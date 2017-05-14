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Фотогалереи

В Москве вышли против сноса «хрущевок» (фотогалерея)

В Москве 14 мая состоялся митинг против сноса «хрущевок». В акции на проспекте Сахарова, по данным волонтеров независимого проекта «Белый счетчик», приняли участие свыше 20 тысяч человек. Организаторы митинга заявляют о 30 тысячах участников, полиция – о пяти. Цель протеста – выступить против закона о сносе старых домов. По мнению активистов, закон нарушает Конституцию России, а именно право на частную собственность. По итогам акции протестующие приняли резолюцию с требованием к властям отклонить законопроект о сносе старых домов
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&laquo;Реновация или революция?&raquo; &ndash; лозунг участников митинга
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«Реновация или революция?» – лозунг участников митинга

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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный с семьей также приехал на митинг, но позже их вывели с акции
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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный с семьей также приехал на митинг, но позже их вывели с акции

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