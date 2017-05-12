«Не надо нас вытаскивать любой ценой – победа от этого не приблизится. Использовать нас в качестве оружия против врага – да. Знайте, что мы – не слабое ваше место. Если нам суждено стать гвоздями в крышку гроба тирана, то я хотел бы быть таким гвоздем. Просто знайте, что эти гвозди не согнутся».



Из письма Олега Сенцова к украинцам, апрель 2017 года





10 мая прошло три года с тех пор, как сотрудники российских оккупационных силовых структур задержали украинского режиссера Олега Сенцова в Симферополе. Его обвинили в подготовке террористического акта. По информации российской спецслужбы, задержанные готовились «в составе террористической организации к осуществлению взрывов в ночь на 9 мая 2014 года самодельных взрывных устройств у мемориала «Вечного огня» и памятника Ленину в Симферополе, а также к поджогам офисов общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе 14 и 18 апреля 2014 года».



«10 мая меня задержали у подъезда моего дома. Меня бросили в микроавтобус, с мешком на голове привезли в бывшее здание СБУ на Ивана Франко. Начался очень жесткий допрос, меня спрашивали, кого я знаю из активистов, кто собирался взрывать памятники. Меня начали бить ногами, руками, палками, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали душить... Часа через четыре они устали и повезли меня на обыск. Только там я узнал, что это сотрудники ФСБ. Они там ожидали увидеть террористов и оружие, а нашли только моего ребенка – он присутствовал при обыске, о чем в протоколе не говорится. Найденные деньги – это деньги моей кинокомпании для съемок фильма «Носорог».



Олег Сенцов – крымский режиссер, осужденный в России по обвинению в терроризме, политзаключенный



Олега Сенцова более года держали в московском следственном изоляторе «Лефортово», объявив окончательное обвинение лишь в апреле 2015 года.



В течение всего следствия от стороны обвинения было очень мало сведений – только официальная информация пресс-службы ФСБ России и данные, которые прокуроры были вынуждены обнародовать на судебных заседаниях.

В то же время в течение всего судебного процесса фиксировали ряд нарушений, начиная от голословных заявлений о якобы принадлежности подсудимых к «Правому сектору», чему так и не нашли подтверждений, и заканчивая пытками с применением электрического тока.



А 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России в Ростове-на-Дону вынес приговор и приговорил украинского режиссера к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.



Сам же Олег свою вину не признает.



«Я не буду просить о снисхождении. Здесь всем все понятно. Суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Ничего личного, ваша честь. Понтий Пилат, когда посидел на Луне, когда его простили, он пошел по лунной дорожке с Га-Ноцри и сказал ему, что, знаешь, главный грех на земле – это трусость. Это написал великий писатель Михаил Булкаков, и я с ним согласен. Большая измена начинается с маленькой трусости. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть».



Олег Сенцов – крымский режиссер, осужденный в России по обвинению в терроризме, политзаключенный

​



В течение 1993-1998 годов Олег Сенцов учился в Киевском национальном экономическом университете. Посещал кинематографические курсы в Москве. В 2008 году основал компанию «Край Кинема». В 2008-м снял учебный короткометражный фильм «Хорошо ловится рыбка-бананка», в 2009-м – «Год Быка». В 2012 году дебютировал со своим первым полнометражным фильмом «Гамер» на международном фестивале в Роттердаме. «Гамер» – это фильм о ребятах-геймерах.





В том же 2012-м картина получила премию российской Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в российском Ханты-Мансийске. В 2013 году на кинофестивале в Одессе Олег Сенцов презентовал свой новый проект – «Носорог». Этот проект выиграл премию в 25 тысяч гривен. С тех пор как начался Евромайдан, Сенцов стал его активным участником. В частности, он присоединился к активистам «Автомайдана». А во время крымского кризиса он часто ездил в родной Симферополь, где пытался организовать митинги «За единую страну», а также поставлял продукты и все необходимое украинским военным, которые находились в Крыму.



О несокрушимости и силе духа Сенцова говорит и бывший политзаключенный – Геннадий Афанасьев.



«Олег – настоящий боец, символ мужества и стойкости. Он выдержал пытки, он в первых рядах на Майдане боролся за независимость нашей страны. В Киеве он выиграл маленькую битву, но потом он оказался на большой войне в Крыму. Нельзя забывать об этом человеке. Сенцов – истинный герой и патриот Украины, именно такие люди станут символами для новой Украины».



