Весенний призыв в российскую армию стартовал 1 апреля и закончится 15 июля 2017 года. Российские военные комиссариаты в аннексированном Крыму также проводят мероприятия в рамках призывной кампании, работают медицинские комиссии по определению годности молодежи призывного возраста к службе в армии.
Согласно российскому закону «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года М53-ФЗ призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы призыва-2017 составляет 12 месяцев вне зависимости от наличия высшего образования и окончания ВУЗа с военной кафедрой.
Особенностью призыва-2017 для крымчан станет направление призывников на службу за пределы Крыма в самые разные регионы соседней России. Крымских новобранцев прошлых призывов направляли лишь в российские части, дислоцирующиеся на полуострове.
За уклонение от призыва в российскую армию крымчанам грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до двух лет.
При этом проведение призывной кампании в Крыму является прямым нарушением международного права.
Нарушается статья 51-я 4-й Женевской Конвенции, которая запрещает призыв жителей оккупированных территорий и любую пропаганду вступления в ряды армии
«Призыв крымчан в российскую армию – не законный. Это нарушение положений 4-й Женевской Конвенции – ее 51-й статьи. Резолюцией ООН 71/205 от 19 декабря 2017 года АРК и Севастополь признаны оккупированной территорией Украины. Россия признана оккупирующей державой. Следовательно, автоматически вступают международные механизмы регулирования обязанностей государства-оккупанта по отношению к населению оккупированной территории. В нашем случае (призыв на воинскую службу и пропаганда службы в армии России) четко нарушается статья 51-я 4-й Женевской Конвенции, которая запрещает призыв жителей оккупированных территорий и любую пропаганду вступления в ряды армии», – сообщил Крым.Реалии офицер Миссии ООН по правам человека в Украине Андрей Андросов.
Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров заявил, что занимается изучением данного вопроса.
Молодые крымчане не знают о нормах международного права, запрещающих их призыв в армию
«Я провел несколько встреч с молодыми крымчанами, которых призывают в российскую армию, встречался с военкомами, и никто из них не знает о нормах международного права, запрещающих призыв крымчан в армию», – прокомментировал ситуацию правозащитник. Как сообщил Джеппаров, военкомы в Крыму даже не хотят вникать в суть вопроса, а призывники не знают своих прав, а те, кому он рассказывает об их правах, боятся заявить о них, не веря в успех.
«Будем продолжать работать в этом направлении. Вопрос очень важный и актуальный, но при этом очень сложный и щепетильный», – отметил Джеппаров.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2016 года приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией. Таким образом, ООН возложило ответственность и соответствующие обязательства на Россию – придерживаться норм Международного права по отношению к оккупированной территории.
Поэтому Россия обязана выполнять среди прочих законов и норму Женевской Конвенции (IV) «О защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года», статья 51-я которой гласит:
«Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается. Оккупирующая держава сможет направить на принудительную работу только покровительствуемых лиц старше 18 лет, и только на работу, необходимую либо для нужд оккупационной армии, либо на работу, связанную с коммунальными предприятиями, питанием, жилищем, одеждой, транспортом и здоровьем населения занятой местности. Покровительствуемых лиц нельзя заставлять выполнять какую-либо работу, которая вынуждала бы их принимать участие в военных операциях. Оккупирующая держава не сможет требовать от покровительствуемых лиц, чтобы они применяли силу для обеспечения безопасности помещений, в которых они выполняют возложенную на них работу. Работа будет выполняться только в пределах оккупированной территории, на которой находятся данные лица. Каждое такое лицо будет по мере возможности оставлено на своем обычном месте работы. Работа будет справедливым образом оплачиваться и должна соответствовать физическим и интеллектуальным способностям работников. Действующие в оккупированной стране законы об условиях и охране труда, как, например, о зарплате, рабочем дне, снаряжении, предварительной подготовке и компенсации за несчастные случаи во время работы и профессиональные заболевания, будут применяться к покровительствуемым лицам, которым поручена работа, указанная в настоящей статье. Во всяком случае привлечение в принудительном порядке к труду никогда не должно приводить к мобилизации работников в организацию, носящую военный или полувоенный характер».
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: