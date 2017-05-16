«ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group и сервисы «Яндекс» – больше не для пользователей украинского сегмента интернета. Указ об их запрете 15 мая подписал президент Украины Петр Порошенко. Таким образом он ввел в действие новые санкции против российских физических и юридических лиц.
«Вжух! И одним махом пера стартует новая эра украинского диджитала», – так украинцы встретили новость.
«Прекрасный день, кричите «чего так поздно» зрадофилы!» – так отреагировал советник председателя Львовской ОГА Роман Матис.
«Думаю, время сворачивать любые операции с российскими компаниями – это опасно и вредно», – добавляет соучредитель агентства Postmen Ярослав Медведь.
А вот журналист-путешественник Богдан Логвиненко интересуется, когда же очередь дойдет «до реального социального зла – УПЦ (МП)».
Такого же мнения об УПЦ (МП) и Дмитрий Симанский, который также считает, что подобные запреты следовало ввести еще в 2014 году.
А вот эксперт по вопросам противодействия коррупции Алексей Хмара убежден, что следует начинать с УПЦ (МП), потому что «мелко как-то получается».
«Эффектное, но неэффективное решение»
Но не все восприняли положительно запрет российских сервисов и соцсетей. «Странным и спонтанным» называет его исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. По ее мнению, это санкции «по своим же гражданам». «В СНБО закончились аналитики?» – интересуется она.
А журналист Сергей Мокрушин удивляется: почему, например, «Яндекс» заблокировали, а не наказали санкциями за работу в Крыму.
Критикует решение и руководитель Одесского кризисного медиа-центра Елена Балаба – она прогнозирует «реальный стон» среди молодежи из-за запрета «ВКонтакте». В то же время, считает она, и отмена указа ни к чему хорошему не приведет, потому что будет «еще более стыдно».
Некоторые пользователи соцсетей все же надеятся, что общество не даст шанса политикам принять «идиотские запреты».
«Не будет Яндекса – не будет и пробок»
Пока одни радостно приветствуют указ, а другие критикуют, по соцсетям ходят шутки.
Для некоторых это шанс начать стартап.
Кто-то радуется, что маму наконец удастся переманить на сторону фейсбука, где ее будут «приучать к политике, котикам, реалиям жизни со «зрадой» и «перемогой».
Для кого-то это очередной повод посмеяться над киевскими пробками.
А кто-то переживает, как теперь будет работать региональная власть.
Ну, а пользователям фейсбука советуют провести этот день «достойно», ведь вскоре «и живые позавидуют мертвым».
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