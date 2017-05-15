Трамп и Путин готовят большую встречу? На прошлой неделе продолжились контакты Москвы и Вашингтона. Российского министра иностранных дел Сергея Лаврова принимали в Белом доме. Говорили, в частности, об Украине – без Украины. Хотя глава украинского МИД Павел Климкин тоже находился в Вашингтоне. Дипломатические многоходовки – о чем говорят в высоких кабинетах и чего ожидать? Журналисты проекта Радiо Свобода «Донбасс.Реалии» общались с экспертами и читали между строк официальные заявления.

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В один день, но не одновременно – глава российской дипломатии Лавров и глава украинского МИД Климкин – в Овальном кабинете Дональда Трампа.



Непоколебимая поддержка – от Вашингтона для Украины, и разговоры «о конкретных вещах» с министром иностранных дел России. Новая американская администрация выстраивает диалог с Кремлем, но – посылает четкие сигналы Киеву.





Впрочем, насколько четкие? Политические обозреватели соглашаются: пока рано говорить, что у администрации США во главе с Дональдом Трампом какая-то новая стратегия по Украине и по урегулированию конфликта на Донбассе.

Для Трампа украинская тема выступает компенсатором и нейтрализатором относительно темы российской

«Скорее можно говорить об определенной стилистике, где одновременно присутствуют и Украина, и Россия. Вот очень похоже на то, что для Трампа и для его администрации, и для нового госсекретаря США украинская тема выступает своеобразным компенсатором и нейтрализатором относительно темы российской», – отмечает политолог Владимир Фесенко.

Еще до вступления в должность Трамп оказался в «российской ловушке», отмечает политолог. Слишком громко звучали обвинения политических оппонентов в связях или даже в зависимости нового американского президента от власти в Кремле, добавляет он.

Лучший способ для опровержения российского влияния, который нашел Трамп, это украинская тема

«Это и скандал с бывшим советником по национальной безопасности Флинном, и подозрения, что может быть зависимость от России. И влияние России на политику Трампа. Вот Трамп вынужден опровергать это постоянно. И лучший способ для опровержения, который он нашел, это украинская тема», – говорит Владимир Фесенко.



Встреча Лаврова и Трампа «неуклюже спланирована» – американские СМИ



С другой стороны, украинская тема на международной арене хотя, как и раньше, присутствует, но перешла в разряд бесперспективной, отмечает политический консультант Руслан Бортник. По его мнению, стороны не видят возможности разрешения ситуации в ближайшее время.

Реальные усилия, направленные на достижение какого-либо прогресса, сейчас направлены на другие темы

«Реальные усилия, направленные на достижение какого-либо прогресса, сейчас направлены на другие темы. Прежде всего – борьба с «Исламским государством», вопрос Сирии и все остальное», – говорит Бортник.



О Сирии на встрече в Вашингтоне действительно говорили. Так, по крайней мере, написано в официальных коммюнике.



Однако у американской прессы нет доверия к пресс-службе ни Белого дома, ни тем более – Кремля.



Эксперты и аналитики гораздо больше обращают внимание на контекст. И пытаются читать между строк.





Встречу Трампа и Лаврова американская пресса назвала «неуклюже спланированной». Она состоялась через несколько часов после увольнения Трампом главы ФБР, именно он занимался расследованием связей нового американского президента с Россией.



Климкина могли использовать – Волошин



О встрече Климкина с Трампом вообще не было известно заранее. Как бы случайно Климкин оказался не просто в Вашингтоне, но и в Белом доме – на встрече с вице-президентом Пенсом. На удивление, даже больше – на унизительность подобного формата, обращает внимание эксперт-международник Олег Волошин.

Климкину даже сесть не предложили. Кто ведет переговоры стоя? Это смешно

«Реальные переговоры проводятся за большим столом. Климкину даже сесть не предложили. Кто ведет переговоры стоя? Это смешно. То есть мы туда пришли просто сказать, что мы мысленно с вами – это не то, что сейчас нужно Украине. Украине нужны конкретные, серьезные обсуждения с американцами», – говорит Волошин.

Эксперт обращает внимание, что обе встречи в Вашингтоне – Трампа с Лавровым и Трампа с Климкиным – выглядят паритетными только на первый взгляд. В отличие от Лаврова, который готовил с Трампом встречу двух президентов – США и России, у Климкина конкретной переговорной повестки не было. Министра из Украины – страны, которая не так давно была в шаге от основного стратегического партнера вне НАТО, – могли использовать.

Трамп скажет: стоп, ни о чем втихаря не договаривались, вот Климкин у меня здесь был

«Климкин три дня сидит в Вашингтоне, и в итоге его просто по случаю используют для того, чтобы, если внутренние критики снова скажут, мол, смотрите: Трамп втихаря договаривается с россиянами, но он скажет: стоп, ни о чем втихаря не договаривались, вот Климкин у меня здесь был. Все нормально», – говорит эксперт-международник Волошин.

Белый дом, несмотря на загруженность, дает понять, что Украина не останется без внимания

Зато эксперт-международник аналитического центра «Украинская призма» Анна Шелест обращает внимание на то, что Белый дом дает понять, что несмотря на загруженность проблемами Сирии, Северной Кореи, Ближнего Востока, Ирана, все же и конфликт в Украине остается на радарах внешнеполитического внимания Вашингтона.



«Сейчас действительно из-за тех встреч, которые состоялись, мы видели, что США обратили внимание, в том числе и на украинскую ситуацию, потому что все же главной была Сирия во время встречи (Трампа с Лавровым – КР) в Вашингтоне, но они (США – КР) заговорили, что готовы максимально поддерживать «нормандский формат», участвовать – не как посредники, но помогать, как только можно», – говорит Шелест.

Положительным является то обстоятельство, что Трамп встретился и с Лавровым, и с Климкиным в один день

А политический эксперт центра «Гардарика» Константин Матвиенко отмечает: «Положительным является то обстоятельство, что Трамп встретился и с Лавровым, и с Климкиным в один день. Хорошо, что американская администрация подчеркнула необходимость выполнения Минских договоренностей со стороны Российской Федерации. Это моменты положительные».



Эксперты обратили внимание и на то, что перед встречей с Трампом и вице-президентом Майком Пенсом глава МИД Украины Павел Климкин заявил о возможности вступления США в «нормандский формат», в котором есть Украина, Германия, Франция и Россия.



Существует ли «большая сделка» России и США?



Но насколько успешными окажутся усиленные контакты между Москвой и Вашингтоном? Опрошенные Радiо Свобода эксперты не верят в идеи «большой сделки», о которой якобы мечтают в Кремле.



А американская пресса обращает внимание на еще одну деталь после встречи Трампа и Лаврова, которая оставила «осадок» в Вашингтоне – переговоры американского президента и российского министра были закрытыми для журналистов. Это стандартная практика для встреч американского лидера с политиками рангом ниже. Однако российская сторона уже через несколько минут после происшествия опубликовала фотографии из Овального кабинета.





«Они нас обманули. В этом проблема с россиянами – они лгут», – вот такими словами резюмировал ситуацию представитель Белого дома, на которого ссылается телеканал CNN.