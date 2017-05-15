Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Аннексия Крыма идет не по плану», – пишет автор американского издания Foreign Policy.

«Когда новое крымское правительство, назначенное Россией, открыло расследование по делу Ахтема Чийгоза в 2015 году, семья Чийгоза заявила, что они слышали, что дело против него было названо «конфеткой» – то есть сладким, идеальным случаем. Процесс, начатый в декабре 2015 года, должен был служить двойной цели для нового российского правительства Крыма. Во-первых, он продемонстрировал бы, что наиболее заметное сопротивление российскому захвату исходило от непопулярного этнического меньшинства с историей борьбы за права коренных народов. Во-вторых, обвинение будет препятствовать дальнейшему сопротивлению и дискредитирует руководящий орган крымских татар, Меджлис, один из организаторов февральского протеста и источник сильнейшей оппозиции новому режиму с момента аннексии полуострова.

Такие процессы дали понять, что инакомыслие в Крыму не приветствуется

Более года спустя судебный процесс сошел с рельс. Показания свидетелей, вызванных стороной обвинения, прямо противоречат делу обвинения. Многие говорили суду, что никогда не видели, как Чийгоз разжигает волнения; другие, названные потерпевшими, сказали, что они тогда не пострадали. Двое других обвиняемых сообщили, что в суде на них было оказано давление, чтобы они дали ложные показания против Чийгоза в обмен на более легкие приговоры. Примечательно, что, хотя там были две стороны и двое организаторов митинга 26 февраля, только крымские татары находятся на скамье подсудимых. Спустя три года после аннексии многие крымчане оказались разочарованы результатами. Российские обещания о повышении уровня жизни не оправдались. Однако мало кто открыто говорит о своем недовольстве: такие процессы, как над Чийгозом, дали понять, что инакомыслие не приветствуется».

«Глава ВТБ Костин скупает виноградники в Крыму», – цитирует российскую газету «Ведомости» индийская газета The Times of India.

«Винодельческая компания, большая часть которой принадлежит президенту ВТБ Андрею Костину, расширяет свой бизнес в Крыму, купив еще 1088 га виноградников у базы Черноморского флота Севастополя, пишет бизнес-газета. Компания, названная «Инвест Резерв», купила три земельных участка. Она на 100% принадлежит «Инвест Плюс», управляющей компании крымского винодела Alma Valley. Структуры, близкие к Костину, являются основными бенефициарами Alma Valley, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники. Alma Valley уже производит 1 миллион бутылок вина в Крыму. Она владеет 200 гектарами виноградников и планирует посадить виноград на еще 200 гектарах, которые она купил за последние годы. «Инвест Плюс» заплатила в общей сложности 474,8 миллиона рублей (8,33 миллиона долларов) за приобретение 1088 гектаров».

«Российский истребитель пролетел в пределах 20 футов от самолета ВМФ США в Черном море», – сообщает портал Business Insider.

«По заявлению ВМФ, во вторник российский истребитель Су-27 «Фланкер» пролетел в пределах 20 футов от военно-морского патрульного самолета над Черным морем. Это самое свежее столкновение между американскими и российскими самолетами в регионе, но на этот раз служба сообщила, что тесное взаимодействие между истребителем и самолетом военно-морского флота P-8 Poseidon было признано «безопасным и профессиональным», сказал представитель ВМФ.

Российские истребители и другие самолеты сделали несколько пролетов над эсминцем USS Porter в феврале, которые военно-морской флот назвал небезопасным инцидентом, потому что у самолета не было включенных радиопередатчиков. В Черноморском регионе наблюдался всплеск встреч с Россией в регионе, включающем Крым и Украину. Москва аннексировала Крым в 2014 году и была осуждена Соединенными Штатами за разжигание конфликта на востоке Украины».

«Москва Киеву: уберите Крым из Конституции», – пишет сербское издание Vesti-online.

Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма не будут иметь никаких правовых последствий

«Депутат Государственной Думы России Руслан Бальбек предложил украинским коллегам изменить Конституцию Украины и убрать статью 10 «Автономная Республика Крым». «С учетом нынешних реалий и российского статуса Крыма, конституция Украины устарела ровно на три года. Рабочей группе стоит думать не над дополнениями и изменениями к десятому разделу Конституции, а внести поправки по его упразднению, в противном случае, основной документ страны выглядит не более чем фейк», – сказал Бальбек. Он призвал украинских политиков избавиться от иллюзий и не обманывать свой народ претензиями на Крым. «Все попытки спекуляций вокруг статуса Крыма на Украине не будут иметь никаких правовых последствий», – сказал депутат.

Ранее официальный сайт президента Украины опубликовала заявление о создании рабочей группы для разработки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины относительно Автономной Республики Крым (пункт 10 Основного Закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые, эксперты в области конституционного права и депутатов. Первая рабочая встреча группы запланирована на 22 мая».