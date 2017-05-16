«ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group и сервисы «Яндекс» – больше не для пользователей украинского сегмента интернета. Указ об их запрете 15 мая подписал президент Украины Петр Порошенко. Таким образом он ввел в действие новые санкции против российских физических и юридических лиц.

«Вжух! И одним махом пера стартует новая эра украинского диджитала», – так украинцы встретили новость.

«Прекрасный день, кричите «чего так поздно» зрадофилы!» – так отреагировал советник председателя Львовской ОГА Роман Матис.

«Думаю, время сворачивать любые операции с российскими компаниями – это опасно и вредно», – добавляет соучредитель агентства Postmen Ярослав Медведь​.

А вот журналист-путешественник Богдан Логвиненко интересуется, когда же очередь дойдет «до реального социального зла – УПЦ (МП)».

Такого же мнения об УПЦ (МП) и Дмитрий Симанский, который также считает, что подобные запреты следовало ввести еще в 2014 году.

А вот эксперт по вопросам противодействия коррупции Алексей Хмара убежден, что следует начинать с УПЦ (МП), потому что «мелко как-то получается».

«Эффектное, но неэффективное решение»

Но не все восприняли положительно запрет российских сервисов и соцсетей. «Странным и спонтанным» называет его исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. По ее мнению, это санкции «по своим же гражданам». «В СНБО закончились аналитики?» – интересуется она.

А журналист Сергей Мокрушин удивляется: почему, например, «Яндекс» заблокировали, а не наказали санкциями за работу в Крыму.

Критикует решение и руководитель Одесского кризисного медиа-центра Елена Балаба – она прогнозирует «реальный стон» среди молодежи из-за запрета «ВКонтакте». В то же время, считает она, и отмена указа ни к чему хорошему не приведет, потому что будет «еще более стыдно».

Некоторые пользователи соцсетей все же надеятся, что общество не даст шанса политикам принять «идиотские запреты».

«Не будет Яндекса – не будет и пробок»​

Пока одни радостно приветствуют указ, а другие критикуют, по соцсетям ходят шутки.

Для некоторых это шанс начать стартап.

Кто-то радуется, что маму наконец удастся переманить на сторону фейсбука, где ее будут «приучать к политике, котикам, реалиям жизни со «зрадой» и «перемогой».

Для кого-то это очередной повод посмеяться над киевскими пробками.

А кто-то переживает, как теперь будет работать региональная власть.

Ну, а пользователям фейсбука советуют провести этот день «достойно», ведь вскоре «и живые позавидуют мертвым».