Геннадий Афанасьев – бывший политзаключенный

У Олега Сенцова двое несовершеннолетних детей: дочь Алина и сын Владислав, страдающий аутизмом. Мать Олега, ныне проживающая в родном селе оккупированного Крыма, рассказывает, что дети очень скучают по папе и не понимают, почему его так долго нет рядом.





«Влад не мог понять, где его любимый Олег, почему так произошло. Он думал, возможно, он его оскорбил, что он сейчас не живет, возможно, он что-то сказал не так. Он очень переживал. Алина – она быстрее поняла, в чем дело. Но тут же сказала: «Папа прав». Сколько бы ей ни было лет тогда, она сказала: «Папа прав». И все, и больше ей ничего не докажешь».



Людмила Сенцова – мать Олега Сенцова



Двоюродная сестра Олега, которая на момент задержания брата проживала в России – сразу стала на его защиту. Нашла адвокатов, начала распространять информацию о незаконном задержании.





«Только через неделю появилось официальное сообщение о том, в чем обвиняют Олега. Я в то время в Москве заключила договор с адвокатами, и они срочно выехали в Крым, чтобы найти Олега. С тех пор освобождение брата стало одной из основных задач моей жизни. С другой стороны, если бы оказался на месте Олега любой другой мой родственник или знакомый, сделала бы то же самое. Признаюсь, никакого геройства в своих действиях не вижу. Я жила в Москве, поэтому мне проще было начать действовать. Матери Олега далеко за семьдесят, она не умеет пользоваться интернетом. И, по сути, она ни морально, ни физически не готова что-то решать».



Наталья Каплан – двоюродная сестра Олега Сенцова



За Натальей начали следить, прослушивать телефонные звонки.



«Правда, на беседы в соответствующие органы меня не вызывали. Впрочем, я старалась не относиться слишком серьезно ко всему, что происходило вокруг. Иначе стала бы параноиком».



Наталья Каплан – сестра Олега Сенцова



Она верит, что брата вскоре освободят. Для этого, говорит Каплан, не обойтись без решительных шагов.



«Украинская власть должна, наверное, поднимать больше шума. Объединять вокруг себя другие страны, чтобы происходило более мощное давление на Россию. Дипломатические методы очень медленно работают. Сейчас эффект есть только от жесткого экономического давления. Возможно, это к чему-то и приведет. Но пока царь как сидел, так и сидит, а народ как молчал, так и молчит. Я думала, что санкции будут эффективными, но сейчас вижу: все это плохо работает. Олег и другие украинские политзаключенные сейчас – это всего лишь разменная карта политических деятелей – это факт».



Наталья Каплан – двоюродная сестра Олега Сенцова



Адвокаты Сенцова неоднократно заявляли, что дело было сфабриковано российскими спецслужбами, а обвинения и приговор – незаконны.



Приговор адвокаты направляли кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации, однако обжалование отклонено. В то же время Министерство юстиции Украины неоднократно направляло запрос в Россию о передаче Олега Сенцова Украине, ответ также был отрицательным.





«Учитывая положения части 1 статьи 6 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно которому российский гражданин, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин России (за исключением случаев, предусмотренных международным договором России или федеральным законом), отсутствие между Украиной и Россией международного договора, регулирующего вопрос двойного гражданства, а также в связи с тем, что Сенцов А. Г. является российским гражданином, передача Украине этого осужденного, согласно в Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, невозможна».



Из ответа Министерства юстиции России на запрос украинского ведомства



Адвокат Сенцова – Дмитрий Динзе уверяет, де-юре Олег не имеет российского гражданства.



«С юридической точки зрения у него нет никакого российского гражданства, потому что не проходил юридическую процедуру получения этого гражданства, не писал заявления и не получал паспорт», – утверждает адвокат.



По словам Динзе, в российском законе о «присоединении» Крыма указано, что лица, которые проживали на территории полуострова, но письменно не отказались от украинского гражданства, автоматически признавались «гражданами России».





«Только на этот пункт закона они опираются. При этом этот пункт противоречит Конвенции по правам человека и самому федеральному закону о гражданстве России. На основании этого пункта можно говорить, что якобы есть гражданство, но без прохождения юридических процедур это гражданство недействительно».



Дмитрий Динзе – адвокат Олега Сенцова



По словам освобожденного в прошлом году политзаключенного Геннадия Афанасьева, пока на государственном уровне процесс возвращения Сенцова продолжается.



