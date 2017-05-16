Сирийское правительство построило крематорий рядом с военной тюрьмой Сайедная и использует его для сжигания тел казненных узников, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Стюарт Джонс в понедельник на специальном брифинге для журналистов. Джонс вновь обвинил режим Башара Асада в бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химического оружия, и призвал Россию воздействовать на сирийские власти, чтобы прекратить внесудебные казни и убийства. Мировые СМИ после заявлений Госдепа пестрят заголовками со словом "холокост", хотя со стопроцентной точностью о строительстве крематория не говорят даже в самом американском внешнеполитическом ведомстве.

В феврале зверствам в тюрьме Сайедная посвятила отдельный доклад международная правозащитная организация Amnesty International. Согласно полученной ее активистами информации, в том числе от выживших в тюрьме и ее бывших сотрудников, с сентября 2011 года по декабрь 2015-го в Сайедная были тайно повешены до 13 тысяч человек, перед этим подвергнутых пыткам и унижению. Приговоры им выносили военно-полевые суды – на каждого подозреваемого уходило по 1,5-2 минуты. Всего, по данным правозащитников, в правительственных тюрьмах режима Асада за пять лет были убиты более 17 тысяч заключенных.

"Мы уверены, что постройка крематория является попыткой скрыть масштаб массовых убийств, которые происходят в тюрьме Сайедная", – заявил Стюарт Джонс на брифинге, во время которого Госдепартамент представил новый доклад о ситуации в Сирии. "Сирийский режим одинаково обращается с представителями вооруженной оппозиции и мирными гражданами, систематически похищая и пытая их, избивая, применяя пытки током, устраивая изнасилования и санкционируя тысячи внесудебных убийств".

Для подтверждения своих слов Госдепартамент распространил сделанные в январе 2017 года спутниковые снимки. На них показаны этапы строительства крематория рядом с основной территорией тюрьмы Сайедная и отмечены детали, которые могут свидетельствовать о назначении здания. По словам Стюарта Джонса, в основу доклада легла "недавно рассекреченная информация" об этом и других "зверствах режима Асада", полученная "от разведывательного сообщества" и правозащитных организаций. Джонс добавил, что эти зверства, по-видимому, осуществлялись при безусловной поддержке России и Ирана, "основных союзников Асада", хотя и воздержался от предположений, что Москва или Тегеран имеют прямое отношение к сооружению крематория рядом с тюрьмой.

На опубликованных снимках в качестве "предполагаемого крематория" отмечено здание L-образной формы. На увеличенном снимке сделаны пометки, обозначающие расположение его функциональных частей: впускного отверстия для воздуха, дымовой трубы, систем вентиляции, обогрева и кондиционирования, а также пожарной стены, призванной ограничить распространение огня в случае нештатной ситуации. Крыши всех строений на фотографиях покрыты снегом, кроме одного из фрагментов кровли здания L-образной формы. По мнению представителя Госдепартамента, это также может свидетельствовать о его использовании в качестве крематория.

Несмотря на приведенные доказательства, в докладе Госдепартамента, как можно видеть, использованы довольно осторожные формулировки. Совсем по другому звучат свидетельства узников, опубликованные Amnesty International в феврале в посвященном тюрьме Сайедная докладе.

"В нашем крыле в камерах каждый день умирали по два-три человека. Там все стены и полы измазаны кровью и гноем из ран. Я помню, как охранник все время спрашивал, сколько нас осталось. Он кричал: "Камера номер один – сколько? Камера номер два – сколько?" – и так далее. Однажды несколько солдат просто так зашли в наш блок и без всякого повода и предупреждения стали нас избивать, очень сильно, били по голове, по шее, в грудь. Они прошлись по всем камерам. В этот день у нас умерли тринадцать человек", – бывший заключенный, представившийся как "Надер".

Был случай, когда охранники для развлечения приказали подросткам насиловать друг друга у них на глазах. Многие в этой тюрьме очень скоро начинают хотеть умереть побыстрее

"В Сайедная действует целый набор сложно выполнимых правил поведения. Во-первых, нам запрещено без разрешения говорить и вообще издавать какие-то звуки, даже стонать или шептаться. Когда в камеру входят охранники, мы должны встать на колени и принять определенную позу, если же ты взглянешь на них без разрешения, то поплатишься за это жизнью. Каждое утро, в 9 часов, из нашего блока охранники выносили трупы тех, кто умер за ночь. Я сам почти стал калекой, и все, кого я там видел, тоже наверняка инвалиды. Нас непрерывно били, лили на нас кипяток и фекалии. Еще я знаю, что нескольких молодых парней изнасиловали в тюрьме, и еще был случай, когда охранники для развлечения приказали подросткам насиловать друг друга у них на глазах. Многие в этой тюрьме очень скоро начинают хотеть умереть побыстрее".

Один из авторов доклада, эксперт Amnesty International Дайена Семаан, работающая в ливанском отделении организации в Бейруте, говорит, что у организации пока нет подтверждений опубликованной Госдепартаментом информации:

"У Amnesty International не было возможности подтвердить предположения Госдепартамента США о строительстве крематория рядом с тюрьмой Сайедная. По нашим данным, тела казенных сваливали в грузовики и отвозили в военный госпиталь "Тишрин" в Дамаске. Там их регистрировали, а затем закапывали в общих могилах, без каких-либо обозначений. Это также соответствует информации, которая была обнародована Госдепартаментом в понедельник, но, повторюсь, подтвердить или опровергнуть информацию о постройке крематория мы не можем".

Массовые казни в военной тюрьме Сайедная. Видео Amnesty International:

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Не смогли подтвердить эти данные и в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. "Что касается сообщений о крематории, то мы пока не в состоянии подтвердить его существование", – сказала журналистам представитель ведомства Равина Шамдасани. В то же время она отметила, что у ООН есть ясные сведения о серьезных злоупотреблениях и нарушениях прав человека в сирийских тюрьмах, включая тюрьму Сайедная.

Обнародование Госдепартаментом США спутниковых снимков с предполагаемым зданием крематория рядом с военной тюрьмой Сайедная вызвало ассоциации с холокостом не только у журналистов, но и у политиков. Во вторник Йоав Галант, министр строительства Израиля, бывший командующий Южным военным округом страны, заявил, что "подобного мир не видел 70 лет". "Асаду не место в этом мире. Он должен быть убит", – добавил Галант.

Министерство иностранных дел Сирии распространило заявление, в котором отвергает все обвинения в адрес властей страны. "МИД заявляет, что обвинения администрации США в адрес сирийского правительства о наличии крематория в тюрьме Сайедная, как и старые обвинения об использовании бочковых бомб и химического оружия, абсолютно не соответствуют действительности", – говорится в тексте заявления, опубликованном сирийским государственным информационным агентством SANA.

В России, которая упоминается в докладе Госдепартамента как один из ключевых союзников режима Асада, заявления американского ведомства прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, они "не вызывают доверия" и "нацелены на бойкотирование процесса мирного урегулирования в Сирии".