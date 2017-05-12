Рижский бальзам для Ротенберга

Российский бизнесмен и один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг обходит режим санкций не только через своего эмиссара в Чехии, бывшего председателя правления СМП Банка Дмитрия Калантырского. О Калантырском и его роли в бизнесе Ротенберга в начале апреля писалоиздание "Муниципальный сканер". На сайте "Сканера" опубликовали новое расследование, посвященное еще одному посланнику олигарха в Европе – бывшему заместителю Калантырского Денису Поспелову. Поспелов оставил свой пост в СМП Банке через два дня после того, как Ротенберг попал под санкции ЕС. Через фирмы, зарегистрированные преимущественно в Латвии, он помогает Ротенбергу получать доступ к западным финансовым институтам и инвестициям.

О Калантырском и его роли в бизнесе Ротенберга в начале апреля писало издание "Муниципальный сканер". Новое расследование "Сканера». Схема, которой пользуется Аркадий Ротенберг для обхода санкций, универсальна – она основана прежде всего на личном доверии между бизнесменом и его подчиненными, много лет работавшими в СМП Банке, одном из главных активов ближайшего друга российского президента. Правда, задачи найденных расследователями "Муниципального сканера" "эмиссаров" олигарха разнятся: если Дмитрий Калантырский был в первую очередь призван вывести из-под возможного удара зарубежную недвижимость Ротенберга, то Денис Поспелов занялся обеспечением доступа бизнесмена к западным финансовым институтам, которые отказались работать с его фирмами после введения санкционного режима. В деле Поспелова обнаружились и "маленькие помощники Санты" – менеджеры крупного латвийского банка, которые вряд ли могли быть не в курсе, чьи интересы они обслуживают, но предпочли закрыть на это глаза.

О новом расследовании схем ухода Аркадия Ротенберга от санкций рассказывает один из его авторов Михаил Маглов.

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– Кто такой Денис Поспелов? Как он связан с Аркадием Ротенбергом? Каковы основания утверждать, что он является еще одним "эмиссаром" Ротенберга в Европе, призванным помочь ему обходить западные санкции?

– Денис Поспелов пришел работать в СМП Банк в 2002 году в команде Дмитрия Калантырского. Дмитрий Калантырский тогда стал председателем правления банка, а Денис Поспелов – его заместителем. Позже он стал первым заместителем председателя правления банка. Проработал он в своей должности до самого вступления санкций в отношении Аркадия Ротенберга. После того как США ввели первые санкции в отношении СМП Банка, спустя всего два дня, Денис Поспелов неожиданно оставил свою должность.

Кроме работы в банке, все эти годы Денис Поспелов курировал еще два направления бизнеса Ротенбергов. Первое – через кипрские офшорные компании он участвовал для СМП Банка в сделках с финансовыми инструментами на Западе – торговал облигациями и иными ценными бумагами. После введения санкций у этих компаний возникли проблемы на чикагской бирже, о чем позже писал "Форбс". Второе направление – с 2007 года Денис Поспелов курировал создание группы компаний "Овенталь". Вместе с Александрой Славянской (сейчас Александрой Тупик) они создавали эту группу компаний, которая состоит из десятка юридических лиц и занимается строительством. Одни из первых их объектов – это строительство ТРЦ и бизнес-центра в Тюмени. После они занялись объектами в Санкт-Петербурге. Создали креативное пространство "Ткачи". Создали Бизнес-центр "Овенталь History" и еще несколько довольно крупных бизнес-центров.

После того как Поспелов оставил свою должность, мы его обнаружили не на каких-то других должностях в других банках или в какой-то другой сфере бизнеса, а увидели, что спустя полгода он регистрирует свою первую компанию в Латвии, которая называется DOP Investment, и начинает переписывать активы группы компаний "Овенталь" со своей кипрской компании, у которых возникли проблемы под санкциями, на новую фирму в Латвии.

– Активы "Овенталя", которые перечислены в вашем расследовании, расположены в России. Каким образом на них повлияли санкции?