«Когда освободили Надежду Савченко, власти сразу планировали организовать наш обмен. Но общество было возмущено тем, что Савченко отпустили, поэтому нужно подождать полтора-два месяца, чтобы россияне немного успокоились. Только тогда отпустили нас. После этого в России люди снова были недовольны, что отпустили «террористов». Сейчас общество в России немного успокоилось и переговоры пошли в этом направлении».



Геннадий Афанасьев – бывший политзаключенный



В Министерстве юстиции Украины говорят: будут добиваться освобождения Олега Сенцова и Александра Кольченко, которого осудили на 10 лет в России вместе с Сенцовым, из России через международные организации и суды.





«Мы будем добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека».



Сергей Петухов – заместитель министра юстиции по евроинтеграции



Многие известные украинские, российские и иностранные деятели кино и театра выступают за освобождение Олега Сенцова и считают задержание незаконным. 10 июня 2014 года письмо российскому президенту Владимиру Путину и другим высокопоставленным чиновникам России написали члены совета Европейской киноакадемии. В письме выдвигали требования – обеспечить безопасность Олега Сенцова, обнародовать его местонахождение, предъявить Олегу конкретные обвинения – или освободить после того, как выяснится его невиновность, инициировать полное и беспристрастное расследование в отношении сотрудников ФСБ, причастных к произволу в отношении Олега Сенцова, и привлечь виновных к ответственности.





Под обращением подписались европейские режиссеры, продюсеры, актеры, в частности Педро Альмодовар, Аки Каурисмяки, Даниэль Ольбрыхский, Фолькер Шлендорф, Бертран Тавернье, Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси и др.



29 июня 2014 года на церемонии закрытия Московского международного кинофестиваля с обращением к Владимиру Путину об освобождении Олега Сенцова обратился председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.



Однако президент России Владимир Путин на многочисленные просьбы освободить Сенцова ссылается на доказанную вину в суде и считает украинского режиссера виновным в «подготовке теракта».



«Скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер – это доказано в суде – готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только потому, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я ничего не имею против».



Владимир Путин – президент России

​

17 января 2016 года Чешский кинематографический и телевизионный союз FITNESS наградил Олега Сенцова специальной премией жюри.



26 апреля 2017 года в Нью-Йорке (США) Олегу Сенцову заочно вручили премию американского ПЕН-клуба имени Барбары Голдсмит «Свобода писать».





«Он был вынужден пожертвовать многообещающей карьерой в кинематографе за свое решение высказаться».



Сьюзан Носсел – исполнительный директор американского ПЕН-центра (PEN America)



В американском ПЕН-центре добавляют: судьба Сенцова – «это очень яркая иллюстрация нетерпимости правительства Путина к инакомыслию».



Награду за Олега получила его сестра – Наталья. Во время церемонии вручения было зачитано письмо Олега Сенцова, которое двоюродная сестра украинского режиссера предварительно обнародовала в Facebook.



«Тюрьма – это мясорубка человеческих судеб, попав в которую, перестаешь верить в справедливость, но не перестаешь за нее бороться. Здесь все по-другому, здесь пытаешься жить и выживать, хотя чувствуешь, что твоя настоящая жизнь осталось где-то там, за забором. И что реальный ты остался тоже на свободе, а посадили другого. Что это временно, что скоро все решится и изменится. Но ничего не меняется и не решается. Оказавшись в тюрьме, приучаешься жить надеждой, даже если ее нет. (...) Когда я в последний раз заезжал на Майдан, где уже начали гибнуть люди, моя мама сказала: «Зачем ты туда едешь? Ведь у тебя двое детей!». Я ответил, что именно поэтому я туда и еду – я не хочу, чтобы они жили в стране рабов. Мы тогда победили, но оказалось, что еще не до конца. И борьба продолжается, но уже без меня. А я сижу в тюрьме и, как любому заключенному, мне очень трудно отвечать на простой детский вопрос: «Папа, когда ты вернешься?»



Фрагменты из письма Олега Сенцова, апрель 2017 года



Мы верим, что в этом году – это последняя годовщина со дня заключения Олега Сенцова и уже совсем скоро он будет рядом с родными. А также пополнит багаж украинского кинематографа многочисленными работами.





История Олега Сенцова – не единственная. Сейчас в Российской Федерации и в оккупированном Россией Крыму по данным «Евромайдан SOS» незаконно удерживают 44 политзаключенных, части из них уже объявлен приговор о лишении свободы на длительный срок.



Виктория Рощина, волонтер кампании LetMyPeopleGo

Взгляды, изложенные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции