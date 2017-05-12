Подвесить на кредитный крючок

Курсы английского в кредит, медицинские услуги в кредит, чемодан косметики в кредит, похудеть к лету в кредит и т.п. – тысячи россиян оказались на "кредитной игле", получив услуги весьма сомнительного качества. Перестав ими пользоваться, они попали в финансовое рабство к банкам, расстаться с которыми иногда удается по суду, а чаще не удается вовсе. В основе большинства таких кредитных историй, считают эксперты, лежит мошенническая схема и изначальное желание не оказать качественную услугу, а выманить из клиента деньги сразу и вперед.

Подсесть на "кредитную иглу" довольно просто, и число "подсевших" в последнее время растет стремительными темпами. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом квартале 2017 года российские банки выдали 3,23 млн потребительских кредитов, что на 27,4% больше, чем за такой же период прошлого года. Количество выданных новых "кредиток" тоже увеличилось на 15,4%, а средний размер лимита по кредиту впервые вырос за последние семь месяцев (раньше он постоянно снижался) и составляет сейчас 51,5 тыс рублей. Самый большой рост заемщиков в этом году оказался среди молодежи до 25 лет.

"Уникальная методика" под 26%

"Поздравляем! Поскольку вы часто совершаете покупки в интернете, вы выиграли 16 тысяч рублей на обучение английскому языку в подарок по нашей уникальной методике", – бодро щебетал в трубке уверенный женский голосок. Анна только ушла со старой работы, а на новую еще не устроилась и как раз хотела подтянуть свой "инглиш". Все попытки по телефону выяснить в чем же "уникальность" метода, закончились полным провалом. Милая девушка обещала все рассказать в офисе при личной встрече. На следующий день был новый звонок: "Ну что же вы не приходите, мы вас так ждем!" На третий еще один: "Вы будете заниматься с "носителями" языка в удобное для вас время, у нас офис прямо у метро, ну просто подойдите-посмотрите". После пятого звонка Анна решила все-таки приехать и посмотреть.

Снова была милая щебечущая девушка, которая сыпала словами "уникальная", "эксклюзивная", "популярная во всем мире"

Офис школы английского языка Wall Street English действительно оказался рядом с метро "Смоленская". Анне тут же предложили чай-кофе. Снова была милая щебечущая девушка, которая сыпала словами "уникальная", "эксклюзивная", "популярная во всем мире", но добиться конкретики от нее никак не получалось. Удалось лишь выяснить, что у нее будет доступ к мультимедийной обучающей системе, встречи с "носителями" (encounter, с придыханием говорила женщина, "от которых все ученики без ума"), она сможет посещать интереснейшие social club и смотреть кино в оригинале по выходным под присмотром tutor. И все это в удобное для нее время. Параллельно сотрудница школы что-то бойко писала на листочке, поясняя попутно, что это и будет ее, Анны, личный план занятий и совершенствования языка.

С ценой за обучение тоже ясности не было, к тому же Анна сразу сказала, что пока без работы и курсы ее интересуют лишь в теории. "Ой, не переживайте, у нас дружественный банк-партнер, этот вопрос решим, будут отличные условия", – не сдавалась сотрудница WSE, попросив паспорт, чтобы посмотреть на реакцию банка.

Через 20 минут у Анны на руках был уже одобренный и подписанный кредитный договор с "Кредит Европа Банком" на 15 месяцев под 26,256% на общую сумму 113453 рубля 13 копеек (вместе с процентами). Сам договор со школой унесли "на подпись к директору", и вновь она его увидела лишь после того, как решила договор с WSE расторгнуть и пригрозила обращением в правоохранительные органы и суд. Но в тот свой первый визит она ушла из школы с потребительским кредитом и таким вот "планом обучения" (на фото).​

"Тестирование" длилось несколько минут, после чего Анне выдали личный пароль от мультимедийной программы, в которой она могла заниматься. Первое время она каждый день ездила в офис, чтобы быть "в системе". В зале стояли старенькие компьютеры, которые вечно "висли", сама мультимедийная программа оказалась 20-летней давности – в интернете можно найти гораздо лучше и к тому же бесплатно.

На "интереснейшем social club" было уже человек 20, большая половина сидели с осоловевшим видом и вообще ничего не понимали

Первая встреча с "носителем" случилась почти через две недели, потому что сначала надо было пройти занятия в "системе". И сильно разочаровала Анну. В группе было несколько человек, двое из которых вообще до этого английский не учили и каким образом они все оказались на одном уровне, так и осталось загадкой, сама encounter длилась меньше часа. На "интереснейшем social club" было уже человек 20, большая половина из которых сидели с осоловевшим видом и вообще ничего не понимали. Анна спросила у соседа, речь которого изобиловала примитивнейшими ошибками, сколько он тут уже занимается. И он ответил, что год. Это напрягло уже сильнее. Посещение субботнего кино оказалось совместным просмотром "Гарри Поттера" с титрами – с тем же успехом она могла это сделать дома.

Павел Андреев понял все про курсы Wall Street English, посетив первое занятие.

– Я сходил на один урок и после этого понял, что заниматься придется в основном самому, дистанционно. К тому же я нашел очень много негативных отзывов об их школе, после чего захотел расторгнуть договор, – рассказывает Павел. – Мне даже никакого логина и пароля не дали для доступа к их системам и я ни разу к ним не подключался. Но в итоге все равно был вынужден выплатить банку больше 150 тысяч рублей. Я судился со школой, но проиграл, потому что юристы WSE после каждого суда с учениками и суда с Роспотребнадзором, который тоже подавал на школу в суд, усовершенствовали договор и теперь никому у них выиграть не удается.

Олеся Бежинар тоже оказалась должна кучу денег банку, даже не начав учиться.

Заниматься в школе, которая таким подлым образом подсаживает учеников на кредиты, нет никакого желания

– Я хотела изучать английский, оставила у них на сайте заявку, далее они мне звонили, говорили, что готовы подарить три месяца обучения, – говорит Олеся. – Я поехала узнать, что и как. И в итоге подписала с Wall Street English, как оказалось, нерасторгаемый договор, где они прописали не три месяца в подарок, а 12, а за один месяц взяли с меня всю сумму годового обучения. Рассрочка, про которую говорили, оказалась кредитом. Банк перевел все деньги в тот же день на счет Wall Street English. Я посетила один "бесплатный" пробный урок, они мне так сказали, но его засчитали как урок полноценный. И еще сказали, что активировали мне какие-то "ключи". Меня уверяли, что если их "уникальная методика" мне не подойдет, я в любой момент могу расторгнуть договор и никаких штрафных санкций не будет. Все оказалось наоборот – в итоге я теперь должна банку кучу денег, а заниматься в школе, которая таким подлым образом подсаживает учеников на кредиты, у меня нет никакого желания.

Подписи нет, а кредит уже есть

Григорий Кулешов говорит, что его жена не оказалась на "кредитном крючке" лишь по чистой случайности – ей уже дали договор на подпись, когда он ей позвонил и спросил, где она и что делает. Супруга даже свой паспорт не доставала – когда-то давно она занималась в этой школе и они просто взяли ее данные.

Я на всякий случай позвонил в банк и оказалось, что кредит уже выдали, а деньги "ушли" на счет школы

– Я сказал, чтобы она ничего не подписывала, а принесла эти бумаги домой, – рассказывает Кулешов. – Полистав документы, я на всякий случай позвонил в банк и оказалось, что кредит ей уже выдали, а деньги "ушли" на счет школы! На расторжение этого кредита ушло несколько дней и куча нервов, мы написали заявление в полицию о мошенничестве, но толку ноль, никакого расследования нет. Школа сама уладила все с банком, заявив, что "произошла ошибка".

Тех, кого не устроило качество преподавания в WSE, оказались сотни человек. "Не попасть" на деньги удалось лишь тем, кто сумел расторгнуть договор в трехдневный срок, остальные, кто, как Анна, пытался какое-то время учиться, чтобы попасть на долгожданную встречу с "носителем", получили стандартный ответ из школы. "В соответствии с п.6.4 договора "Исполнитель" удерживает стоимость оказанных услуг по договору в сумме 94015 рублей, – говорится в официальном ответе Wall Street English. – И возвращает в банк-партнер 1985 рублей".

Школа сменила вывеску – была Wall Street Institute стала Wall Street English

Так же оказалось, что у этой школы уже была дурная слава, а департамент образования Москвы, проводивший по многочисленным жалобам учеников проверку, даже запретил ей набирать новых. Проверка показала, что в школе были педагоги, чье образование не соответствует предъявляемым квалификационным требованиям. Через месяц, впрочем, запрет на набор учеников был снят, а сама школа вскоре сменила вывеску – была Wall Street Institute стала Wall Street English. Само юрлицо осталось прежним – АНО ДО "Премиум", зарегистрировано оно в кипрском офшоре. У "Кредит Европа Банка" оказались не просто тесные связи с курсами – когда-то именно этот банк и организовал компанию по преподаванию английского языка Wall Street Institute, позже переименованную в WSE.

Ученики WSE подали новую подробную коллективную жалобу в департамент образования Москвы, который выдал школе бессрочную лицензию, на некачественные услуги с просьбой провести внеплановую проверку. Но вместо проверки департамент переправил эту жалобу в саму школу – по логике чиновников от образования, видимо, WSE должна сама себя высечь как унтер-офицерская вдова. Ученики подали уже жалобу на сам департамент в Рособрнадзор, но ответа пока не получили.

Если бы им рассказали правду о методике, никто бы из них такие договоры бы не заключил

– При заключении договоров учеников ввели в заблуждение – и закон об образовании, и закон о защите прав потребителей обязывает исполнителя знакомить их с учебным планом и расписанием занятий, однако это не было сделано, – говорит адвокат Елена Таркова. – Уровень организации учебного процесса, по мнению учеников, не соответствует стандартам качества, к тому же он оказался для них не эффективным. И если бы им рассказали правду о методике, никто бы из них такие договоры бы не заключил.

Но деньги вперед

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов говорит, что большинство жалоб, которые к ним поступают, связаны с тем, что навязываемые услуги изначально построены на мошенническом замысле.

– Людям звонят и заманивают их под предлогом промо-акции или скидки, не для того, чтобы оказать им полезную услугу, а чтобы "втюхать" что-нибудь, что по себестоимости ничего не стоит организаторам, поскольку само качество услуги бросовое, но при этом получить деньги вперед. Как правило, про кредиты никому не говорят, обещая рассрочку, часто наливают клиентам что-то попить. Обязательно просят принести паспорт, потому что у них якобы "пропускной режим", – объясняет Климов. – В итоге подписывается два типа договоров – на оказание самой услуги и потребительский договор с банком. А дальше, когда человек понимает, что эта услуга ему вовсе не нужна или что она некачественная – но как в истории с курсами это становится ясно не сразу, а через несколько занятий, – нужно уже расторгать оба договора. Большинство пострадавших, которые к нам обращаются, этого не понимают, им кажется, что, бросив чемоданчик с косметикой, которую они купили в кредит за бешеные деньги, на стол продавцам, они тем самым прекратили свои обязательства. На самом же деле им все равно приходится рассчитываться с банком. В этом-то и подлость ситуации: даже если вы судитесь с курсами, продавцами косметики, медицинских услуг, окон "по бесплатной мэрской программе" и т.п. и пытаетесь вернуть свои деньги, расторгнуть договор с банком вы можете лишь отдав ему деньги, в соответствии с действующим законодательством.

Вы можете вернуть деньги за вычетом суммы, которая уже фактически потрачена. И тут уж "продавцы услуг" накручивают как могут

По словам Климова, мошеннические конструкции состоят в том, что расторгнув договор, вы сможете вернуть деньги за вычетом суммы, которая уже фактически была потрачена. И тут уж "продавцы услуг" накручивают как могут: якобы выпускают какие-то эксклюзивные "методические материалы", закупают учебники по безумным ценам и т.п. Делается это с единственной целью – если потребитель захочет расторгнуть такой договор, ему почти ничего не придется возвращать. В случае с Анной "личный пароль" от мультимедийной программы и пара занятий с "носителем" обошлись ей 90 с лишним тысяч рублей, а другим ученикам еще дороже.

– Больше всего жалоб на продавцов косметики и медицинских приборов, курсы в кредит относительно новое явление, – поясняет Климов. – С той же косметикой или салонами красоты покупатель оказывается в еще более неприятной ситуации, поскольку они взяли так называемую невозвратную вещь, к которым относятся товары индивидуального пользования, личной гигиены и т. п. И закон, как правило, на стороне тех, кто этот "волшебный чемоданчик" с кремами вам продал. Всякие финансовые мошенничества активизируются в период экономической нестабильности, эта та самая почва, которую "добрые люди" очень активно эксплуатируют. Хотя деятельность разных мошенников постоянно трансформируется, весной, например, на разные процедуры активнее заманивают женщин, поскольку им хочется лучше выглядеть.

По данным ОНФ "За права заемщиков", среди банков, предоставлявших кредитные средства по договорам купли-продажи косметики, оказались ООО "Сетелем Банк", ЗАО "Кредит Европа Банк", ПАО КБ "Восточный экспресс банк", ЗАО "Банк Русский Стандарт", КБ "Ренессанс Кредит", ОАО "ОТП-Банк", ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (все данные взяты из судебных решений). Потребители выиграли в судах у ООО "Лайф Косметикс НН" (находится в стадии ликвидации), ООО "Космополис-Саратов", ООО "Изумруд", ООО "Элита Триумф", ООО "Афродита Поволжья", ООО "Гранд Эстетик", ООО "Богиня Красоты". Среди продаваемых в кредит брендов были Mon Platin, DeSheli, "Академия красоты" (под этим брендом реализуется косметика "Мон платин"), Soleimer. Потребители судились по всей стране: от Мурманска до Красноярска, Нижневартовска и Сочи, а Марк и Роман Аллаевы, организаторы нескольких компаний, продававших косметику, по данным МВД, скрываются теперь в США.

