Специально для Крым.Реалии

Любимец Путина – Александр Исаевич Солженицын – предупреждал российских вождей о том, что избавление от захваченных территорий позволит «еще больше распрямиться от давящего груза среднеазиатского подбрюшья». Захваченные в процессе «собирания земель русских» народы и сами не прочь были избавится от кремлевской указки, но обозначение «подбрюшье» им не понравилось. Тогда промолчали, а теперь, наконец, решили ответить.

Медленно, но «подбрюшье» само избавляется от имперского центра: 9 мая произошел ощутимый раскол, когда президенты постсоветских стран стали называть вещи своими именами. Перед этим практически все «партнеры и друзья» Путина отказались от использования «гвардейских ленточек», заменив их ленточками в цветах национальных флагов.

В Казахстане в шымкентском парке имени Абая рабочие демонтировали с обелиска славы металлическую деталь в виде «гвардейской ленты», заменив ее на голубую ленту с национальным орнаментом. Этот казахский символ ввели в оборот еще два года назад, но теперь, видимо, от российской символики решили избавиться кардинально.

Кремль получил то, против чего боролся, когда развязал гражданскую войну в Таджикистане из-за боязни возрождения ислама

Власти Таджикистана и вовсе отказали пророссийским организациям в проведении акции «Бессмертный полк», назвав ее «инициативой отдельных неправительственных организаций». Как разъяснило национальное информационное агентство республики «Ховар», «эта акция противоречит исламским и мазхабским ценностям – недопустимо выходить на улицу и проспекты с портретами погибших». Российские пропагандисты не преминули поднять шум вокруг этого решения. Но на самом деле, Кремль получил то, против чего боролся с 1992 года, – когда развязал гражданскую войну в Таджикистане из-за боязни возрождения ислама.

Светская часть Дня Победы в Таджикистане была неизменной – прошел военный парад, были гуляния в парках, но теперь без российского ажиотажа. Само собой, в Москве подняли истерику. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, ссылка чиновников на исламские традиции – лишь отговорка. «Предполагаю, что таким странным образом Таджикистан решил продемонстрировать свою независимость от России», – заявил сенатор, неожиданно для себя сделавший правильный вывод. Клинцевич знает, о чем говорит, он участвовал в боевых действиях во время советской оккупации Афганистана в качестве «старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде» – боролся против ислама в исламской стране. Поэтому без стеснения добавил: «Выходит, что Таджикистан отворачивается от общечеловеческих ценностей», в очередной раз оскорбив ислам.

Само собой, в России нашли собственных толкователей: председатель Международной исламской миссии, генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве муфтий Шафиг Пшихачев рассказал, что шествия «Бессмертного полка» не противоречат нормам ислама. А Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в конце апреля-начале мая провел опрос, который показал, что подавляющее большинство россиян – 96 процентов – положительно оценивают акцию «Бессмертный полк». В пресс-релизе ВЦИОМ говорится: «Доля позитивных ответов высока во всех социально-демографических группах и практически не меняется на протяжении последних лет. О планах принять участие в акции в будущем году сообщили 40 процентов опрошенных, чаще об этом говорят те, кому за 35 лет (41-43 процентов), а среди 25-34 летних процент потенциальных участников «Бессмертного полка» ниже – 36 процентов».

Там, скорее всего, поняли, что «бессмертный полк» – часть идеологии «русского мира»

Конечно, трудно поверить в такой массовый патриотизм людей, которых и в советское время на праздничные демонстрации 7 ноября или 1 мая можно было заманить только под угрозой административного наказаний. Но именно этот ажиотаж вокруг придуманной Путиным и его идеологами новых праздников и акций вызывает обеспокоенность в «подбрюшье» советской империи. Там, скорее всего, поняли, что «гвардейские ленточки» и «бессмертный полк» – часть идеологии «русского мира», с помощью которых Россия пытается воздействовать на постсоветское пространство, разбудить ностальгию по СССР и таким образом восстановить свое влияние. «Гвардейская ленточка» была придумана в 2005 году, «бессмертный полк» – в 2011 году, ни та, ни другая акция непосредственно ко Второй мировой войне не имеет отношения, кроме пропагандистского заполнения в идеологии «русского мира».

