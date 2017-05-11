В Киеве презентовали фильм-расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Журналисты из проекта «Слідство.Інфо» вместе с коллегами из международной сети OCCRP​ нашли свидетелей, которых еще не опрашивали правоохранители, и обратили внимание на детали, не озвученные официальным следствием.

«Возможно, причина в некомпетентности, возможно ‒ речь идет о чем-то гораздо худшем», ‒ к таким выводам относительно официального следствия приходят авторы фильма «Убийство Павла».

Они указывают на возможную причастность к делу бывшего сотрудника Службы безопасности Украины. По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, он был уволен в 2014 году​.

Расследователи не выходят на заказчиков убийства и не затрагивают тему возможных мотивов, а исследуют собранные доказательства и сопоставляют их с версией следствия. В результате они приходят к выводу, что некоторые детали правоохранители упустили.

Что удалось выяснить журналистам?

Авторы фильма – журналисты Анна Бабинец, Елена Логинова, Дмитрий Гнап и Влад Лавров – начали собирать информацию в первые часы после взрыва автомобиля. Журналисты поставили перед собой цель ‒ выяснить, что происходило накануне убийства и как воплощался план. Они обошли все заведения с камерами наблюдения вокруг места, где закладывалась взрывчатка под автомобиль Павла Шеремета, с просьбой предоставить видео. Большинство владельцев камер соглашались, некоторые отказывали.

«В некоторых случаях нам сообщали об этом владельцы магазинов, кафе, магазинов, гостиниц, приходили СБУшники, все изымали, а после них приходила Нацполиция и просила видео. Они говорили, что СБУшники все изъяли и, либо не вернули вообще венчестер, или вернули с полностью стертыми данными», ‒ отмечает один из авторов фильма Дмитрий Гнап.

«У владельцев видео работники СБУ изымали серверы и возвращали их полностью чистыми. Ни МВД, ни журналисты не получили к тем серверам доступа. Некоторые другие факты того, что определенные вещи моделировались в частях правоохранительных органов ‒ они у нас есть», ‒ замечает журналист Анна Бабинец.

Но и собранного материала оказалось достаточно, чтобы установить детали, на которые, по словам авторов фильма, правоохранители не обратили внимания. Некоторых свидетелей и участников событий той роковой ночи правоохранители даже не опрашивали, утверждают журналисты, которые нашли этих лиц и пообщались с ними.

Самая большая зацепка

Анализируя полученные видеозаписи, журналисты замечают, что в ночь накануне взрыва у дома Павла Шеремета дежурили два подозрительных автомобиля. Расследователи предполагают, что они могут быть связаны с теми людьми, которые закладывали взрывчатку, – из-за синхронности действий, зафиксированных на видео.

Проблема заключалась в идентификации автомобиля. Качество камер наблюдения не позволяло разглядеть номера. Поэтому журналисты обратились за помощью к международной группе расследователей Bellingcat, которая специализируется на работе с видео и фото. На то, чтобы установить номер машины, у них ушло несколько недель. Некачественное видео разбили на сотни кадров, с каждого убрали «шум», а затем наложили их один на один.



В конце концов, журналисты узнали имя и фамилию человека, который в ночь убийства дежурил в указанном месте. Он подтвердил, но причины своего пребывания там объяснить не смог.

Мы не вышли на заказчиков – это довольно сложно. Мы не можем допрашивать людей

«Мы нашли интересные вещи, которые не вошли в фильм. У него есть две взрослые дочери. Одна из них живет в Крыму, и бывшая жена тоже. Младшая дочь учится в Санкт-Петербурге, ездит по России с плакатами «русская весна». Может ли это что-то доказать ‒ нет. Это может помочь понять», ‒ рассказала Анна Бабинец после презентации фильма.

Из своих источников журналисты узнают, что в 2014 году этот человек являлся сотрудником Службы безопасности Украины.

«Мне кажется, что он с нами встречался, чтобы выяснить, какой информацией мы обладаем. О мотивации убийства мы можем говорить, если выйдем на заказчиков. Мы не вышли на заказчиков – это довольно сложно. Мы не можем допрашивать людей», ‒ отмечает Анна Бабинец.

В итоге

Это не все данные, которые удалось собрать авторам фильма. Они обещают вторую часть расследования. Авторы фильмы приходят к выводу, что следствие не обратило внимание на важные детали, не установило важных свидетелей и не приняло во внимание важные видеозаписи.

Как считает главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик, если первые лица называют расследование убийства Павла Шеремета «делом чести», то должны говорить о нем каждый день. Вместо этого, по ее мнению, на официальном уровне дело замалчивается.

Авторы фильма отмечают, что ждут официальной реакции правоохранителей, готовы давать показания и предоставлять собранную информацию.

Официальное следствие в своих версиях указывает на российский след в убийстве Павла Шеремета из-за его профессиональной деятельности, оппозиционной к властям России и Беларуси, как ранее отмечал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.