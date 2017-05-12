После химической атаки в Сирии прокремлевские СМИ продолжили распространять дезинформацию по этому поводу, говорится в свежем обзоре от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей. Кроме того, как сообщали прокремлевские СМИ, Соединенные Штаты, Польша, Франция и Германия «поддерживают геноцид в Украине». А Франция и Германия «помогают» Украине в реализации секретного ядерного проекта с целью создания собственного ядерного оружия.



Несмотря на заявления Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) относительно неоспоримых результатов лабораторных исследований, доказывающих использование зарина в районе Хан Шейхун на юге Идлиб в Сирии, прокремлевские СМИ придерживались стратегии, которую применяли еще на позапрошлой неделе – вносили путаницу, распространяя дезинформацию по этому поводу, пишут в свежем обзоре дезинформации за неделю.

Это напоминает аналогичную ситуацию, связанную с катастрофой MH17, когда Россия также утверждала, что предоставила доказательства, которые были «проигнорированы» – следователи заявили, что они не получали таких материалов

Журналисты рабочей группы также обращают внимание на заявление в официальной газете российского парламента о том, что Россия давно передала ООН образцы и другие материалы в связи с предполагаемым использованием химических веществ в качестве оружия в Алеппо, но эти данные якобы были проигнорированы. ОЗХО опубликовала заявление по этому поводу, разъяснив, что не получали таких доказательств от российской власти, хотя они приветствовали бы такой вклад в их работу по определению фактов.



«Это напоминает аналогичную ситуацию, связанную с катастрофой MH17, когда Россия также утверждала, что предоставила доказательства, которые были «проигнорированы» – следователи заявили, что они не получали таких материалов», – говорится в обзоре.



Несмотря на очевидное использование химического оружия, прокремлевские СМИ придерживались своей позиции в том, что сирийские силы не могут быть исполнителями, поскольку в их распоряжении химического оружия нет. Однако ОЗХО сообщала в августе 2016 года, что она смогла подтвердить применение химического оружия сирийским режимом после того, как сирийские власти обязались прекратить его использование, и должны были б отдать все такие материалы для уничтожения.

На российском государственном телеканале утверждалось, что Россия не участвует в военном конфликте на Донбассе – несмотря на очевидный факт российского присутствия там

«В классическом приеме отвлечения внимания и переплетения конфликта в Сирии с ситуацией в Украине прокремлевские источники также обвинили Украину в существовании химического оружия в Сирии, без предоставления каких-либо доказательств. Между тем, что касается украинской темы, на российском государственном телеканале утверждалось, что Россия не участвует в военном конфликте на Донбассе – несмотря на очевидный факт российского присутствия там», – говорится в материале.



Корень всего зла



По мнению экспертов рабочей группы по борьбе с лживыми новостями, прокремлевская дезинформация имеет тенденцию делить мир на две категории: «злой Запад» и «хорошая Россия», и эта неделя не стала исключением. США были обвинены в развязывании войны в Украине, войне с «Исламским государством» и конфликте с Северной Кореей с целью «захватить» Россию и Китай.



США, Польша, Франция и Германия были обвинены в поддержке геноцида в Украине – доказательства этого не приведены, только некоторые источники дезинформации заявили, что президент США Трамп утверждал такое. Подобную дезинформацию распространяли в отношении бывшего президента Обамы во время его пребывания на президентском посту, говорится в обзоре. Журналисты Радiо Свобода ранее писали о таком примере дезинформации.



«Франция и Германия также были обвинены на российском государственном телеканале в помощи Украине в реализации секретного ядерного проекта с целью создания собственного ядерного оружия», – говорится в материале.



В рамках попыток дискредитации недавнее постановление по России в Европейском суде по правам человека было охарактеризовано Министерством юстиции России как абсолютно «необоснованное» (сообщение ТАСС). Фальсификация выборов была описана как «общепринятая практика» в странах ЕС. А интервью с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом было искажено и представлено так, будто он заявлял, что НАТО готовит войну с Россией. На самом деле он сказал прямо противоположное: НАТО не хочет конфронтации с Россией.

Еженедельно аналитическая рабочая группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевскую дезинформацию и ведет аккаунты, посвященные дезинформации, в Твиттере (@EUvsDisinfo) и Фейсбуке (EUvsDisinformation). Аналитическая рабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».

Скачать таблицу с примерами дезинформации можно здесь.