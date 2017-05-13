ФБР без Коми: есть ли российский след?

Половина американцев недовольна увольнением директора ФБР Джеймса Коми – такие данные опроса опубликовала социологическая служба Gallup. Негативно к увольнению отнеслись 46% опрошенных. Решение Трампа поддержали 39% респондентов. 15% американцев воздержались от ответа.

​Президент США настаивает: никакого сговора между его предвыборным штабом и российскими властями не было. Дональд Трамп заявил об этом телеканалу NBC в своем первом большом интервью после того, как уволил главу ФБР Джеймса Коми.

"Слушайте, он хвастун, играющий на публику. В ФБР был беспорядок", – ответил Трамп на вопрос о причинах увольнения главы ФБР.

Коми возглавлял расследование российского вмешательства в американские выборы и связи команды Трампа с Москвой. Официально увольнение Коми связано с расследованием утечек переписки Хиллари Клинтон. Но российский след просвечивается даже в заявлении Трампа об увольнении Коми.

"Я очень ценю, что вы сообщили мне – три раза – что я не нахожусь под следствием. Тем не менее, я согласен с мнением министерства юстиции в том, что вы не в состоянии эффективно управлять ФБР", – говорилось в письме Трампа.

Белый дом сообщал, что Коми убрали по рекомендации двух высокопоставленных чиновников Минюста. Пресса писала, что Трамп принял решение еще раньше и заранее поручил своим помощникам найти причины для увольнения Коми. Сам Трамп косвенно это подтвердил.

"Мне порекомендовали, но я собирался уволить Коми независимо от рекомендаций", – сказал Трамп.

Трамп потребовал от главы ФБР лояльности и преданности. Коми отказался, заявив, что обещать может лишь честность

По данным газеты The New York Times, спустя неделю после инаугурации Трампа Коми был вызван на ужин в Белый дом. Там президент потребовал от главы ФБР лояльности и преданности. Коми отказался, заявив, что обещать может лишь честность. В интервью NBC Трамп описал эту встречу несколько иначе. "Думаю, это он попросил о совместном ужине. Он хотел остаться главой ФБР. Я сказал: я рассмотрю это вопрос – ну и вот что вышло. Но мы отлично поужинали, и он сказал мне, что я не нахожусь под следствием", – изложил Трамп свою версию.

Но и такая версия не удовлетворила журналистов – от Белого дома потребовали объяснений.

"Вы не думаете, что это конфликт интересов? Глава ФБР спрашивает, сохранит ли он свой пост. А президент задает ему вопрос: находится ли он под следствием?" – спросил парламентский корреспондент ABC Джонатан Карл.

"Я не вижу здесь конфликта интересов. Не видят его и юристы и все, кто уже прокомментировал ситуацию. Так что нет, это не проблема", – ответила заместитель секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Многие сравнили увольнение Коми с так называемой "субботней резней" 1973 года. Тогда Ричард Никсон отправил в отставку специального независимого прокурора Кокса, занимавшегося расследованием Уотрегейтского скандала. Позже президенту пришлось уйти в отставку.

Мы не знаем точно, чем Джеймс Коми и ФБР занимались. Это все может всплыть в ближайшие недели

"Между ними есть разница, потому что в случае с Никсоном шло расследование преступления, и все знали, что это за преступление, верно? Это во-первых. Во-вторых, все знали, что Никсон записывает свои переговоры с помощниками в Белом Доме, которыми заинтересовался прокурор. И когда его уволили, стало очевидно, что Никсон просто пытается помешать следствию. А в случае с Коми, мы не знаем точно, чем он и ФБР занимались. Это все может всплыть в ближайшие недели", – считает преподаватель Фордхемского университета Пол Левинсон.

Обеспокоен возможной утечкой информации, видимо, и сам Трамп. 12 мая он обрушился на Джеймса Коми серией твитов, предостерегая его от общения с прессой.

"Прежде чем общаться с прессой, ему лучше убедиться, что наши разговоры не были записаны", – написал Трамп.

Есть ли у Трампа такие записи – неясно. Да и сам Коми пока воздерживается от публичных заявлений. Его уход не остановит расследование, заявил глава Сенатского комитета по разведывательным делам.

"Независимо от действий министерства юстиции или ФБР, расследование, проводимое сенатским комитетом по разведывательным делам, продолжится настолько агрессивно, насколько мы сможем", – заявил глава комитета Ричард Берр.