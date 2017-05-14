Весенний призыв в российскую армию стартовал 1 апреля и закончится 15 июля 2017 года. Российские военные комиссариаты в аннексированном Крыму также проводят мероприятия в рамках призывной кампании, работают медицинские комиссии по определению годности молодежи призывного возраста к службе в армии.

Согласно российскому закону «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года М53-ФЗ призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы призыва-2017 составляет 12 месяцев вне зависимости от наличия высшего образования и окончания ВУЗа с военной кафедрой.

Особенностью призыва-2017 для крымчан станет направление призывников на службу за пределы Крыма в самые разные регионы соседней России. Крымских новобранцев прошлых призывов направляли лишь в российские части, дислоцирующиеся на полуострове.

За уклонение от призыва в российскую армию крымчанам грозит уголовная ответственность и лишение свободы на срок до двух лет.

При этом проведение призывной кампании в Крыму является прямым нарушением международного права.

Нарушается статья 51-я 4-й Женевской Конвенции, которая запрещает призыв жителей оккупированных территорий и любую пропаганду вступления в ряды армии

«Призыв крымчан в российскую армию – не законный. Это нарушение положений 4-й Женевской Конвенции – ее 51-й статьи. Резолюцией ООН 71/205 от 19 декабря 2017 года АРК и Севастополь признаны оккупированной территорией Украины. Россия признана оккупирующей державой. Следовательно, автоматически вступают международные механизмы регулирования обязанностей государства-оккупанта по отношению к населению оккупированной территории. В нашем случае (призыв на воинскую службу и пропаганда службы в армии России) четко нарушается статья 51-я 4-й Женевской Конвенции, которая запрещает призыв жителей оккупированных территорий и любую пропаганду вступления в ряды армии», – сообщил Крым.Реалии офицер Миссии ООН по правам человека в Украине Андрей Андросов.

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров заявил, что занимается изучением данного вопроса.

Молодые крымчане не знают о нормах международного права, запрещающих их призыв в армию

«Я провел несколько встреч с молодыми крымчанами, которых призывают в российскую армию, встречался с военкомами, и никто из них не знает о нормах международного права, запрещающих призыв крымчан в армию», – прокомментировал ситуацию правозащитник. Как сообщил Джеппаров, военкомы в Крыму даже не хотят вникать в суть вопроса, а призывники не знают своих прав, а те, кому он рассказывает об их правах, боятся заявить о них, не веря в успех.

«Будем продолжать работать в этом направлении. Вопрос очень важный и актуальный, но при этом очень сложный и щепетильный», – отметил Джеппаров.

Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2016 года приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией. Таким образом, ООН возложило ответственность и соответствующие обязательства на Россию – придерживаться норм Международного права по отношению к оккупированной территории.

Поэтому Россия обязана выполнять среди прочих законов и норму Женевской Конвенции (IV) «О защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года», статья 51-я которой гласит:

«Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается. Оккупирующая держава сможет направить на принудительную работу только покровительствуемых лиц старше 18 лет, и только на работу, необходимую либо для нужд оккупационной армии, либо на работу, связанную с коммунальными предприятиями, питанием, жилищем, одеждой, транспортом и здоровьем населения занятой местности. Покровительствуемых лиц нельзя заставлять выполнять какую-либо работу, которая вынуждала бы их принимать участие в военных операциях. Оккупирующая держава не сможет требовать от покровительствуемых лиц, чтобы они применяли силу для обеспечения безопасности помещений, в которых они выполняют возложенную на них работу. Работа будет выполняться только в пределах оккупированной территории, на которой находятся данные лица. Каждое такое лицо будет по мере возможности оставлено на своем обычном месте работы. Работа будет справедливым образом оплачиваться и должна соответствовать физическим и интеллектуальным способностям работников. Действующие в оккупированной стране законы об условиях и охране труда, как, например, о зарплате, рабочем дне, снаряжении, предварительной подготовке и компенсации за несчастные случаи во время работы и профессиональные заболевания, будут применяться к покровительствуемым лицам, которым поручена работа, указанная в настоящей статье. Во всяком случае привлечение в принудительном порядке к труду никогда не должно приводить к мобилизации работников в организацию, носящую военный или полувоенный характер».