Социальные проблемы ветеранов как были, так и остались, как жили они в нищете, так и живут по-прежнему. Кроме того, Путин стал каждый год тратить огромные деньги на военные парады, которые до него проводили только в юбилейные годы – так он пытается заполнить идеологический вакуум, возникший после развала коммунизма. Одновременно российский вождь пытается стать кесарем, как Петр Первый, подчинив себе религиозные конфессии, но их аппетит превышает возможности Кремля, поэтому массовость необходимо заполнять колоннами людей, держащих в руках портреты чужих дедов.

Для многих «полосатая ленточка» стала символом оккупации и войны, идущей сейчас в Украине

Идеологический порыв объясняется и тем, что в милитаристской политике Кремля чрезвычайно мало примеров побед «русского оружия»: то есть они, конечно, есть, но все связаны с захватом чужих земель, оккупациями, аннексией и «собиранием земель русских». Невозможно себе представить празднование победы в 150-летней русско-чукотской войне 17-18 веков, или в 50-летней Кавказской войне, или захват Казани в 1552 году, после нескольких войн в течении 70 лет. Война против нацистской Германии – единственный «подвиг», который, правда, без огромной помощи Запада по программе LendLease был бы невозможен. Но когда в России говорили правду, тем более, что есть хороший повод для обмана?

В России, по подсчетам МВД России, в акциях принимали участие около 20 миллионов человек – восстановленная Путиным пропаганда смогла привлечь их в колонны «бессмертных». В Минске «бессмертный полк» был отменен, желающих пригласили присоединиться к акции «Белоруссия помнит». В Ереване участники акции пронесли по центру города не только фотографии своих дедов и отцов, которые сражались на фронтах «Великой Отечественной войны», но и родных, которые погибли во время войны в Нагорном Карабахе 1992-1994 годов, а также боевых действиях в апреле 2016 года. В Кишиневе марш «Бессмертный полк» провел Национальный комитет «Победа» под эгидой президента Молдовы Игоря Додона. В Баку марширующих «бессмертных» оказалось не более 200 человек: власти не запрещали, но и не участвовали, зато активное участие принял Православный Религиозно-культурный центр Бакинской епархии РПЦ.

Только в этих трех странах власти в той или иной степени поддержали акцию, в остальных же – запретили. Однако ленты новостей российских государственных агенств были полны бравурных сообщений о том, что «бессмертный полк» провели почти на всех континентах – в 81 стране, включая оккупированные территории Грузии, Украины, Молдовы и Азербайджана. И только иногда просачивалась информация о том, что в Японии, к примеру, акция прошла на территории посольства России, как и в Кувейте.

Кажется, бунт «подбрюшья» уже не остановить, а значит, скоро от империи почти ничего не останется

В «далеком зарубежье» организовать подобные акции при поддержке посольств оказалось проще простого – там есть российские студенты, россиянки, вышедшие замуж за иностранцев, пророссийские организации и коммунистические партии. Тяжелее оказалось проведение на постсоветском пространстве, где руководители стран почувствовали опасность возрождения имперских притязаний. Для многих «полосатая ленточка» стала символом оккупации и войны – не прошлой, а идущей сейчас в Украине или прошедшей девять лет назад в Грузии. В своем выступлении 9 мая президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал фразу, от которой в Кремле случилась истерика: «К глубокому сожалению, в последние годы в России все громче слышны голоса тех, кто разжигает ксенофобию, вражду между нашими братскими народами… То есть не Затулиным и Веллерам говорить о том, что кыргызы – чуждые России. Скорее, это их предки, судя по фамилиям, прибыли в Россию или из пустынь Палестины, или из лесов Европы».

Россия подошла к тому, что возрождение Путиным имперских настроений приведет к еще большим осложнениям с бывшими советскими «братьями и сестрами», для которых «старший брат» оказался злым и неумным. Еще Александр Солженицын, когда пытался стать идеологом современной России, писал, что «она эти десятилетия отдавала свои жизненные соки республикам» – то есть повторял все то, что в качестве претензий говорили «русскоязычные» жители, проживавшие в Казахской ССР или в Украинской ССР. Солженицын не стеснялся намекать на то, что они были нахлебниками, забыв о том, сколько людей из советских республик погибло на фронтах Второй мировой войны, но прежде – во время захватнических войн в 16-20 веках. Кажется, бунт «подбрюшья» уже не остановить, а значит, скоро от империи почти ничего не останется.

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