"Можно спасти, но действовать надо быстро"

Москвичке Наталье Херсонской упорно названивали на мобильный телефон из нового медицинского центра и приглашали на бесплатную диагностику сердечно-сосудистой системы, позвоночника и венозной недостаточности, а так же консультацию флеболога.

– Поскольку центр новый, то они делают такую акцию для привлечения клиентов, объяснили мне, и пройти ее может только гражданин России с ОМС, поэтому эти документы должны быть с собой, – рассказывает Наталья. – Я пришла по указанному адресу, у меня тут же сняли копию с паспорта. Потом вышла женщина в белом халате и уже в кабинете сообщила о новейшей компьютерной диагностике всего организма, которую мне проведут за 10 минут. Для этого оголенные ступни ног и ладони рук разместили на металлических пластинах, а на указательный палец надели прищепку. Пока "снимались показания", женщина в белом халате рассказывала, как важно следить за здоровьем и о чудесных результатах их центра. Диагностика показала, что у меня скрытый варикоз 2-3 степени и позвоночник в ужасном состоянии. Тут же пришел "флеболог", который пощупал ноги и сказал, что ещё все можно спасти, но надо действовать быстро.

Наталье показали "чудо-набор" из матраса, подушки и ботфорта на ногу и заверили, что уже через три месяца комплексного воздействия этих изделий и специалистов их центра она будет здоровее всех. Поскольку у женщины ничего не болело, она сказала, что ей ничего не надо. Тогда ей предложили выпить "вкусный кофе" и надели на ногу ботфорт.

После 15 минут сидения в ботфорте ей снова сделали компьютерную диагностику – на этот раз проблемы с ногами были уже не столь устрашающими. "На здоровье нельзя экономить, – уверяли ее. – И если именно сегодня вы согласитесь купить комплект, то будет специальная цена, всего 130 тысяч рублей".

Выйдя из такси, я поняла, что в руках у меня куча ненужного хлама и кредит на два года

– Меня повели показать центр, что у них три этажа и все это их. Меня плавно привели в финансовый отдел. Продолжая говорить, что у меня нет возможности на покупку столь дорогостоящего товара, "доктор" и три девушки из финансового отдела уверили, что кредит они оформляют прямо на месте и платить надо будет всего по 8700 в месяц в течении двух лет, – продолжает Наталья. – Кроме того, три месяца мне будут оказывать услуги по красоте и восстановлению здоровья. Я хотела встать и уйти, но они попросили проверить, дадут ли мне кредит в банке и тогда я приму решение. И что на здоровье экономить не надо. Я дала паспорт и через пять минут мне распечатали кредитный договор с банком и дали его на ознакомление. Я увидела сумму и сказала, что не смогу платить. Сказала, что мне надо идти. Но "врач" от меня не отходила ни на шаг. К нам подошла "главный менеджер" с улыбочкой и комплиментами. Спросила в чем проблемы и снова предложила кофе. Я отказалась, мне принесли стакан воды, который я выпила.

После этого все вернулись в финансовый отдел. И Наталья услышала фразу – "тогда по второй схеме". Ей распечатали новый кредитный договор на 83900 рублей. В центре к тому времени она провела уже четыре часа.

– Я вообще уже не понимала, что делаю, потому что в итоге подписала договор купли-продажи с ООО "Эликсир", а так же кредитный договор с КБ "Ренессанс Кредит" под 27,3% годовых. Сразу после подписания мне вручили все эти изделия, сказали, что с моей больной спиной тяжести носить не надо и вызвали такси. Уже выйдя из такси, я поняла, что в руках у меня куча ненужного хлама и кредит на два года, – говорит Херсонская.

"Бесплатная диагностика" обошлась в 35 тысяч рублей – за услуги юристов плюс выплата процентов банку

На следующий день Наталья вернулась в медцентр, чтобы аннулировать договор, но с ней там общаться отказались. Женщина обратилась в юридическую фирму, чтобы ей составили необходимые претензии. Дальше все общение было с юридическим отделом ООО "Эликсир", возле кабинета которого стояли такие же пострадавшие как она сама.

В итоге "те, кому еще можно помочь, если действовать быстро" объединили усилия и составили коллективные жалобы во все инстанции – от ГУВД Москвы до мэра Собянина. Только после этого на них вообще обратили внимание. Каждому в итоге позвонили из "Эликсира" отдельно и сказали, что согласны расторгнуть договор, но чтобы проценты банку "счастливые обладатели договоров" оплатили сами, иначе кредит вообще не расторгнуть. А деньги, так и быть, они банку вернут. "Бесплатная диагностика" обошлась Наталье в 35 тысяч рублей, которые она заплатила юристам плюс выплата процентов банку.