще венчестер, или вернули с полностью стертыми данными», ‒ отмечает один из авторов фильма Дмитрий Гнап.
«У владельцев видео работники СБУ изымали серверы и возвращали их полностью чистыми. Ни МВД, ни журналисты не получили к тем серверам доступа. Некоторые другие факты того, что определенные вещи моделировались в частях правоохранительных органов ‒ они у нас есть», ‒ замечает журналист Анна Бабинец.
Но и собранного материала оказалось достаточно, чтобы установить детали, на которые, по словам авторов фильма, правоохранители не обратили внимания. Некоторых свидетелей и участников событий той роковой ночи правоохранители даже не опрашивали, утверждают журналисты, которые нашли этих лиц и пообщались с ними.
Самая большая зацепка
Анализируя полученные видеозаписи, журналисты замечают, что в ночь накануне взрыва у дома Павла Шеремета дежурили два подозрительных автомобиля. Расследователи предполагают, что они могут быть связаны с теми людьми, которые закладывали взрывчатку, – из-за синхронности действий, зафиксированных на видео.
Проблема заключалась в идентификации автомобиля. Качество камер наблюдения не позволяло разглядеть номера. Поэтому журналисты обратились за помощью к международной группе расследователей Bellingcat, которая специализируется на работе с видео и фото. На то, чтобы установить номер машины, у них ушло несколько недель. Некачественное видео разбили на сотни кадров, с каждого убрали «шум», а затем наложили их один на один.
В конце концов, журналисты узнали имя и фамилию человека, который в ночь убийства дежурил в указанном месте. Он подтвердил, но причины своего пребывания там объяснить не смог.
Мы не вышли на заказчиков – это довольно сложно. Мы не можем допрашивать людей
«Мы нашли интересные вещи, которые не вошли в фильм. У него есть две взрослые дочери. Одна из них живет в Крыму, и бывшая жена тоже. Младшая дочь учится в Санкт-Петербурге, ездит по России с плакатами «русская весна». Может ли это что-то доказать ‒ нет. Это может помочь понять», ‒ рассказала Анна Бабинец после презентации фильма.
Из своих источников журналисты узнают, что в 2014 году этот человек являлся сотрудником Службы безопасности Украины.
«Мне кажется, что он с нами встречался, чтобы выяснить, какой информацией мы обладаем. О мотивации убийства мы можем говорить, если выйдем на заказчиков. Мы не вышли на заказчиков – это довольно сложно. Мы не можем допрашивать людей», ‒ отмечает Анна Бабинец.
В итоге
Это не все данные, которые удалось собрать авторам фильма. Они обещают вторую часть расследования. Авторы фильмы приходят к выводу, что следствие не обратило внимание на важные детали, не установило важных свидетелей и не приняло во внимание важные видеозаписи.
Как считает главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик, если первые лица называют расследование убийства Павла Шеремета «делом чести», то должны говорить о нем каждый день. Вместо этого, по ее мнению, на официальном уровне дело замалчивается.
Авторы фильма отмечают, что ждут официальной реакции правоохранителей, готовы давать показания и предоставлять собранную информацию.
Официальное следствие в своих версиях указывает на российский след в убийстве Павла Шеремета из-за его профессиональной деятельности, оппозиционной к властям России и Беларуси, как ранее отмечал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: