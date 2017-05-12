Крымские газеты после длительных выходных, связанных с празднованием 9 мая, снова вышли в печать. Издания сообщают о том, почему в Армянске дошкольники могут остаться на улице, о введении курортного сбора с туристов, а также о самом большом киноконцертном зале на Южном берегу Крыма

«Крымская правда» в статье «Мест нет! Все свободны» сообщает о том, что с 16 мая более 200 детей дошкольного возраста из Армянска окажутся на улице.

В городе начинается реконструкция детского сада «Светлячок». Родителей о ней уведомили 5 мая и предложили срочно решить, где же будут их дети. Некоторые мамы на собрании плакали, потому что оставить малышей не с кем. Все родители, которые дали изданию комментарии, попросили не называть их имена. Мамы и одна бабушка боятся, что детей потом не пристроят в группы. Они рассказали, что до 1 сентября 2017 года дети оказались фактически на улице. О ремонте садика речь шла давно, но никто не ожидал, что его закроют полностью.

Начальник отдела образования горсовета Армянска Валентина Ужитчак сообщила «Крымской правде», что проблему решат. Она сказала, что самых нуждающихся родителей попросили написать заявления. Их детей могут устроить в детские сады на лето. Уже есть договоренности с заведующими. Точное количество таких мест Ужитчак не назвала, но сказала, что их больше двадцати. Только детей намного больше.

«Крымская газета» в материале «Сами установят» рассказывает о том, что правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, в том числе в аннексированном Крыму.

Законопроект предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор). Максимальный размер платы, который могут взимать в сутки с одного туриста, ‒ 100 рублей. Сумма пока не точная, так как участники эксперимента могут сами установить размер сбора. Льготники, а также граждане, живущие на территории проведения эксперимента, курортный сбор не платят. Полученные доходы направят на развитие курортной инфраструктуры. Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов.

Подконтрольные России власти Крыма, как отмечает газета, ежесуточную плату считают избыточной. По словам крымского министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, платеж должен быть единоразовый, без привязки ко дню пребывания. Его размер должно определить нынешнее правительство Крыма. По мнению Стрельбицкого, средства, вырученные от курортного сбора, целесообразно направить на благоустройство территории.

«Крымское время» в статье «Зажгли очаг культуры» информирует об открытии в Симеизе киноконцертного зала «Черноморец» ‒ самого большого на Южном берегу Крыма.

По информации газеты, здание получило новую жизнь благодаря тому, что решением Совмина Крыма оно было переведено в республиканскую собственность и поставлено на баланс Крымской филармонии. Как заверила ее директор Олеся Костенко, в Симеизе теперь круглый год будут проходить концерты, уже формируется афиша с учетом регулярных выездов всех творческих коллективов филармонии на новую площадку. Для этого в обновленном «Черноморце» есть все необходимое: отличная акустика, гримерные комнаты, комфортабельный зрительный зал. Кроме того, симеизцы смогут смотреть фильмы в современных форматах, включая 3D. Такую возможность дает новейшая киноустановка, приобретенная на средства гранта Фонда кино России. По условиям гранта, 50% лент для проката должны быть российского производства.