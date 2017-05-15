В крымском селе Серебрянка, где жил арестованный украинский активист Владимир Балух, остались две Натальи – его жена и мать. Престарелая мама ведет хозяйство в одиночку, часто плачет и корит себя, что не согласилась уехать на материковую Украину, когда сын звал бросить все в 2014 году. Супруга не в состоянии вести фермерское хозяйство, поля остались незасеянными.



Владимир Балух в суде сказал: «Моя семья уже лишена средств к существованию на этот год». Во время очередного обыска 8 декабря 2016-го на чердаке его дома нашли автоматные патроны и несколько динамитных шашек. Балух утверждает, что боеприпасы ему подбросили, а дело возбуждено из-за его активной деятельности.



С конца 2013-го над его домом развивался украинский флаг, который силовики снимали во время каждого обыска. Уже в 2016-ом на стене дома появилась памятная табличка «Героев Небесной сотни», означающая погибших участников Евромайдана в Киеве. Табличка вызвала раздражение властей, после ее появления у Балуха провели обыск, во время которого и нашли патроны.



Активиста арестовали, уже полгода он находится в СИЗО. 16 марта Раздольненский районый суд начал рассмотрение его дела.