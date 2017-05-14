В Москве 14 мая состоялся митинг против сноса «хрущевок». В акции на проспекте Сахарова, по данным волонтеров независимого проекта «Белый счетчик», приняли участие свыше 20 тысяч человек. Организаторы митинга заявляют о 30 тысячах участников, полиция – о пяти. Цель протеста – выступить против закона о сносе старых домов. По мнению активистов, закон нарушает Конституцию России, а именно право на частную собственность. По итогам акции протестующие приняли резолюцию с требованием к властям отклонить законопроект о сносе старых домов