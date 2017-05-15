Ахтем Чийгоз – не только заместитель Председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Он еще мой давний друг и уже 2 года и 3,5 месяца незаконно содержится в Симферопольском СИЗО.

Ахтем Чийгоз мужественно и с достоинством переносит все создаваемые ему моральные и физические мучения, связанные с лишением свободы. Ахтем Чийгоз сегодня является примером верности своему народу, своим принципам и убеждениям, преданности своей земле.

Ахтем Чийгоз сегодня является примером верности своему народу, своим принципам и убеждениям, преданности своей земле

Я, в качестве Председателя Меджлиса крымскотатарского народа, несу полную ответственность за организацию и проведение митинга в поддержку территориальной целостности Украины, созванного в Симферополе 26 февраля 2014 года.

В оккупированном Крыму сегодня совершается судебная расправа над Ахтемом Чийгозом, а также Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

Для меня очевидно, что российский оккупационный суд не интересуют ни объективные факты о ходе митинга 26 февраля 2014 года, ни объективные оценки роли и поведения всех сторон, оказавшихся вовлеченными в массовое действо на площади перед Верховной Радой Автономной Республики Крым.

Более того, российский оккупационный суд, осуществляющий расправу над Ахтемом Чийгозом и другими крымскими татарами, по умолчанию не может осуществлять справедливое правосудие на территории, временно оккупированной Россией вопреки и в нарушение как норм международного права, так норм собственно российского законодательства.

Ахтем Чийгоз и другие политзаключенные используют «судебную площадку» для демонстрации правовой никчемности и абсурдности предъявленных им обвинений

У нас нет иллюзий в отношении того, каким будет решение российского оккупационного суда.

И, тем не менее, Ахтем Чийгоз и другие политзаключенные – крымские татары, максимально используют «судебную площадку» для демонстрации всему миру правовой никчемности и абсурдности предъявленных им российскими оккупационными властями обвинений.

В сложившейся ситуации, как один из организаторов массового митинга 26 февраля 2014 года, считаю себя обязанным лично выступить на «суде» в качестве ключевого свидетеля защиты Ахтема Чийгоза в порядке, предусмотренном ст. 456 УПК РФ.

Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа

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(Перепечатка из аккаунта Рефата Чубарова в Фейсбуке)