Ротенберг через Поспелова получил доступ к биржам ценных бумаг

– Мы детально рассказываем историю группы компаний "Овенталь", чтобы показать два момента. Первый: Аркадий Ротенберг прибегает к такой практике даже в России, когда он скрывает свое участие в бизнесе. Поэтому все активы группы компаний "Овенталь" были формально записаны на Поспелова и Александру Тупик, но при этом конечные инвесторы в ответ на прямые вопросы ими не раскрывались. Были сообщения, что это некие выходцы из бывшего СССР, которые осели на Британских Виргинских островах. Второй момент: да, угрозы объектам "Овенталя" с точки зрения санкций не было. Но здесь важна другая составляющая. Благодаря тому, что Поспелов осел в Латвии и его DOP Investment начал регистрировать акционерные общества, которые выпускали облигации, Ротенберг через Поспелова получил доступ к биржам ценных бумаг, к тем самым финансовым инструментам, которые были заблокированы в результате санкций. Если они не могли больше работать из-за санкций через кипрские компании на Чикагской бирже, то теперь они могут это делать через латышские компании.

– Вы пишете о том, что управлять активами Ротенберга через латвийский фирмы Поспелову помогал латвийский банк ABLV. Удалось ли получить какие-то комментарии у его представителей? Может ли эта связь представлять потенциальный интерес для латвийских правоохранительных органов?

– Да. Мы увидели в документах, что Денис Поспелов сразу после регистрации своей латвийской фирмы выписал генеральную доверенность Леониду Килю, который работает в банке ABLV. А член правления его фирмы Вадим Бурцев, который сдает всю отчетность, работал в нем ранее. Позже в банке подтвердили, что он оттуда ушел, но, тем не менее, он плотно продолжает работать именно с Леонидом Килем, который в этом банке курирует такое направление, как управление активами.

С банком общались латышские журналисты телеканала ТВ-3. Они обратились в банк, на что банк им довольно сухо ответил, что он не нарушает режим санкций. И это справедливо, потому что Денис Поспелов или его латышские компании не входят в санкционный список. В банке посоветовали журналистам обратиться непосредственно к Леониду Килю. Латышским журналистам Леонид Киль не ответил, но ответил Вадим Бурцев, который сделал довольно странные заявления. Сначала он сказал, что Поспелов – это самостоятельный бизнесмен, который, на самом деле, работал в СМП Банке еще до прихода туда Ротенберга и ушел еще до того, как банк попал под санкции. Это ложь, и она очень легко проверяется. Поспелов пришел в СМП Банк вместе с Калантырским в июле 2002 года, через год после покупки банка Аркадием Ротенбергом. Бурцев также пытался утверждать, что все активы, которые контролирует Поспелов через латышские компании, это его собственные деньги. То есть он пытался утверждать, что группа компаний "Овенталь", которая создавалась с 2007 года, в которую вкладывались миллиарды долларов, – это деньги наемного сотрудника из СМП Банка, что, в общем, является тоже неправдой, потому что биография Поспелова хорошо прослеживается. Он обычный наемный сотрудник, никогда не занимался своим бизнесом. Все компании, которые на него записаны, так или иначе связаны с СМП Банком. И видно, что он номинальный владелец. На уточняющие вопросы Бурцев заявил, что ему добавить нечего.

Это банальный обход режима санкций в отношении Ротенберга и возможность занимать деньги у западных банков

Что касается правоохранительных органов – это большой вопрос. Тут скорее его надо задавать каким-то чиновникам из Латвии, что они будут со всем этим делать. Но по крайней мере видно, что это банальный обход режима санкций в отношении Ротенберга и возможность занимать деньги у западных банков, в том числе у самого банка ABLV. Это возможность выпускать и продавать облигации. Это возможность иметь доступ к финансовым инструментам на Западе.

– Как вы думаете, почему в качестве стран, куда Ротенберг разослал своих "эмиссаров", были выбраны такие страны, как Чехия и Латвия?

– Что касается Латвии, то у Ротенбергов с этой страной довольно долгая история отношений. Во-первых, где-то в 2013 году Борис Ротенберг купил компанию, которой принадлежит усадьба на окраине Риги. Позже из-за санкций он ее переписал на своего сына. Как писали латышские СМИ, в 2010 году Аркадий Ротенбрег получил латышский вид на жительство. В 2008 году СМП Банк купил латышский банк, "Мультибанк", который стал местной дочкой СМП Банка. После введения санкций этот латышский СМП Банк был довольно быстро продан менеджерам банка, переименован и таким образом выведен из-под режима санкций.

Что касается Чехии. С одной стороны, на этот вопрос сложно ответить. С другой стороны, изучая довольно долгое время олигархов, чиновников, которые ведут свои дела через Чехию, мы видим, что там довольно большое сообщество, довольно большой рынок юристов, которые обслуживают выходцев из бывшего Советского Союза. В Чехии довольно лояльное отношение к коррупционным деньгам, которые выведены не только из России, но и из Украины, из Азербайджана, из Казахстана, из Кыргызстана. Я не могу вспомнить каких-то громких дел в Чехии по поводу этих коррупционных денег. Но количество чиновников либо околовластного бизнеса, оседающего в стране, только увеличивается. Наше исследование по владельцам недвижимости в Карловых Варах это прямо показывает.

– Получается, что схема, разработанная Аркадием Ротенбергом, универсальна. И ее, в принципе, может использовать любой российский олигарх или коррупционер, который хочет обойти санкции. Есть ли какие-то возможности ей противостоять?

– Возможности противостоять есть. Это регулярное обновление санкционного списка. Но с этим большие проблемы. Потому что для того, чтобы он обновился в Евросоюзе, надо согласие всех стран ЕС. Мы знаем, что в Евросоюзе у Путина есть немало друзей, которые активно лоббируют его интересы. Наше исследование показало, что семья Ротенбергов обслуживается у кипрской юридической компании, которая имеет родственные отношения с министром юстиции Кипра, которая непосредственно отвечает за применение режима санкций со стороны Кипра. Способ есть – это обновлять санкционные списки. Но на это должна быть политическая воля стран Евросоюза – отказаться от коррупционных и криминальных денег, – говорит Михаил Маглов.

Аркадий Ротенберг попал под американские санкции 20 марта 2014 года, спустя 3 недели после начала первых захватов вооруженными сепаратистами государственных учреждений в Донецкой и Луганской областях Украины. Фигурантом европейского санкционного списка бизнесмен, который в 12-летнем возрасте занимался в одной секции самбо и дзюдо с Путиным и своим братом Борисом, стал 30 июля того же года, вскоре после того как над Донецком был сбит малайзийский "Боинг". Из-за санкций, в частности, было арестовано имущество Аркадия Ротенберга в Италии (отель, квартира и 4 виллы). Общая сумма арестованных активов оценивалась Reuters в 30 миллионов евро. Помимо этого, под санкции попал и СМП Банк. Сейчас Аркадий Ротенберг чаще всего упоминается в связи с проектами внутри России – его сын Игорь владеет компанией, которая собирает деньги с дальнобойщиков с помощью системы "Платон", а компания Ротенберга-старшего "Стройгазмонтаж" строит мост в Крым.

22 марта Госдума России приняла закон, позволяющий попавшим под санкции физическим лицам отказаться от статуса российского налогового резидента – это позволяет им существенно сократить сумму отчислений в бюджет. Аркадий Ротенберг заявил, что не намерен пользоваться этой льготой: "Я и мой брат платим налоги в России. Это значительная сумма, которая останется в бюджете без каких-либо разговоров о компенсациях или отмене налогового бремени", сказал он "Интерфаксу".

Срок действия нынешних санкций ЕС против России истекает 31 июля. В пятницу депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что Совет ЕС планирует обсудить возможность увеличения интервала между решениями о продлении санкций с 6 месяцев до года. "Мы считаем неправильным, что каждые 6 месяцев мы постоянно их пересматриваем. Мы считаем, что этот период надо продлить хотя бы на 1 год без пересмотра. Пока ситуация в Крыму такая, как сейчас, и до тех пор, пока Крым оккупирован, мы не откажемся от санкций". Очередное заседание Совета ЕС, на котором, как ожидается, санкции против российских фирм и физических лиц будут продлены еще на полгода, должно состояться в конце июня.