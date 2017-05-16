За весь период современной независимости Украины власти страны любой политической окраски фактически игнорировали решение крымскотатарского вопроса, а именно – вопроса восстановления прав коренного народа Крыма, нарушенных преступными действиями коммунистического тоталитарного режима, в том числе и права народа на самоопределение.

Украинская власть избегала принятия конкретных законодательных дефиниций, в частности понятия «коренной народ», и государственной концепции этнополитики в целом, оставляя крымским татарам довольствоваться нормами закона о правах национальных меньшинств в Украине. Не менее «вялой» до последнего времени оставалась позиция украинской власти и относительно Декларации ООН о правах коренных народов.

Время от времени представители руководства Украины (например, президент Виктор Ющенко) предлагали крымскотатарскому народу – в лице избранного ими представительного органа, Меджлиса, – отказаться от заявленного ими права на национальный суверенитет. Но даже в условиях фактической аннексии Крымского полуострова национальный парламент крымских татар, Курултай, подтвердил свое намерение добиваться права крымскотатарского народа на самоопределение и в дальнейшем.

Курултай подтвердил свое намерение добиваться права крымскотатарского народа на самоопределение

Только отдельные политические силы, например, Народний Рух України, и отдельные политические и общественные деятели проявляли солидарность с крымскими татарами и включали в свою политическую повестку вопрос восстановления прав крымскотатарского народа.

Такое отношение у большинства крымских татар, которые активно включились в процесс создания Украинского государства, вызвало непонимание и огорчение – ведь была очевидна схожесть судеб украинского и крымскотатарского народов, одинаково пострадавших в результате ликвидации государственности в конце XVIII века, сформировавших национальные движения за восстановление своих прав, подвергшихся сталинским репрессиям за «буржуазный национализм» и т.п.

Ожидания крымских татар от украинской власти сегодня крайне высоки

Очевидно, что руководство Украинским государством уже в годы независимости осуществлялось персонами, часто далекими от желания сформировать действительно суверенное европейское правовое государство. Именно поэтому крымские татары в большинстве своем активно поддерживали события Оранжевой революции и Революции Достоинства, евроинтеграционный курс Украины, считая, что изменения в стране, связанные с внедрением и укреплением опыта защиты прав человека и народов, позволит достичь крымскотатарскому народу и целей собственного национального возрождения.

Ожидания крымских татар в Крыму от украинской власти, от Украины как собственного государства в вопросе реализации права народа на восстановление нарушенных прав, в том числе и права на самоопределение, сегодня крайне высоки.

Для Украины это экзамен на зрелость, возможность доказать, что она переросла хотя бы часть проблем национального возрождения

Для самой Украины, несмотря на всю дискуссионность этого вопроса, это экзамен на зрелость. Это возможность доказать самим себе, что Украина переросла хотя бы часть проблем собственного национального возрождения. В частности, что титульная украинская нация лишилась имперского, советского понимания построения взаимоотношений с другими народами, населяющими вместе с ней единое государственное пространство. Что природное право украинской нации на национальный суверенитет является таким же естественным и для крымскотатарского народа и не является фактической угрозой для единства Украинского государства. Что Украинское государство, которое сегодня ожидает поддержки международного сообщества, осознанно и последовательно доказывает свою приверженность принципам международного права, в том числе и тем, которые заложены в Декларации ООН о правах коренных народов. Что украинское общество, стремясь избавиться от опеки «старшего брата», само не страдает этим синдромом в отношении малых народов.

В итоге Украина окончательно убедится в том, что избавилась постимперской травмы и уверенно шагает по другому чем бывшая метрополия пути. Это существенное отличие, в свою очередь, позволит выработать ту государственную идею и стратегию, которая укрепит политическое единство всех проживающих в Украине народов и национальных меньшинств, и еще более активно будет противостоять любым посягательствам путем ведения фактических и гибридных войн на территориальную целостность украинского государства.

Дискуссия должна быть не вокруг «быть или не быть», а о том, какой должна быть автономия

Если же в Украине сохранится робкое отношение к решению уже накопленных этнополитических проблем, в том числе крымскотатарского вопроса, восприятие их государством и обществом их исключительно в качестве потенциальной угрозы, попытки загнать их в какие-то приемлемые для титульной нации законодательные рамки, только загонит проблему вглубь, породит новые травмы и, соответственно, никак не приведет к снятию явных и мнимых угроз.

Положительное решение вопроса о крымскотатарской автономии может стать важным для всего процесса создания Украинского государства, в частности его этнополитической составляющей. Поэтому дискуссия уже должна быть наполнена не спорами вокруг «быть или не быть», а вопросами, какой должна быть автономия, чтобы ее содержание и структура способствовали восстановлению прав крымскотатарского народа, защиты прав всего ее населения при сохранении территориальной целостности и политического единства Украины.

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