Суд в Баку 12 мая принял решение окончательно заблокировать в стране сайт азербайджанской службы Радио Свобода, сообщает корреспондент из здания суда.
Азербайджанское правительство вынесло постановление о блокировке сервиса в конце марта 2017 года. Прокуратура постановила, что сайт Радио Свобода и еще несколько ресурсов "представляют угрозу национальной безопасности".
Президент медиакорпорации РСЕ/РС Томас Кент ранее назвал действия властей Азербаджана попыткой "открыто ввести цензуру" и запугать независимую прессу в Азербайджане
Радиостанция с этим решением не согласилась и подала в суд, который встал на сторону чиновников. Суд 12 мая удовлетворил запрос Минсвязи Азербайджана о блокировке 5 сайтов на территории страны, но одновременно отказал в ходатайстве блокировать в дальнейшем эти сайты, если они будут работать под другими именами.
Блокировка имеет постоянный характер и может быть снята только по решению Минсвязи.
Президент медиакорпорации РСЕ/РС Томас Кент ранее назвал действия властей Азербайджана попыткой "открыто ввести цензуру" и запугать независимую прессу в Азербайджане. Это, по словам Кента, является посягательством на основные права человека и нарушением международных конвенций.
Один из сооснователей газеты "Азадлыг" (ее сайт в Азербайджане тоже официально заблокирован) в интервью Голосу Америки обвинил в блокировке медиаресурсов жену президента Мехрибан Алиеву, которая сейчас занимает пост вице-президента страны.
Власти Азербайджана начали принимать меры против сайта азербайджанской Радио Свобода после публикации материалов расследования незаконных финансовых операций, связанных с семьей президента Азербайджана Ильхама Алиева и его ближним кругом.
Именно с Радио Свобода сотрудничала журналистка Хадиджа Исмаил, получившая тюремный срок после публикации материалов расследований оффшоров, связанных с семьей Алиева.
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Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" оценивает Азербайджан по уровню свободы слова как "несвободную" страну, занимающую 162-е место в мире из 180.
По данным авторов доклада, президент Азербайджана Ильхам Алиев с 2014 года ведет "беспощадную" войну против своих оппонентов. "Независимых журналистов и блогеров оскорбляют, избивают, шантажируют или пытаются подкупить, а если это не приносит результата - сажают в тюрьмы. Независимые медиа, такие как "Зеркало" или азербайджанская служба "Радио Свобода", душат экономическими методами или просто закрывают. А журналистов, таких как Эмин Милли или Ганимат Захид вынуждают уезжать из страны, - сказано в исследовании "Репортеров без границ".
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